Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn

Bài học làm mẹ 03/12/2022 13:13

Trái cây và rau quả là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh khi mang thai vì chúng cung cấp vitamin và chất xơ. Tuy nhiên, một số có thể mang dư lượng thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu là những chất được sử dụng để chống lại, ngăn ngừa hoặc tiêu diệt sâu bệnh và được sử dụng rộng rãi trên cây ăn quả và rau trên khắp thế giới.

Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ các loại trái cây và rau quả được trồng thông thường (không hữu cơ) là một nguồn phơi nhiễm thuốc trừ sâu đáng kể trong dân chúng nói chung. Người tiêu dùng đã bày tỏ lo ngại về việc tiếp xúc với dư lượng thuốc trừ sâu gia tăng từ việc tiêu thụ sản phẩm có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe cấp tính và mãn tính.

​Tại sao chúng ta nên tránh trái cây và rau có nhiều thuốc trừ sâu?

Việc ăn trái cây và rau quả được trồng theo cách thông thường bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu có liên quan đến chất lượng tinh trùng kém hơn và giảm tỷ lệ sinh sản. Các cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai có lẽ nên kén chọn sản phẩm của họ.

Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mua phiên bản hữu cơ của thực phẩm ít thuốc trừ sâu, chẳng hạn như cam hoặc bơ, không phải là cách tốt nhất để giảm phơi nhiễm thuốc trừ sâu. Một cách tiếp cận hợp lý là hạn chế tiếp xúc với các loại trái cây và rau quả chứa nhiều thuốc trừ sâu như táo và dâu tây.

Chúng ta nên quan tâm đến thuốc trừ sâu như thế nào?

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Havard đã kiểm tra dữ liệu về chế độ ăn uống và kết quả mang thai của 325 phụ nữ đang điều trị sinh sản. Nghiên cứu của họ kết luận rằng ăn trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu cao như dâu tây, rau bina, ớt hoặc nho làm giảm cơ hội thụ thai và sinh con của phụ nữ tới 18% và khả năng sinh con thấp hơn 26% so với phụ nữ ăn trái cây và rau ít tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhất. Sản phẩm tẩm thuốc trừ sâu cũng có liên quan đến chất lượng tinh trùng thấp hơn ở nam giới.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có an toàn không?

Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thuốc trừ sâu tự nhiên có vẻ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào lượng chất cụ thể mà bạn tiêu thụ. Ví dụ, trong canh tác hữu cơ, một dẫn xuất đồng được sử dụng làm thuốc diệt nấm. Nó có thể gây độc nếu tiêu thụ quá mức. Thuốc trừ sâu hoạt động như các hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) và ngăn chặn sự rụng trứng tương tự như thuốc tránh thai.

Một số tác động tiêu cực của việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu là gì?

Phơi nhiễm thuốc trừ sâu có liên quan đến các tác động sinh sản bất lợi như:

Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Giảm khả năng sinh sản
  • Sảy thai tự nhiên
  • Thai chết lưu
  • Sinh non
  • Cân nặng khi sinh thấp
  • Bất thường phát triển
  • Rối loạn buồng trứng
  • Chu kỳ buồng trứng không đều
  • Độc tính sinh sản nam
  • Thiệt hại trực tiếp đến cấu trúc của tế bào
  • Thay đổi cấu trúc DNA, dẫn đến đột biến gen
  • Có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc không có khả năng thụ thai

Cách tốt nhất để ngăn chặn thuốc trừ sâu trong chế độ ăn uống của chúng ta là gì?

Để tránh những tác động tiêu cực của việc tiêu thụ trái cây và rau quả có nhiều thuốc trừ sâu, chúng nên được rửa kỹ.

Ngoài ra, nên ăn trái cây và rau hữu cơ, trồng tại nhà hoặc mua trực tiếp từ nguồn.

Tránh chỉ chọn các loại trái cây và rau có màu sẫm vì chúng thường chứa hàm lượng hóa chất và phân bón cao hơn.

Hơn nữa, tránh sử dụng thuốc trừ sâu trong nhà hoặc trong vườn và bãi cỏ.

Khuyến khích bạn bè và hàng xóm kêu gọi giảm lượng thuốc trừ sâu trong trường học, công viên, sân chơi và các khu vực khác mà trẻ em và phụ nữ mang thai thường lui tới.

Theo Times of India

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Mỗi khi chúng ta gặp một bệnh nhân tiểu đường mới, phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ là: "Bạn dùng bao nhiêu đường?" Phản ứng tiếp theo xuất hiện dưới hình thức một gợi ý áp dụng cho tất cả: "Đừng ăn quá nhiều đường. Thay vào đó, bạn có thể ăn đường thốt nốt hoặc mật ong".

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc sức khỏe sinh sản điều trị khả năng sinh sản thực phẩm kém lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào