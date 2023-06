Có nên cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh ? Khi nào thì việc cắt tóc máu cho trẻ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé đồng thời giúp tóc nhanh dài, mượt và dày hơn? Một số người cho rằng cắt tóc máu sẽ giúp mang lại may mắn, tài lộc cho đứa trẻ sau này? Một số ý kiến lại cho rằng cắt tóc máu sẽ có hại cho sức khỏe của bé. Tất cả những thắc mắc và ý kiến trên sẽ được làm rõ trong bài viết sau.

Tóc máu là lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh, được hình thành ngay từ khi em bé nằm trong bụng mẹ. Khi thai kỳ bước sang tuần 24 trở đi, thai nhi sẽ bắt đầu hình thành tóc máu và phát triển dài dần cho đến khi bé chào đời. Chức năng của tóc máu là bảo vệ cái thóp non nớt của bé, giữ ấm cho phần đầu. Tóc máu sẽ rụng dần để chuẩn bị cho lớp tóc khỏe mạnh, cứng cáp sau này.

Đến nay, chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ được việc cắt tóc máu sớm sẽ giúp tóc trẻ mọc dày, đen hơn. Tóc của trẻ sơ sinh mọc xoăn hay thẳng, thưa hay dày đều là kết quả của di truyền.

Tóc bé thưa hay dày, thẳng hay xoăn là do di truyền, không phải do cắt tóc - Ảnh minh họa: Internet

Tóc máu của trẻ sơ sinh có cấu trúc tương tự như tóc bình thường. Do đó, nó có khả năng rụng tự nhiên, tuy nhiên quá trình rụng tóc này sẽ diễn ra không đều đặn. Chính vì vậy, sợi tóc nào dài trước sẽ rụng trước và tóc mới sẽ mọc thay thế, còn sợi nào mọc dài sau thì sẽ rụng sau, tóc trưởng thành sẽ mọc sau.

Ở những đứa trẻ sơ sinh từ 3 tháng tuổi trở lên, vùng tóc sau đầu sẽ tự rụng, tóc mới tự mọc thay thế. Dân gian vẫn thường gọi đây là hiện tượng rụng tóc vành khăn, một hiện tượng sinh lý cực kỳ bình thường của trẻ sơ sinh.

Sự thật là việc cắt tóc máu sớm hay muộn đều không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé. Dù vậy, bạn cũng chỉ nên cắt tỉa tóc cho trẻ nếu thấy tóc dài vướng víu, gây khó chịu cho trẻ, đặc biệt là ở vùng gần mắt, cổ và vành tai.

Việc cắt tóc sớm hay muộn không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn cảm thấy tóc máu không khiến bé khó chịu, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày của trẻ thì bạn không nên cắt nó đi. Vì với trẻ dưới 1 tuổi, thóp của trẻ còn yếu, chưa liền, do đó việc cắt tóc máu có thể khiến tóc bị mỏng, không giữ ấm hay bảo vệ được thóp. Ngoài ra, nếu lỡ tay, không cần thận có thể khiến vùng da đầu non nớt của bé bị tổn thương, trầy xước.

Khi nào cắt tóc cho trẻ sơ sinh là tốt nhất?

Cắt tóc máu

Việc cắt tóc máu cho bé không bắt buộc là phải chọn ngày tốt nào đó mà tùy thuộc vào quyết định của bạn. Một số bố mẹ thích cắt cho bé khi bé vừa tròn 6 tháng tuổi, còn một số bố mẹ lại muốn cúng thôi nôi xong thì cắt.

Ngày cắt tóc máu cho trẻ tùy thuộc quan điểm mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Theo góc nhìn y khoa, việc cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh là việc không nên bởi nó không an toàn. Thường thì phải đến ngoài 1 tuổi, thóp của bé mới ổn định, lúc đó việc cắt tóc máu sẽ an toàn hơn. Thực tế là tóc máu sẽ tự rụng để cho tóc khác mọc lên, do đó không nhất thiết bạn phải cắt tóc máu.

Sau khi thôi nôi

Lúc này, thóp bé đã liền và xem như con đã được sinh nhật lần đầu tiên, việc cắt tóc hay tạo kiểu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn cắt tóc máu thì hãy tỉa một chút để tóc bớt rậm rạp, tránh ngứa ngáy cho trẻ là được.

Chọn ngày cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh theo dân gian

Theo kinh nghiệm dân gian, cụ thể là Ngọc Hạp Thông Thư, thời gian cắt tóc tốt nhất cho bé là những ngày:

Chọn ngày cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh theo dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 3 vui vẻ.

Mùng 4 phú quý.

Mùng 7 tốt lành.

Mùng 8 trường thọ.

Mùng 9 tốt.

Mùng 10 lộc lá.

11 thông minh.

13 ngày tốt.

16 nhiều lợi.

19-26-29 may mắn.

25 tài phúc.

Bên cạnh những ngày tốt này, bố mẹ không nên cắt tóc máu cho bé vào những ngày: Đinh Hỏa - ngày mùng 5 được xem là mang đến nhiều xui xẻo cho đứa bé. Ngày cùng tháng tận - ngày 30 được xem là mang đến bệnh tật cho bé. Ngày mùng 1 được xem là rước lộc đi, mang xui xẻo đến với con.

Trên đây là những thông tin giúp bạn sáng tỏ vấn đề “Có nên cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh hay không”. Mong rằng bài viết hữu ích cho các mẹ chăm con nhỏ, giúp bé chóng lớn và khỏe mạnh hơn.