Mẹ bầu nên bổ sung loại quả vị đắng nhưng cực lợi mẹ bổ con, chặn đứng tiểu đường, điều hòa tiêu hóa cực tốt này

Mẹ bầu 28/10/2022 07:16

Khi mang thai, cảm giác thèm ăn thường khiến chị em ăn nhiều đồ ăn vặt và nhiều calo, có thể gây hại về lâu dài. Do đó, người ta khuyên bạn nên tạo thói quen ăn uống lành mạnh, để có thể cân bằng hậu quả của những thực phẩm không lành mạnh.

Mẹ bầu nên bổ sung loại quả vị đắng nhưng cực lợi mẹ bổ con, chặn đứng tiểu đường, điều hòa tiêu hóa cực tốt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một loại thực phẩm có thể thực sự hữu ích đối với phụ nữ đang mong đợi đó là mướp đắng. Loại rau theo mùa này chứa đầy chất dinh dưỡng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của phụ nữ.

Hàm lượng chất xơ cao

Mướp đắng cũng rất giàu chất xơ, làm giảm cảm giác thèm ăn đồ ăn vặt nhiều calo.

Giảm nguy cơ rối loạn đường tiêu hóa

Mẹ bầu nên bổ sung loại quả vị đắng nhưng cực lợi mẹ bổ con, chặn đứng tiểu đường, điều hòa tiêu hóa cực tốt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong mướp đắng giúp giảm nguy cơ táo bón và bệnh trĩ cho bà bầu.

Chống bệnh tiểu đường 

Mướp đắng rất giàu chất dinh dưỡng như charantin và polypeptide-P giúp chống lại bệnh tiểu đường thai kỳ trong thai kỳ. 

Giàu chất chống oxy hóa

Mẹ bầu nên bổ sung loại quả vị đắng nhưng cực lợi mẹ bổ con, chặn đứng tiểu đường, điều hòa tiêu hóa cực tốt này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng có chứa vitamin C giúp chống lại vi khuẩn có hại và tăng cường hệ miễn dịch. 

Điều chỉnh chuyển động của ruột

Theo các nghiên cứu, mướp đắng giúp thúc đẩy nhu động ruột, sau đó giúp điều hòa nhu động ruột và hệ tiêu hóa của phụ nữ mang thai.

Giàu folate

Mẹ bầu nên bổ sung loại quả vị đắng nhưng cực lợi mẹ bổ con, chặn đứng tiểu đường, điều hòa tiêu hóa cực tốt này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Folate là một khoáng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai, vì nó ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Theo các nghiên cứu, mướp đắng chứa 1/4 nhu cầu folate hàng ngày ở phụ nữ mang thai.

Theo Times of Inida

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