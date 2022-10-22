Thủ phạm gây béo phì ở trẻ em lại nằm ngay trong thực phẩm mà hầu hết các bà mẹ tiêu thụ

Nuôi dạy con 22/10/2022 13:07

Một nghiên cứu mới cho thấy việc người mẹ tiêu thụ thực phẩm chế biến nhanh có thể dẫn đến nguy cơ béo phì ở con mình.

Thủ phạm gây béo phì ở trẻ em lại nằm ngay trong thực phẩm mà hầu hết các bà mẹ tiêu thụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm siêu chế biến bao gồm các mặt hàng đóng gói hoặc bánh nướng như tất cả các loại đồ ăn nhẹ được bán dưới dạng gói, đồ uống có ga và ngũ cốc có đường. Những thực phẩm này không chỉ gây tăng cân mà người ta còn phát hiện ra rằng chúng có thể là nguyên nhân gây béo phì ở con trẻ.

Trong một nghiên cứu tại Hoa Kỳ được công bố trên tạp chí The BMJ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các bà mẹ có thể có lợi khi hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến quá kỹ và tuân thủ các hướng dẫn về chế độ ăn uống tinh chế cho trẻ.

Thủ phạm gây béo phì ở trẻ em lại nằm ngay trong thực phẩm mà hầu hết các bà mẹ tiêu thụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, bất kể những thói quen sinh hoạt nào cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau, việc mẹ tiêu thụ thực phẩm chế biến quá kỹ có thể gây béo phì cho trẻ.

Vào năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 39 triệu trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, ung thư và tử vong sớm.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu về 19.958 trẻ em được sinh ra từ 14.553 bà mẹ (45% trẻ em trai, từ 7-17 tuổi khi đăng ký tham gia nghiên cứu) từ the Nurses’ Health Study II (NHS II) và the Growing Up Today Study (GUTS I and II) trong Hoa Kỳ.

 

Cả mẹ và con cái ăn uống và các yếu tố khác đều được nghiên cứu hai năm một lần. Tuy nhiên, một phân tích riêng đã được thực hiện, khi nghiên cứu 2.790 bà mẹ và 2.925 trẻ em với thông tin về chế độ ăn uống từ trước khi thụ thai ba tháng đến khi sinh. Trong nghiên cứu này, việc tiêu thụ thực phẩm được chế biến quá kỹ trong thời kỳ mang thai không ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ béo phì ở trẻ. Vì đây là một nghiên cứu quan sát, các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng một số rủi ro quan sát được có thể là do các yếu tố khác không được đo lường.

Các yếu tố có ảnh hưởng tiềm tàng khác cũng được biết là có tương quan chặt chẽ với chứng béo phì ở trẻ em. Điều này bao gồm cân nặng của người mẹ (BMI - chỉ số khối cơ thể), hoạt động thể chất, hút thuốc, tình trạng sống (có bạn tình hay không) và trình độ học vấn của người bạn đời, mức tiêu thụ thực phẩm chế biến nhanh của trẻ, hoạt động thể chất và thời gian ít vận động.

Dữ liệu cho thấy cần hỗ trợ việc tinh chỉnh các khuyến nghị về chế độ ăn uống và "phát triển các chương trình cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tăng cường sức khỏe con cái".

Thủ phạm gây béo phì ở trẻ em lại nằm ngay trong thực phẩm mà hầu hết các bà mẹ tiêu thụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Deepti Khatuja, Trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Viện nghiên cứu Fortis Memorial, Gurgaon, đồ ăn nhẹ chế biến sẵn có chứa nhiều carbohydrate và chất béo, trong khi chúng thiếu thành phần dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng. "Ăn quá nhiều chất này có thể làm tăng béo phì ngay cả ở người mẹ. Có nghiên cứu cho rằng trong thời kỳ mang thai, người mẹ tăng cân và nếu mức đó trở nên cao hơn bình thường thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái, gây béo phì ở thời thơ ấu".

Mặc dù kết quả khoa học không rõ ràng, nhưng trẻ em thậm chí đôi khi hình thành thói quen tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn khi chúng thấy mẹ chúng làm như vậy ở nhà. Những phụ nữ tiêu thụ nhiều thực phẩm đóng gói, con cái của họ có nguy cơ béo phì cao hơn 20% so với những người không tiêu thụ thực phẩm chế biến nhanh.

Theo Indiatoday

7 sự thật đáng kinh ngạc về thai nhi mà nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa không hề biết

7 sự thật đáng kinh ngạc về thai nhi mà nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa không hề biết

Trẻ sơ sinh chưa trở thành con người hoàn chỉnh chỉ sau khi chúng được sinh ra, nhưng chúng đã được hình thành khi còn trong bụng mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm trẻ bị béo phì nguyên nhân béo phì ở trẻ em thực phẩm đóng gói gây béo phì

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 20 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 36 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?