Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn

Trái cây và rau quả là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh khi mang thai vì chúng cung cấp vitamin và chất xơ. Tuy nhiên, một số có thể mang dư lượng thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu là những chất được sử dụng để chống lại, ngăn ngừa hoặc tiêu diệt sâu bệnh và được sử dụng rộng rãi trên cây ăn quả và rau trên khắp thế giới.
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Việc tiêu thụ các loại trái cây và rau quả được trồng thông thường (không hữu cơ) là một nguồn phơi nhiễm thuốc trừ sâu đáng kể trong dân chúng nói chung. Người tiêu dùng đã bày tỏ lo ngại về việc tiếp xúc với dư lượng thuốc trừ sâu gia tăng từ việc tiêu thụ sản phẩm có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe cấp tính và mãn tính.
Tại sao chúng ta nên tránh trái cây và rau có nhiều thuốc trừ sâu?
Việc ăn trái cây và rau quả được trồng theo cách thông thường bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu có liên quan đến chất lượng tinh trùng kém hơn và giảm tỷ lệ sinh sản. Các cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai có lẽ nên kén chọn sản phẩm của họ.
Mua phiên bản hữu cơ của thực phẩm ít thuốc trừ sâu, chẳng hạn như cam hoặc bơ, không phải là cách tốt nhất để giảm phơi nhiễm thuốc trừ sâu. Một cách tiếp cận hợp lý là hạn chế tiếp xúc với các loại trái cây và rau quả chứa nhiều thuốc trừ sâu như táo và dâu tây.
Chúng ta nên quan tâm đến thuốc trừ sâu như thế nào?
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Havard đã kiểm tra dữ liệu về chế độ ăn uống và kết quả mang thai của 325 phụ nữ đang điều trị sinh sản. Nghiên cứu của họ kết luận rằng ăn trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu cao như dâu tây, rau bina, ớt hoặc nho làm giảm cơ hội thụ thai và sinh con của phụ nữ tới 18% và khả năng sinh con thấp hơn 26% so với phụ nữ ăn trái cây và rau ít tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhất. Sản phẩm tẩm thuốc trừ sâu cũng có liên quan đến chất lượng tinh trùng thấp hơn ở nam giới.
Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có an toàn không?
Mặc dù thuốc trừ sâu tự nhiên có vẻ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào lượng chất cụ thể mà bạn tiêu thụ. Ví dụ, trong canh tác hữu cơ, một dẫn xuất đồng được sử dụng làm thuốc diệt nấm. Nó có thể gây độc nếu tiêu thụ quá mức. Thuốc trừ sâu hoạt động như các hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) và ngăn chặn sự rụng trứng tương tự như thuốc tránh thai.
Một số tác động tiêu cực của việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu là gì?
Phơi nhiễm thuốc trừ sâu có liên quan đến các tác động sinh sản bất lợi như:
- Giảm khả năng sinh sản
- Sảy thai tự nhiên
- Thai chết lưu
- Sinh non
- Cân nặng khi sinh thấp
- Bất thường phát triển
- Rối loạn buồng trứng
- Chu kỳ buồng trứng không đều
- Độc tính sinh sản nam
- Thiệt hại trực tiếp đến cấu trúc của tế bào
- Thay đổi cấu trúc DNA, dẫn đến đột biến gen
- Có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc không có khả năng thụ thai
Cách tốt nhất để ngăn chặn thuốc trừ sâu trong chế độ ăn uống của chúng ta là gì?
Để tránh những tác động tiêu cực của việc tiêu thụ trái cây và rau quả có nhiều thuốc trừ sâu, chúng nên được rửa kỹ.
Ngoài ra, nên ăn trái cây và rau hữu cơ, trồng tại nhà hoặc mua trực tiếp từ nguồn.
Tránh chỉ chọn các loại trái cây và rau có màu sẫm vì chúng thường chứa hàm lượng hóa chất và phân bón cao hơn.
Hơn nữa, tránh sử dụng thuốc trừ sâu trong nhà hoặc trong vườn và bãi cỏ.
Khuyến khích bạn bè và hàng xóm kêu gọi giảm lượng thuốc trừ sâu trong trường học, công viên, sân chơi và các khu vực khác mà trẻ em và phụ nữ mang thai thường lui tới.
Theo Times of India