Thủ phạm gây béo phì ở trẻ em lại nằm ngay trong thực phẩm mà hầu hết các bà mẹ tiêu thụ

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu về 19.958 trẻ em được sinh ra từ 14.553 bà mẹ (45% trẻ em trai, từ 7-17 tuổi khi đăng ký tham gia nghiên cứu) từ the Nurses’ Health Study II (NHS II) và the Growing Up Today Study (GUTS I and II) trong Hoa Kỳ.

Cả mẹ và con cái ăn uống và các yếu tố khác đều được nghiên cứu hai năm một lần. Tuy nhiên, một phân tích riêng đã được thực hiện, khi nghiên cứu 2.790 bà mẹ và 2.925 trẻ em với thông tin về chế độ ăn uống từ trước khi thụ thai ba tháng đến khi sinh. Trong nghiên cứu này, việc tiêu thụ thực phẩm được chế biến quá kỹ trong thời kỳ mang thai không ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ béo phì ở trẻ. Vì đây là một nghiên cứu quan sát, các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng một số rủi ro quan sát được có thể là do các yếu tố khác không được đo lường.

Các yếu tố có ảnh hưởng tiềm tàng khác cũng được biết là có tương quan chặt chẽ với chứng béo phì ở trẻ em. Điều này bao gồm cân nặng của người mẹ (BMI - chỉ số khối cơ thể), hoạt động thể chất, hút thuốc, tình trạng sống (có bạn tình hay không) và trình độ học vấn của người bạn đời, mức tiêu thụ thực phẩm chế biến nhanh của trẻ, hoạt động thể chất và thời gian ít vận động.

Dữ liệu cho thấy cần hỗ trợ việc tinh chỉnh các khuyến nghị về chế độ ăn uống và "phát triển các chương trình cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tăng cường sức khỏe con cái".

Ảnh minh họa: Internet

Theo Deepti Khatuja, Trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Viện nghiên cứu Fortis Memorial, Gurgaon, đồ ăn nhẹ chế biến sẵn có chứa nhiều carbohydrate và chất béo, trong khi chúng thiếu thành phần dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng. "Ăn quá nhiều chất này có thể làm tăng béo phì ngay cả ở người mẹ. Có nghiên cứu cho rằng trong thời kỳ mang thai, người mẹ tăng cân và nếu mức đó trở nên cao hơn bình thường thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái, gây béo phì ở thời thơ ấu".

Mặc dù kết quả khoa học không rõ ràng, nhưng trẻ em thậm chí đôi khi hình thành thói quen tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn khi chúng thấy mẹ chúng làm như vậy ở nhà. Những phụ nữ tiêu thụ nhiều thực phẩm đóng gói, con cái của họ có nguy cơ béo phì cao hơn 20% so với những người không tiêu thụ thực phẩm chế biến nhanh.

Theo Indiatoday