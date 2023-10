Muốn con khỏe mạnh và ít ốm vặt, ba mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin quan trọng hàng đầu này

Con bạn có thể thiếu hụt lượng Vitamin C đầy đủ, đặc biệt là khi chúng không tiêu thụ bữa ăn của mình một cách hợp lý. Việc tiếp tục như vậy có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của chúng, khiến chúng dễ mắc các bệnh khác nhau trong tương lai. Bé có thể bị ốm hoặc mắc các bệnh khác thỉnh thoảng chẳng hạn như cảm lạnh và cúm.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một vi chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, không được sản xuất và dự trữ trong cơ thể. Vitamin C có tầm quan trọng đặc biệt vì nó không chỉ là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch mà còn là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào của hệ thống miễn dịch khỏi bị tổn thương do oxy hóa.