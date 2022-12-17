6 điều bí mật mẹ bầu nào cũng nên biết khi sinh con lần 2

Mẹ bầu 17/12/2022 21:20

Khi mang thai, chỉ riêng tử cung của bạn đã phải mở rộng gần 500 lần kích thước của nó trong 9 tháng và sau đó trở lại kích thước ban đầu. Không phải là bộ não sẽ được "né tránh tác động", vì nhiều phụ nữ thậm chí còn báo cáo tình trạng suy giảm trí nhớ và lú lẫn khi mang thai. Nhưng ngay cả như vậy, nhiều người trong chúng ta sẵn sàng trải qua lần thứ hai hoặc thậm chí thứ ba. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi lần mang thai đều khác nhau, lần thứ hai thậm chí còn hơn thế.

Đây là một số điểm quan trọng về việc bạn mang thai lần thứ hai có thể khác với lần đầu như thế nào. Hãy nhớ rằng, mỗi lần mang thai là một hành trình đặc biệt.

1. Mang thai lần thứ hai có thể khiến bạn mệt mỏi hơn

Hãy nhớ lần mang thai đầu tiên của bạn và bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng như thế nào? Đây là khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời bạn và bạn nhận được rất nhiều sự chiều chuộng từ người bạn đời, bạn bè và gia đình. Nhưng trong lần mang thai thứ hai, bạn đã có trách nhiệm chăm sóc đứa con đầu lòng và điều này có nghĩa là bạn có thể không có nhiều thời gian cho bản thân như trước đây.

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Thêm vào đó, cơ thể bạn đang tràn ngập một loại hormone gọi là progesterone, giúp cơ thể bạn sẵn sàng cho mọi thay đổi về thể chất khi sinh nở. Tác dụng phụ của hormone này là mệt mỏi, vì vậy bạn có thể cảm thấy kiệt sức nhiều hơn vào lần thứ hai.

2. Việc chuyển dạ có thể diễn ra theo một lộ trình khác

6 điều bí mật mẹ bầu nào cũng nên biết khi sinh con lần 2 - Ảnh 2

 

Trải nghiệm sinh nở cũng có thể khác nhau giữa lần mang thai đầu tiên và lần mang thai thứ hai. Trên thực tế, hầu hết phụ nữ đều đồng ý rằng quá trình chuyển dạ thường giảm đi trong lần mang thai thứ hai và tiếp tục dễ dàng hơn với mỗi lần sinh tiếp theo. Kinh nghiệm của bạn với lần sinh đầu tiên sẽ hữu ích và bạn có thể được trang bị tốt hơn trong lần thứ hai.

3. Bạn sẽ cảm nhận được cử động của em bé sớm hơn nhiều

6 điều bí mật mẹ bầu nào cũng nên biết khi sinh con lần 2 - Ảnh 3

 

Những cử động đầu tiên của em bé được gọi là cử động nhanh và thông thường, ở những người mang thai lần đầu, bạn có thể cảm nhận được chúng lần đầu tiên vào khoảng từ tuần thứ mười sáu đến tuần thứ hai mươi lăm. Trong lần mang thai thứ hai, bạn có thể cảm nhận được cử động của em bé ngay từ tuần thứ 13, nhiều hơn nữa vì bạn đã biết cảm giác của bé như thế nào.

4. Bụng bầu to ra có thể lộ rõ ​​và to hơn sớm hơn

 

Đối với nhiều phụ nữ mang thai lần đầu, bụng bầu thường xuất hiện trong tam cá nguyệt thứ hai và thường không xuất hiện trong 3 tháng đầu tiên. Nhưng trong lần mang thai thứ hai hoặc bất kỳ lần mang thai nào sau đó, bụng bầu sẽ xuất hiện sớm hơn.

6 điều bí mật mẹ bầu nào cũng nên biết khi sinh con lần 2 - Ảnh 4

Các chuyên gia cho rằng đó là do cơ bụng đã giãn ra một chút và có thể chúng chưa trở lại kích thước ban đầu. Vì vậy, che giấu việc mang thai lần thứ hai không dễ dàng như giữ bí mật về lần đầu tiên. Ngoài ra, điều này cũng có thể có nghĩa là có nhiều vết rạn da hơn.

5. Ốm nghén có thể không còn hoặc nặng hơn rất nhiều

6 điều bí mật mẹ bầu nào cũng nên biết khi sinh con lần 2 - Ảnh 5

 

Bạn không bao giờ có thể nói không với ốm nghén, và mọi thứ trong lần mang thai thứ hai của bạn có thể không giống như lần đầu tiên của bạn.

Đối với một số phụ nữ, cơn ốm nghén đáng sợ không bao giờ đến. Đối với những người khác, nó còn tệ hơn lần đầu tiên.

6. Đau vú có thể giảm hoặc không có

6 điều bí mật mẹ bầu nào cũng nên biết khi sinh con lần 2 - Ảnh 6

 

Lần mang thai đầu tiên thường đi kèm với rất nhiều căng tức ngực, áo ngực trở thành kẻ thù truyền kiếp. Nhưng đối với nhiều phụ nữ, lần mang thai thứ hai không mang lại sự nhạy cảm quá mức như vậy ở ngực. Và kích thước của bộ ngực không tăng nhiều như vậy trong lần thứ hai.

Theo Brightside

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