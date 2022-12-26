Thâu tóm nhanh 2 lý do khiến trẻ dễ nổi cáu, điều hòa cảm xúc tuyệt vời cho con

Nuôi dạy con 26/12/2022 18:33

Tức giận là một cảm xúc. Trong khi một số người rất giỏi trong việc kiểm soát nó, thì cũng có những người bị mất bình tĩnh. Tuy nhiên, khi nói đến trẻ em, sự tức giận thường được coi là một cơn giận dữ và được kiểm soát bằng sự khắc nghiệt và có thể là một hình thức trừng phạt nào đó. Nhưng các chuyên gia tin rằng đó không phải là cách tiếp cận tình huống căng thẳng ở trẻ.

Ambica Agarwal, một nhà tâm lý học trẻ em nổi tiếng, gần đây đã lên Instagram để giải quyết hai lý do chính khiến trẻ em thường trở nên tức giận. Không chỉ vậy, cô ấy cũng thảo luận về cách cha mẹ có thể đối phó với các vấn đề tức giận của con mình. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách thảo luận về hai lý do chính dẫn đến các vấn đề tức giận ở trẻ em.

Nhu cầu chưa được đáp ứng

Theo chuyên gia này, nhu cầu không được đáp ứng là một trong những lý do chính đằng sau các vấn đề tức giận của trẻ.

Thâu tóm nhanh 2 lý do khiến trẻ dễ nổi cáu, điều hòa cảm xúc tuyệt vời cho con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhu cầu chưa được đáp ứng là những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc bị bỏ qua hoặc bỏ qua. Đối với hầu hết trẻ em, trở nên tức giận hoặc nổi cơn thịnh nộ thường là cách thể hiện sự bất mãn của chúng. Đó là cách họ truyền đạt sự không hài lòng của họ.

Theo chuyên gia, cha mẹ thường hiểu nhầm thành (cố tình làm phiền). Tuy nhiên, cô tin rằng không phải vậy.

Thiếu quyền lực

Một lý do khác đằng sau các vấn đề tức giận ở trẻ em là 'thiếu quyền lực', nghĩa là không có tiếng nói hoặc quyền hạn đối với những gì chúng muốn. Điều này có thể đặc biệt gây khó chịu cho trẻ em vì chúng có nhiều điều muốn diễn đạt nhưng đôi khi không có từ ngữ để diễn đạt. Và vì vậy con thể hiện nó dưới hình thức tức giận và giận dữ.

Thâu tóm nhanh 2 lý do khiến trẻ dễ nổi cáu, điều hòa cảm xúc tuyệt vời cho con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng những đứa trẻ khi trở nên tức giận sẽ cố gắng làm chủ xung quanh và đang hoảng sợ vì thất vọng, một lần nữa là sai sự thật.

Làm thế nào để giúp con

Bản thân Ambica cũng là một người mẹ, cô ấy khuyên bạn nên bình tĩnh và không phản ứng bằng giọng điệu giống như đứa trẻ.

Cô ấy viết: "Đừng phản ứng trong sự tức giận hoặc coi thường hành vi của con."

Điều đó nói rằng, đây là những gì cô ấy khuyên cha mẹ nên làm thay vì quát mắng con.

Thâu tóm nhanh 2 lý do khiến trẻ dễ nổi cáu, điều hòa cảm xúc tuyệt vời cho con - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Xác định các yếu tố kích hoạt của chúng

- Bỏ qua hành vi tiêu cực nhỏ

- Cung cấp cho con một số quyền lực để lựa chọn

- Dạy hành vi phù hợp khi con bình tĩnh

Theo Times of India

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