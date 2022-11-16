Bí quyết tăng cơ hội thụ thai gấp đôi cho chị em đang mong chờ có em bé

Trong khi hầu hết mọi người coi quá trình sinh sản tự nhiên này là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, thì một số người phải vượt qua khá nhiều vòng trước khi ghi nhận thành công.

Khi bạn và đối tác của bạn đã đưa ra quyết định cố gắng có em bé, bạn có thể muốn điều đó xảy ra càng sớm càng tốt. Đối với một số phụ nữ, việc mang thai là dễ dàng, trong khi những người khác có thể mất thời gian. Trung bình, một phụ nữ sẽ có thai trong vòng một năm sau khi cố gắng thụ thai nếu cô ấy quan hệ tình dục thường xuyên mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Điều gì gây ra khó khăn trong việc thụ thai?

Quá trình thụ thai một đứa trẻ luôn được nhìn qua cặp mắt màu hồng, tôn vinh những đỉnh cao mà không đề cập đến những mức thấp, khó khăn.

Một khi bạn đã quyết định mang một sinh linh mới vào thế giới này, bạn cần gặp bác sĩ. Nhiều điều cần được quan tâm trong khi cố gắng thụ thai.

Từ sự rụng trứng của bạn đến chất lượng tinh trùng của đối tác, từ chế độ ăn uống của bạn đến các lựa chọn lối sống khác, và từ tuổi tác đến sức khỏe tổng thể của bạn, mọi thứ đều góp phần xây dựng khả năng sinh sản của bạn và giảm nguy cơ sảy thai.

Nếu nỗ lực mang thai của bạn không có kết quả mặc dù có quan hệ tình dục thường xuyên không được bảo vệ trong hơn 6 tháng, thì bạn nên cân nhắc đến gặp bác sĩ. Khoảng 10% đến 15% các cặp vợ chồng phải đối mặt với tình trạng vô sinh và những khó khăn liên quan đến việc thụ thai như vậy có thể xuất phát từ một trong hai đối tác hoặc cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

Có đến một phần ba các trường hợp như vậy là do các vấn đề vô sinh nam và một phần ba khác có xu hướng là do các vấn đề cụ thể của phụ nữ. Các trường hợp còn lại là vô căn hoặc do các yếu tố ảnh hưởng đến cả hai đối tác.

Bác sĩ sẽ kiểm tra đối tác nữ để loại trừ các tình trạng y tế sau đây, thường là căn nguyên của vô sinh nữ :

Hội chứng buồng trứng đa nang

Lạc nội mạc tử cung

Tắc ống dẫn trứng

Mất cân bằng nội tiết tố chung

Không đủ hormone luteinizing

Bệnh viêm vùng chậu

Nồng độ prolactin cao

Đối tác nam cũng sẽ được kiểm tra các vấn đề về vô sinh hoặc bất lực. Số lượng tinh trùng thấp là lý do chính đằng sau vô sinh ở nam giới và có thể bắt nguồn từ bất kỳ lý do nào sau đây:

Ống dẫn tinh trùng bị hư

Sự hiện diện của nhiễm trùng ở tuyến tiền liệt

Bất thường trong sản xuất tinh dịch

Tiêu thụ rượu quá mức

Hút thuốc quá nhiều

Tiếp xúc với hóa chất độc hại

Một số loại thuốc

Sử dụng steroid kéo dài

Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục như trichomonas và chlamydia

Tinh dịch bị nhiễm bệnh

Nếu bạn hoặc đối tác của bạn không mắc bất kỳ bệnh lý nào trong số này và bạn vẫn không thể thụ thai, thì rất có thể bạn đã không may mắn.

Dưới đây là những gì bạn cần làm

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc mang thai, một số thay đổi lối sống đơn giản có thể giúp tăng cơ hội thụ thai và ngăn ngừa sảy thai.

1. Quản lý căng thẳng của bạn

Đối với một cặp vợ chồng đang gặp khó khăn về khả năng sinh sản, tổn thất về tinh thần và cảm xúc đi kèm với cuộc đấu tranh có thể là thử thách khá lớn cho mối quan hệ của họ. Thay vì trở nên chán nản với mỗi nỗ lực thất bại, cả hai đối tác nên làm việc theo nhóm và an ủi, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những thời điểm khó khăn này.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách để áp lực đến với bạn, bạn sẽ gây nguy hiểm hơn nữa cho cơ hội sinh sản của mình vì căng thẳng được biết đến là tác nhân gây vô sinh. Do đó, việc quản lý mức độ căng thẳng của bạn trở nên cấp thiết để thành công sinh sản.

Một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên Fertility and Sterility báo cáo rằng căng thẳng trong cuộc sống có thể làm giảm đáng kể xác suất thụ thai. Điều này là do căng thẳng phát huy tác dụng tiêu cực của nó thông qua con đường tủy giao cảm.

Khi bị căng thẳng, phụ nữ có nồng độ alpha-amylase cao hơn, một loại enzyme chịu trách nhiệm cho việc rụng trứng bị trì hoãn.

2. Bỏ thuốc lá

Ngừng hút thuốc để tăng cơ hội mang thai và sinh con khỏe mạnh. Trên thực tế, hút thuốc làm giảm tác dụng của việc điều trị khả năng sinh sản nếu bạn đang thực hiện.

Thuốc lá ảnh hưởng đến khả năng sinh sản do làm giảm nồng độ estrogen trong cơ thể. Trên thực tế, những phụ nữ hút thuốc quá mức ít có khả năng thụ thai hơn những người không hút thuốc.

Một nghiên cứu năm 2004 được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility nhấn mạnh những tác động tiêu cực của việc hút thuốc lá và khói thuốc thụ động đối với mật độ và khả năng vận động của tinh trùng cũng như tác động bất lợi có thể có đối với hình thái học.

Vì vậy, cho dù bạn là người hút thuốc chủ động hay thụ động, đã đến lúc thực hiện các bước để bỏ hút thuốc.

3. Hạn chế uống rượu

Nếu bạn đang có kế hoạch thụ thai, bạn cần theo dõi lượng bạn uống. Điều này rất quan trọng vì uống nhiều rượu có liên quan đến các vấn đề liên quan đến khả năng sinh sản ở cả phụ nữ và nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Các chất độc trong rượu làm tăng thời gian thụ thai. Nếu bạn thụ thai, bạn sẽ làm tăng nguy cơ con bạn sinh ra mắc chứng rối loạn phổ rượu ở thai nhi (FASD).

Một nghiên cứu năm 2004 được công bố trên Fertility and Sterility báo cáo rằng uống nhiều rượu có liên quan đến việc tăng nguy cơ vô sinh và do đó, điều quan trọng là đối tác nữ trong một cặp vợ chồng hiếm muộn phải hạn chế uống rượu hoặc hoàn toàn không uống.

Tất cả các chuyên gia đều khuyến cáo rằng những phụ nữ đang cố gắng thụ thai phải tránh uống rượu hoàn toàn. Nếu bạn không thể ngừng uống rượu, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của một chuyên gia.

4. Kiểm tra mức vitamin D của bạn

Thiếu vitamin D có thể gây vô sinh và sảy thai, vì vậy hãy kiểm tra mức độ của bạn trước khi có kế hoạch thụ thai.

Theo một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng Phân tử, loại vitamin này rất quan trọng đối với quá trình mang thai và để sinh ra một em bé khỏe mạnh.

Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên Trao đổi chất: Lâm sàng và Thử nghiệm cho thấy thiếu vitamin D có liên quan đến các yếu tố nguy cơ chuyển hóa ở bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) gây rụng trứng không đều.

Ảnh minh họa: Internet

Vì ánh sáng mặt trời hỗ trợ quá trình sản xuất vitamin D trong cơ thể, hãy để cơ thể bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sớm trong khoảng 10 phút mỗi ngày.

Ăn thực phẩm giàu vitamin D như cá hồi, phô mai, lòng đỏ trứng, một số loại nấm (được trồng trong ánh sáng cực tím) và thực phẩm tăng cường vitamin D.

5. Bổ sung đủ axit folic

Axit folic là một loại vitamin quan trọng đối với những người đang cố gắng thụ thai. Nó giúp phân chia tế bào và thúc đẩy quá trình rụng trứng. Trên thực tế, các chuyên gia y tế khuyên bạn nên bổ sung loại vitamin này trước và trong khi mang thai.

Trong một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Tạp chí Dược lâm sàng, các nhà nghiên cứu khuyến nghị nên bổ sung axit folic ở mức 0,4 mg/ngày cho phụ nữ khỏe mạnh và có cân nặng bình thường trong ít nhất 6 tháng trước khi thụ thai.

Ảnh minh họa: Internet

Tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên nhận được 400 mcg axit folic mỗi ngày. Hãy bổ sung axit folic hàng ngày trong ít nhất 5–6 tháng nếu bạn đang có kế hoạch thụ thai. Nói chuyện với bác sĩ về lượng bạn cần trước và sau khi thụ thai.

Bạn cũng có thể ăn thực phẩm giàu axit folic, chẳng hạn như rau lá xanh đậm, bông cải xanh, bơ, nho khô, đậu và đậu lăng.

6. Hạn chế lượng caffeine

Đầu tiên, caffein trong cà phê hoạt động như một chất kích thích và lợi tiểu. Điều này có nghĩa là lượng lớn nó có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của bạn.

Ngay cả trong thời kỳ mang thai, phụ nữ mang thai được khuyên không nên uống cà phê vì nó có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của thai nhi.

Theo Emedihealth