6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết

Mẹ bầu 22/11/2022 08:06

Mặc dù mang thai chắc chắn là một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng nó thường đi kèm với những triệu chứng khá kỳ lạ và khó chịu. Và một số trong số chúng có thể xuất hiện rất sớm, thậm chí trước khi que thử thai của bạn cho kết quả dương tính. Từ mùi vị bất thường trong miệng cho đến chóng mặt, có rất nhiều dấu hiệu khó chịu khi mang thai mà bạn chắc chắn sẽ quên sau khi sinh con.

1. Chỗ ngồi trong nhà vệ sinh của bạn có thể chuyển sang màu xanh 

Nếu bạn nhận thấy vết bẩn màu xanh lam trên bệ ngồi trong nhà vệ sinh, có lẽ bạn nghĩ rằng quần jean của bạn đang để lại một ít thuốc nhuộm màu xanh lam trên da của bạn. Nhưng hiện tượng này thực sự có thể là một dấu hiệu mang thai.

6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết - Ảnh 1

Mặc dù không có lời giải thích khoa học nào về điều này, nhưng nhiều bà mẹ tương lai nhận thấy rằng bệ ngồi toilet của họ chuyển sang màu xanh lam. Một trong những lý do có thể là lớp phủ kháng khuẩn trên bồn cầu của bạn phản ứng với các hormone thai kỳ của bạn. Vitamin trước khi sinh của bạn cũng có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố trong cơ thể bạn, do đó có thể ảnh hưởng đến màu sắc của bồn cầu.

2. Bạn đang cảm giác như nếm phải kim loại

6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết - Ảnh 2

Phụ nữ mang thai có thể có cảm giác thèm ăn rất kỳ lạ, nhưng nếu bạn cảm thấy có vị kim loại trong miệng thì thực sự có lý do khoa học đằng sau. Hormone thai kỳ ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo nhiều cách khác nhau, và sự gia tăng estrogen và progesterone có thể khiến bạn có vị kim loại trong miệng. May mắn thay, bạn có thể dễ dàng loại bỏ nó bằng cách nhai kẹo cao su hoặc ăn một ít muối.

3. Nướu của bạn bị sưng

6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết - Ảnh 3

Nếu bạn bắt đầu nhận thấy nướu nhạy cảm hơn bao giờ hết thì rất có thể bạn đang mang thai. Mang thai ảnh hưởng đến lưu lượng máu trong cơ thể, khiến nướu bị sưng và chảy máu. Đảm bảo dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày và sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm để giảm bớt các triệu chứng.

 

4. Bạn bị ợ nóng

Cảm giác nóng rát khó chịu ở giữa ngực có thể xuất hiện sau khi bạn ăn một bữa ăn quá cay, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu mang thai. Trên thực tế, chứng khó tiêu rất phổ biến khi mang thai vì em bé đang lớn lên liên tục ép vào dạ dày của bạn.

6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết - Ảnh 4

Để giảm bớt cảm giác khó chịu này, hãy cố gắng cắt giảm lượng caffein và ăn nhiều bữa nhỏ thường xuyên thay vì ăn nhiều bữa 3 lần một ngày.

5. Bạn đang cảm thấy đầy hơi

6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết - Ảnh 5

 

Đầy hơi có thể là một trong những dấu hiệu mang thai sớm nhất. Khi bạn đang mang thai, nồng độ progesterone của bạn tăng vọt, khiến bạn cảm thấy sưng húp ngay từ đầu thai kỳ. Progesterone làm chậm quá trình tiêu hóa của bạn, cho phép em bé của bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng nhất từ ​​thức ăn và khiến bạn cảm thấy đầy bụng.

6. Bạn đang cảm thấy chóng mặt

6 dấu hiệu mang thai gây ngạc nhiên mà có lẽ bạn không biết - Ảnh 6

Cảm giác chóng mặt khi ra khỏi giường có thể là một trong những dấu hiệu mang thai sớm nhất. Lưu lượng máu tăng lên có thể ảnh hưởng đến huyết áp của bạn, khiến bạn cảm thấy lâng lâng. Mặc dù cảm giác như căn phòng quay cuồng mỗi khi bạn di chuyển chắc chắn không dễ chịu, nhưng tin tốt là nó không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Theo Brightside

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