Muốn con khỏe mạnh và ít ốm vặt, ba mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin quan trọng hàng đầu này

Nuôi dạy con 13/10/2022 16:12

Đã có một sự thay đổi lớn trong lối sống của trẻ em. Không thể phủ nhận rằng các thế hệ trước đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoài trời thường xuyên hơn trẻ ngày nay. Thời gian sử dụng thiết bị đã tăng lên như một yêu cầu cho việc giảng dạy và giải trí trực tuyến. Điều này đã ảnh hưởng đến mức độ miễn dịch của trẻ.

Con bạn có thể thiếu hụt lượng Vitamin C đầy đủ, đặc biệt là khi chúng không tiêu thụ bữa ăn của mình một cách hợp lý. Việc tiếp tục như vậy có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của chúng, khiến chúng dễ mắc các bệnh khác nhau trong tương lai. Bé có thể bị ốm hoặc mắc các bệnh khác thỉnh thoảng chẳng hạn như cảm lạnh và cúm.

Muốn con khỏe mạnh và ít ốm vặt, ba mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin quan trọng hàng đầu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một vi chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, không được sản xuất và dự trữ trong cơ thể. Vitamin C có tầm quan trọng đặc biệt vì nó không chỉ là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch mà còn là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào của hệ thống miễn dịch khỏi bị tổn thương do oxy hóa.

Từ lâu, nó đã được biết đến với những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống lại các bệnh như cúm hoặc cảm lạnh. Nhưng bạn có biết loại vitamin này không chỉ có lợi cho khả năng miễn dịch của trẻ mà còn cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tiêu thụ đầy đủ vitamin C là rất quan trọng đối với trẻ em vì nó đóng một số vai trò quan trọng trong cơ thể. Nó giúp sản xuất collagen cần thiết cho sự phát triển của da, cơ và xương. Nó là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất và đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào và mô khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Nó không chỉ cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch quan trọng mà còn cho các quá trình / phản ứng miễn dịch quan trọng. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa và hỗ trợ miễn dịch, đồng thời giúp tăng cường sự hấp thụ sắt trong cơ thể từ thực phẩm mà con bạn tiêu thụ. Điều này đặc biệt có lợi trong giai đoạn tăng trưởng nhanh của chúng đòi hỏi nhu cầu sắt cao.

Sau đây là một số điều cần lưu ý:

  • Trong giai đoạn đang phát triển này, trẻ cần được cân bằng dinh dưỡng và các vi chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là Vitamin C với lượng cao hơn, điều đó có nghĩa là cha mẹ phải đảm bảo rằng con mình được cung cấp đủ lượng Vitamin C. May mắn thay, vitamin C có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây và rau có màu. Các nguồn thực vật, chẳng hạn như cà chua, ớt, bông cải xanh và kiwi, là một số nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất.
Muốn con khỏe mạnh và ít ốm vặt, ba mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin quan trọng hàng đầu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Các loại trái cây họ cam quýt như cam và bưởi cũng là những nguồn tuyệt vời. Một quả cam trung bình cung cấp 70mg vitamin C. Vì vậy, là cha mẹ, điều cần thiết là đảm bảo rằng trẻ ăn nhiều loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc mỗi ngày.
  • Hàm lượng Vitamin C trong thực phẩm có thể bị giảm do bảo quản và nấu nướng trong thời gian dài vì dễ bị nhiệt phân hủy. Do đó, người ta nên khuyến khích ăn trái cây và rau sống nếu có thể hoặc hấp nhẹ rau. Đừng lo lắng nếu trẻ ăn nhiều hơn mức cần thiết, vì bất kỳ vitamin C dư thừa nào mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được đào thải ra ngoài.
Muốn con khỏe mạnh và ít ốm vặt, ba mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin quan trọng hàng đầu này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu con bạn là người kén ăn, nhu cầu về Vitamin C cũng có thể được đáp ứng thông qua các chất bổ sung đường uống. Vitamin này giúp trẻ hình thành và củng cố collagen trong xương, sụn, cơ và mạch máu, đồng thời cũng rất cần thiết trong việc chữa lành các vết thương nhỏ và giúp duy trì răng và nướu khỏe mạnh.

Là cha mẹ, điều quan trọng là phải đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng cho con bạn với đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, đôi khi dù đã cố gắng hết sức, chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ không phải lúc nào cũng cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể trẻ cần.

Muốn con khỏe mạnh và ít ốm vặt, ba mẹ đừng quên bổ sung loại vitamin quan trọng hàng đầu này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo rằng con bạn nhận được Vitamin C, bạn có thể cung cấp cho trẻ một số loại thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin C được tin cậy và phổ biến nhất theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa của trẻ và đảm bảo chúng được bảo vệ và nuôi dưỡng đúng cách trong những năm phát triển ba mẹ nhé.

Theo Times of Inida

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