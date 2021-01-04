Trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng khi nào đáng lo ngại?

Vậy trong tình huống này cha mẹ nên làm cách nào để đảm bảo an toàn cho bé? Đây có phải là vấn đề bệnh lý nguy hiểm nào đó hay không? Hãy tham khảo những thông tin dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này nhé!

Trẻ sơ sinh có sức đề kháng kém, rất dễ gặp vấn đề về đường tiêu hoá. Trong đó, tình trạng trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng không phải là tình trạng hiếm gặp.

Đối với trẻ sơ sinh vừa chào đời trong thời gian chỉ từ 1, 2 ngày thì sẽ đi ngoài phân su, khi quan sát có màu xanh đen, dính và hơi sệt. Đây hoàn toàn là tình trạng bình thường, là “sản phẩm” tạo nên từ dịch nhầy bé tiêu hoá khi còn trong bụng mẹ kết hợp với nước ối tạo thành.

Không chỉ quan tâm khi trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng , mà theo dõi đều đặn việc trẻ sơ sinh đi ngoài như thế nào để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường, là yếu tố rất quan trọng để nhận biết sớm tình trạng sức khoẻ của bé có đang ổn định hay không.

Thời gian tiếp theo, mới có sự khác biệt về màu sắc của phân là do trẻ được bú sữa mẹ hay sữa công thức, kết hợp cùng sức khoẻ và hệ bài tiết của bé hoạt động như thế nào sẽ tạo nên sự khác biệt.

Trẻ sơ sinh bú hoàn toàn bằng sữa mẹ

Sữa đầu của mẹ hay còn gọi là sữa non là loại sữa có nhiều giá trị dinh dưỡng, đồng thời có tác dụng giúp bé nhuận tràng và có thể đẩy phân su ra khỏi người của bé.

Tiếp đến, khoảng 3 ngày sau mẹ có thể quan sát phân của bé dần dần sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Phân của bé lúc này sẽ có màu sáng hơn, cụ thể là từ màu xanh nâu chuyển sang màu vàng.

Về kết cấu sẽ hơi lỏng, đôi khi bị vón cục hoặc hơi lợn cợn. Do bé được bú bằng sữa mẹ là một trong những yếu tố khiến bé đi ngoài có hạt.

Trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn đi ngoài như thế nào là bình thường?

Trong vài tuần đầu tiên sau khi chào đời, trẻ thường đi đại tiện khi bú hoặc có thể là ngay sau đó.

Dần dần, hệ tiêu hoá của bé sẽ thiết lập nên chu kỳ, theo đó bé chỉ đi đại tiện vài ngày một lần hoặc thậm chí là một tuần một lần.

Nếu như bé vẫn đi phân mềm và biểu hiện bình thường thì cha mẹ không cần phải quá lo lắng.

Trẻ sơ sinh bú sữa ngoài

Đối với những bé bú sữa công thức thay vì sữa mẹ thì đi ngoài phân sẽ nhiều hơn. Khi quan sát màu sắc của phân thường là màu vàng nhạt hay nâu vàng và sẽ nặng mùi tương tự như phân của người trưởng thành.

Trẻ từ bú sữa mẹ sang bú sữa công thức

Trong trường hợp trẻ đang bú sữa mẹ hoàn toàn nhưng lại đổi sang uống sữa công thức thì khi quan sát màu sắc phân của bé khi đi ngoài sẽ có màu sẫm hơn, kết cấu giống bột hồ kèm theo mùi nặng, đây cũng là hiện tượng bình thường cha mẹ không nên quá lo lắng.

Trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm

Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, phân của bé sẽ có sự thay đổi một cách rõ rệt. Phụ thuộc vào loại thực phẩm mẹ cho bé ăn dặm mà màu sắc phân sẽ có sự khác nhau.

Trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm có sự thay đổi về màu sắc phân khi đi ngoài

Điển hình như bé ăn những loại thực phẩm sáng màu như đu đủ, cà rốt thì chất thải sẽ có màu cam sáng, nhưng khi ăn nhiều món khác nhau như thịt cá thì sẽ bốc mùi và sẫm màu hơn.

Trẻ sơ sinh đi ngoài hạt trắng là bệnh gì?

Trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng là bệnh gì? Trong trường hợp bình thường, do trẻ sơ sinh bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, nên trẻ sẽ đi ngoài phân lỏng, màu vàng và có thể hơi sệt kèm theo hạt và bọt.

Mỗi ngày, trung bình trẻ đi ngoài khoảng từ 5 – 7 lần. Màu sắc phân của trẻ do muối mật, sắc tố mật quyết định. Nếu như mật tiết ít thì bé đi ngoài có hạt trắng là do các hạt đạm sữa lẫn trong phân tạo nên.

Trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng là tình trạng gì?

Do trong sữa mẹ không chỉ có những chất dinh dưỡng giúp bé phát triển khoẻ mạnh mà còn chứa những chất giúp thúc đẩy quá trình tiêu hoá và cả hoạt động của nhu động ruột để bé dễ dàng đi ngoài.

Nên khi quan sát phân của bé có màu vàng, kèm hạt trắng kiểu hoa cải và hơi lỏng thì đây là điều bình thường.

Nếu bé đi ngoài ra phân có hạt màu trắng nhưng lại không có biểu hiện bị đau bụng, vẫn bú bình thường, không quấy khóc, ngủ yên giấc và tăng cân đều thì đây không phải là vấn đề quá lo lắng.

Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên tiếp tục theo dõi trẻ, nếu xảy ra biểu hiện bất thường thì nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ nhi khoa để kiểm tra.

Bên cạnh đó, trẻ sơ sinh đi ngoài màu vàng có hạt trắng, hơi nhầy hoặc đi phân sống có thể là do hệ tiêu hoá của bé bị ảnh hưởng từ những tác nhân như dị ứng với sữa công thức, nhiễm khuẩn, đang bị ốm...

Nếu tình trạng này xảy ra kèm theo bé bỏ bú, quấy khóc thì nên đưa bé đi khám ngay lập tức để hạn chế những ảnh hưởng nghiêm trọng có thể xảy ra.

Ngoài ra, dựa vào màu sắc phân, mẹ cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở trẻ như sau:

- Khi phân lỏng, có màu xanh, bé đi ngoài nhiều lần so với bình thường thì có thể là dấu hiệu bé đang bị tiêu chảy.

- Bé có biểu hiện gặp khó khăn trong việc đi đại tiện như mặt đỏ khi rặn, phân nhỏ, bị khô cứng có thể là do bị táo bón.

- Phân bé có mùi chua khó chịu, kèm theo bọt có thể do lượng tinh bột hay đường trong sữa chưa được tiêu hoá hết khiến cho dạ dày bị kích ứng.

- Phân bị bạc màu có thể là dấu hiệu chức năng gan có vấn đề hoặc bé bị vàng da.

Chăm sóc trẻ sơ sinh khi đi ngoài có hạt trắng như thế nào?

Trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng là một hiện tượng bình thường mà hầu như trẻ nào cũng trải qua. Nhưng với một vài chú ý trong cách chăm sóc trẻ sẽ giúp hạn chế được tình trạng này và đảm bảo sự phát triển an toàn của bé như sau:

Nên cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ

Sữa mẹ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ trong giai đoạn non nớt của cuộc đời.

Mẹ nên chú ý ăn uống đủ chất, không sử dụng chất kích thích hay đồ tươi sống ăn trực tiếp để đảm bảo nguồn sữa chất lượng.

Nên cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ vào những năm tháng đầu đời

Nhờ vào bú sữa mẹ, bé rất ít gặp phải tình trạng yếu hay lạnh bụng. Vì vậy, bé đi ngoài hạt trắng lẫn bọt thì không phải là vấn đề lo ngại.

Nếu bé buộc phải sử dụng sữa công thức thì hãy lựa chọn những loại sữa phù hợp với cơ địa, độ tuổi để đảm bảo an toàn.

Cho bé bú theo nhu cầu

Đối với trẻ sơ sinh cần được bú theo nhu cầu để nguồn năng lượng được cung cấp đủ cho sự phát triển của bé.

Khi được bú no, bé sẽ ngủ sâu hơn, giúp cơ thể phát triển toàn diện. Tuỳ theo giai đoạn, mẹ cần lưu ý để lượng sữa cung cấp cho bé ở mức phù hợp.

Massage cho bé

Không chỉ người lớn khi được massage sẽ giúp thư giãn, mà ở trẻ nhỏ đây cũng là một nhu cầu mẹ nên quan tâm đến.

Nhờ vào việc massage toàn thân và ở vùng bụng đúng cách sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái và còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, từ đó giúp bé ngủ ngon và phát triển tốt.

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Phơi nắng thường xuyên

Trẻ nhỏ cần được phơi nắng đúng cách vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể bé tổng hợp vitamin D giúp xương khớp phát triển tốt và có lợi cho hệ tiêu hoá.

Tắm nắng tốt cho xương và hệ tiêu hoá của bé

Không những vậy, nhờ phơi nắng sẽ phần nào hạn chế được bệnh vàng da thường gặp ở trẻ sinh thiếu tháng. Mẹ nên cho bé phơi nắng dưới ánh nắng dịu nhẹ trước 9 giờ sáng và sau 5 giờ chiều.

Hy vọng thông qua bài viết này đã giải đáp được băn khoăn của bậc phụ huynh rằng trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt trắng có phải là dấu hiệu bất thường hay không.

Theo đó, cha mẹ cần theo dõi biểu hiện của trẻ bên cạnh việc đi ngoài có hạt như đau bụng, quấy khóc... để kịp thời đưa bé đến bệnh viện điều trị, nhằm đảm bảo an toàn cho bé.