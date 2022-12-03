Bác sĩ cảnh báo: Ăn trái cây và rau tẩm thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn

​Tại sao chúng ta nên tránh trái cây và rau có nhiều thuốc trừ sâu?

Việc tiêu thụ các loại trái cây và rau quả được trồng thông thường (không hữu cơ) là một nguồn phơi nhiễm thuốc trừ sâu đáng kể trong dân chúng nói chung. Người tiêu dùng đã bày tỏ lo ngại về việc tiếp xúc với dư lượng thuốc trừ sâu gia tăng từ việc tiêu thụ sản phẩm có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe cấp tính và mãn tính.

Mua phiên bản hữu cơ của thực phẩm ít thuốc trừ sâu, chẳng hạn như cam hoặc bơ, không phải là cách tốt nhất để giảm phơi nhiễm thuốc trừ sâu. Một cách tiếp cận hợp lý là hạn chế tiếp xúc với các loại trái cây và rau quả chứa nhiều thuốc trừ sâu như táo và dâu tây.

Việc ăn trái cây và rau quả được trồng theo cách thông thường bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu có liên quan đến chất lượng tinh trùng kém hơn và giảm tỷ lệ sinh sản. Các cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai có lẽ nên kén chọn sản phẩm của họ.

Chúng ta nên quan tâm đến thuốc trừ sâu như thế nào?

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Havard đã kiểm tra dữ liệu về chế độ ăn uống và kết quả mang thai của 325 phụ nữ đang điều trị sinh sản. Nghiên cứu của họ kết luận rằng ăn trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu cao như dâu tây, rau bina, ớt hoặc nho làm giảm cơ hội thụ thai và sinh con của phụ nữ tới 18% và khả năng sinh con thấp hơn 26% so với phụ nữ ăn trái cây và rau ít tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhất. Sản phẩm tẩm thuốc trừ sâu cũng có liên quan đến chất lượng tinh trùng thấp hơn ở nam giới.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có an toàn không?

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thuốc trừ sâu tự nhiên có vẻ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào lượng chất cụ thể mà bạn tiêu thụ. Ví dụ, trong canh tác hữu cơ, một dẫn xuất đồng được sử dụng làm thuốc diệt nấm. Nó có thể gây độc nếu tiêu thụ quá mức. Thuốc trừ sâu hoạt động như các hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) và ngăn chặn sự rụng trứng tương tự như thuốc tránh thai.

Một số tác động tiêu cực của việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu là gì?

Phơi nhiễm thuốc trừ sâu có liên quan đến các tác động sinh sản bất lợi như:

Ảnh minh họa: Internet

Giảm khả năng sinh sản

Sảy thai tự nhiên

Thai chết lưu

Sinh non

Cân nặng khi sinh thấp

Bất thường phát triển

Rối loạn buồng trứng

Chu kỳ buồng trứng không đều

Độc tính sinh sản nam

Thiệt hại trực tiếp đến cấu trúc của tế bào

Thay đổi cấu trúc DNA, dẫn đến đột biến gen

Có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc không có khả năng thụ thai

Cách tốt nhất để ngăn chặn thuốc trừ sâu trong chế độ ăn uống của chúng ta là gì?

Để tránh những tác động tiêu cực của việc tiêu thụ trái cây và rau quả có nhiều thuốc trừ sâu, chúng nên được rửa kỹ.

Ngoài ra, nên ăn trái cây và rau hữu cơ, trồng tại nhà hoặc mua trực tiếp từ nguồn.

Tránh chỉ chọn các loại trái cây và rau có màu sẫm vì chúng thường chứa hàm lượng hóa chất và phân bón cao hơn.

Hơn nữa, tránh sử dụng thuốc trừ sâu trong nhà hoặc trong vườn và bãi cỏ.

Khuyến khích bạn bè và hàng xóm kêu gọi giảm lượng thuốc trừ sâu trong trường học, công viên, sân chơi và các khu vực khác mà trẻ em và phụ nữ mang thai thường lui tới.

Theo Times of India