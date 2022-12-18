5 quan niệm sai lầm về việc cho con bú mà nhiều phụ nữ vẫn tin tưởng

Hãy cùng làm sáng tỏ một số lầm tưởng thường lan truyền về việc cho con bú, điều này có thể giúp các bà mẹ cho con bú đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là luôn tham khảo ý kiến ​​​​của từng trường hợp cá nhân với bác sĩ chăm sóc chính của bạn.

Trên thực tế, sữa mẹ được khuyến cáo là thức ăn hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cho đến 2 tuổi bằng thức ăn bổ sung. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải loại bỏ một số niềm tin sai lầm về hành động cho con bú.

Trong những tuần đầu tiên, nên cho trẻ bú bất cứ khi nào trẻ yêu cầu, vào ban ngày hoặc ban đêm, và việc này có thể từ mỗi giờ đến 3 giờ một lần. Điều này là do trẻ sơ sinh thường xuyên đói vì dạ dày của chúng còn nhỏ và vì sữa mẹ dễ tiêu hóa.

1. Nên cho trẻ ăn 3 giờ một lần. Sai: Cho ăn nên theo nhu cầu

Ngoài ra, cho con bú thường xuyên sẽ giúp sản xuất sữa. Khi em bé của bạn lớn lên, bé sẽ phát triển một lịch trình đều đặn hơn và có thể đoán trước được.

2. "Nuôi con bằng sữa mẹ thật dễ dàng vì đó là điều tự nhiên." Sai: Việc cho con bú có thể khó khăn và việc này cần được học hỏi

Mặc dù đúng là cho con bú là một quá trình tự nhiên, nhưng đó cũng là một kỹ năng cần được phát triển. Và có thể phức tạp khi làm như vậy, vì có thể có một số bất tiện, chẳng hạn như đau ở vú, khó chịu hoặc bú yếu ở phần em bé phải học cách bú.

Để cho con bú khỏe mạnh và bình tĩnh, người mẹ cần biết các tư thế cho con bú khác nhau. Em bé phải học cách ngậm bắt vú tốt và nếu cần, nên nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia cho con bú.

3. "Bạn phải đợi giữa các lần cho bú để bầu ngực đầy lên." Sai: Bé càng bú nhiều, sữa càng tiết ra nhiều

Cách tốt nhất để sản xuất sữa mẹ là cho con bú thường xuyên. Vú sản xuất sữa để đáp ứng nhu cầu bú của trẻ, trẻ bú càng nhiều thì mẹ càng tiết ra nhiều sữa. Ngoài ra, làm trống ngực trong mỗi lần cho bú cũng sẽ giúp tăng sản xuất sữa (khi trẻ sơ sinh đang bú).

4. "Phải uống sữa mới có sữa." Sai: Để sản xuất sữa, bạn phải ăn một chế độ ăn uống lành mạnh

Để có năng lượng và chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để sản xuất sữa, người mẹ có thể phải ăn nhiều hơn bình thường một chút: từ 330 đến 400 calo bổ sung mỗi ngày, đến từ chế độ ăn uống đa dạng và giàu protein, bao gồm các sản phẩm như thịt nạc. thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa, rau và cá, hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp, cũng như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ.

5. "Chỉ nên cho con bú đến 6 tháng." Sai: Có thể cho con bú bao lâu tùy ý muốn của cả mẹ và bé

Như đã đề cập ở trên, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng và sau khi cho ăn bổ sung thì đến 2 tuổi trở lên. Theo các chuyên gia, sữa mẹ vẫn tiếp tục mang lại lợi ích cho cả mẹ và con kể cả sau 2 tuổi và việc quyết định khi nào kết thúc quá trình này là tùy thuộc vào họ.

Theo Brightside