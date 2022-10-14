7 sự thật đáng kinh ngạc về thai nhi mà nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa không hề biết

Ví dụ, trong một nghiên cứu gần đây, các bào thai được theo dõi khi chúng còn trong bụng mẹ. Phản ứng của bé đối với một số loại thực phẩm đã được chụp ảnh, và bé thậm chí mỉm cười khi thích một số loại thực phẩm nhất định và cau mày khi không thích thứ gì đó. Điều này có nghĩa là chúng có khả năng cảm nhận, nếm, thậm chí lắng nghe và phản hồi những điều nhất định.

Trong một nghiên cứu, các bà mẹ từ tuần thứ 32 của thai kỳ đã tham gia và một trong những loại thực phẩm họ được cho ăn là cải xoăn. Mặc dù vậy, những đứa trẻ của dường như không thích sự lựa chọn này vì chúng sẽ nhếch môi trên, mím chặt cả hai môi và làm khuôn mặt như đang khóc. Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp quét siêu âm 4D để nắm bắt phản ứng của thai nhi và họ đa nhận thấy cảm nhận của em bé về cải xoăn.

Khi được các mẹ cho uống cà rốt và nước ép cà rốt, các bé lại có phản ứng hoàn toàn khác. Bé sẽ mỉm khóe môi và làm mặt cười, điều gì đó cho thấy bé đang tận hưởng hương vị. Sự phân biệt giữa các mùi vị này là tất cả những bằng chứng mà các nhà khoa học cần để chứng minh rằng bào thai hiểu được các mùi vị khác nhau từ trong bụng mẹ.

Lý do họ cho rằng cà rốt được ưa chuộng hơn là vì vị ngọt hơn. Nó có hàm lượng đường cao hơn và đôi khi có thể cảm thấy nó có vị “trái cây”. Mặt khác, cải xoăn có vị đắng hơn và đó chỉ là lý do nó được chọn cho thí nghiệm này.

Khi bào thai bắt đầu có vị giác

Khả năng hiểu mùi vị của thai nhi bắt đầu hình thành khi thai được 8 tuần tuổi, và đó là khi vị giác của trẻ bắt đầu hình thành. Chúng nuốt từ 3/4 đến 4 cốc nước ối mỗi ngày, và đây là nơi bắt nguồn tất cả các hương vị từ chế độ ăn của người mẹ.

Những thứ như đường, axit amin, protein, muối và axit béo đều có trong chất lỏng mà em bé tiêu thụ. Đây là lý do tại sao em bé đã hình thành sở thích từ rất lâu trước khi được sinh ra và bắt đầu ăn thức ăn đặc.

Chúng có lông khi còn trong bụng mẹ

Nó được gọi là lanugo, và nó là một lớp lông rất mỏng bao phủ toàn bộ cơ thể thai nhi và thậm chí cả khuôn mặt của bé, tạo ra một thứ trông giống như ria mép. Lông này sẽ không tồn tại trên cơ thể chúng quá lâu, vì hầu hết chúng sẽ biến mất ngay trước khi sinh.

Các loài khác như voi, cá voi và hải cẩu cũng có những sợi lông tương tự. Sự khác biệt duy nhất là những loài này vẫn giữ bộ lông của chúng ngay cả sau khi chúng được sinh ra.

Tim của bé bắt đầu đập sau 5 tuần và hoạt động khá nhanh

Trái tim của trẻ bắt đầu đập sau 5-6 tuần và kích thước của nó không lớn hơn đầu của một chiếc đinh ghim. Sẽ mất khoảng 10 tuần để tim được hình thành hoàn chỉnh và tốc độ của nó là từ 110-160 nhịp mỗi phút. Điều khá thú vị là vào cuối thai kỳ, tim thai nữ đập nhanh hơn tim nam giới.

Em bé ngáp, khóc và đi tiểu

Đã có những cuộc siêu âm mà các bác sĩ nhận thấy rằng thai nhi há miệng giống như cách người ta ngáp. Hành động này đầu tiên có thể được nhận thấy ở tuần thứ 24, nhưng đến tuần thứ 36, nó dường như hoàn toàn biến mất. Đồng thời khi lần đầu tiên chúng ngáp, chúng cũng bắt đầu khóc. Mặc dù chúng ta không thể nghe thấy tiếng khóc của chúng, nhưng những cử động như rung cằm, di chuyển miệng và mở hàm đều là dấu hiệu của hành động này.

Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu nói rằng thai nhi bắt đầu đi tiểu trong bụng mẹ vào khoảng giữa tuần thứ chín và mười sáu. Khi chúng đã trưởng thành một chút, chúng bắt đầu sản xuất 500-700 ml nước tiểu mỗi ngày. Và nếu bạn đang tự hỏi nước tiểu này sẽ đi đâu, bạn nên biết rằng nó nằm ngay bên trong nước ối.

Chúng sinh ra với số lượng xương nhiều hơn 50% so với người lớn

Đúng là trẻ sơ sinh trong bụng mẹ có 300 xương vào thời điểm chúng được sinh ra. Khi chúng tiếp tục phát triển, nhiều xương trong số này sẽ bắt đầu hợp nhất với nhau và đạt đến con số 206. Gần 100 xương thừa này không thực sự là xương, mà chủ yếu là sụn, cuối cùng sẽ hợp nhất với xương thực. Và sụn này là mô mềm có trên khắp cơ thể của em bé và có thể được nhìn thấy chủ yếu ở phía sau cổ của chúng, nơi chúng thường rất mềm.

Tiếng ồn lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thính giác của em bé

Vào khoảng 18 tuần sau khi thụ tinh, tai của thai nhi bắt đầu dài ra và có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Khi thai nhi được 6 tháng, nó sẽ có thể trở mình mỗi khi nghe thấy âm thanh. Mặc dù nghe thấy những tiếng ồn lớn, chẳng hạn như âm nhạc và còi báo động dù to hay nhỏ, nhưng việc tiếp xúc với chúng mọi lúc có thể có hại. Điều này có nghĩa là phụ nữ mang thai nên giữ âm thanh dưới 115 decibel nếu họ muốn thính giác của con mình khỏe mạnh.

Thật hấp dẫn khi trẻ sơ sinh hiểu rất nhiều điều ngay từ giai đoạn đầu như vậy phải không? Bạn đã trải qua những gì khi mang thai và bạn có dự định sinh thêm con không?

Theo Brightside