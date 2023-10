Chú ý đến điều đặc biệt này để tăng khả năng thụ thai, đảm bảo sức khỏe sinh sản "chất lượng"

Tránh áp dụng các chế độ ăn kiêng lỗi thời, điều này có thể làm cơ thể bạn cạn kiệt chất dinh dưỡng cần thiết cho thai kỳ và tìm một kế hoạch ăn uống lành mạnh phù hợp với bạn bằng cách nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký.

Bao gồm đủ lượng sắt

Chế độ ăn giàu chất sắt từ rau quả và thực phẩm chức năng có thể làm giảm nguy cơ vô sinh do rụng trứng, theo kết quả từ Nghiên cứu sức khỏe y tá II, theo dõi 18.500 nữ y tá đang cố gắng mang thai. Vô sinh do vòi trứng chỉ là một nguyên nhân gây vô sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chay cung cấp chất sắt bao gồm đậu, đậu lăng, rau bina, ngũ cốc tăng cường, gạo hạt dài và ngũ cốc nguyên hạt. Bổ sung vitamin C từ trái cây họ cam quýt, ớt chuông hoặc quả mọng vào bữa ăn của bạn để tăng cường hấp thu sắt.

Mô hình "Chế độ ăn uống sinh sản"

Được công bố bởi một nhóm các nhà nghiên cứu Harvard vào năm 2007, nghiên cứu "Chế độ ăn uống sinh sản" cho thấy những phụ nữ dễ bị vô sinh do rụng trứng theo chế độ ăn uống này có nguy cơ vô sinh do rụng trứng thấp hơn 66% và giảm 27% nguy cơ vô sinh do các nguyên nhân khác so với những phụ nữ không tuân theo chế độ ăn kiêng chặt chẽ.

Những phụ nữ theo "chế độ ăn kiêng sinh sản" đã chọn:

Ít chất béo chuyển hóa và nhiều chất béo không bão hòa đơn (từ các loại thực phẩm như bơ và dầu ô liu)

Ít đạm động vật và nhiều đạm thực vật

Thêm nhiều thực phẩm giàu chất xơ, có hàm lượng carbohydrate thấp (bao gồm cả ngũ cốc nguyên hạt)

Ăn chay nhiều chất sắt hơn và ít nguồn thịt hơn

Vitamin tổng hợp

Sữa giàu chất béo thay vì sữa ít chất béo

Nói chung, ăn nhiều rau và nhiều loại khác nhau, ăn chất béo không bão hòa đơn lành mạnh thay vì chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, chế biến ít nhất một nửa ngũ cốc của bạn nguyên hạt và bổ sung đủ thực phẩm giàu canxi bao gồm cả sữa sẽ giúp bạn đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng và thúc đẩy cân nặng hợp lý.

Đừng quên axit folic

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nó sẽ không làm cho bạn dễ thụ thai hơn, nhưng điều quan trọng là phụ nữ đang cố gắng thụ thai phải bổ sung 400 microgram axit folic mỗi ngày (nếu cân nhắc dùng bất kỳ chất bổ sung nào, bao gồm cả axit folic, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước) và bao gồm các loại thực phẩm chẳng hạn như rau lá xanh đậm và ngũ cốc tăng cường.

Axit folic cần thiết để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh. Ống thần kinh phát triển thành não và cột sống từ ba đến bốn tuần sau khi thụ thai, trước khi hầu hết phụ nữ nhận ra mình đang mang thai.

Theo Eatingright