Những triệu chứng đậu thai thành công mà các nàng không nên bỏ qua

Mẹ bầu 07/12/2022 07:56

Mang thai chắc chắn là tin tức và trải nghiệm thú vị nhất mà một cặp vợ chồng có thể có trong cuộc đời của họ. Sinh con ra và làm được điều gì đó của riêng bạn mang theo niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến căng thẳng hoặc lo lắng không đúng lúc nếu không được lên kế hoạch.

Cho dù bạn có đang lên kế hoạch hay không, hãy để mắt đến những dấu hiệu và triệu chứng có thể nhìn thấy này, những dấu hiệu và triệu chứng phổ biến nhất trong thời kỳ đầu mang thai. Một số trong số chúng là những dấu hiệu rõ ràng, trong khi một số có thể che mờ các vấn đề sức khỏe thông thường của bạn.

Trong mọi trường hợp, nếu bạn nhận thấy sự khác biệt trong chu kỳ kinh nguyệt của mình, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ phụ khoa ngay lập tức để đảm bảo an toàn.

Những triệu chứng đậu thai thành công mà các nàng không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Trong hầu hết các trường hợp, dấu hiệu mang thai đầu tiên là trễ kinh. Các xét nghiệm mang thai sẽ cho kết quả dương tính vào thời điểm này. Ngoài ra, bạn có thể gặp ít nhất các triệu chứng mang thai sớm khác bao gồm mệt mỏi, đầy bụng, đi tiểu nhiều hơn bình thường, buồn nôn, thay đổi tâm trạng và ngực mềm hoặc sưng.

Lời khuyên: Nếu bạn bị chậm kinh và không chắc chắn mình có thai hay không, hãy dùng que thử thai nhanh sẽ giúp ích cho bạn.

Dưới đây là những triệu chứng phổ biến nhất của thai kỳ mà bạn có thể gặp:

Trễ kinh

Những triệu chứng đậu thai thành công mà các nàng không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày, tức là có khoảng 5-6 ngày mỗi tháng là thời điểm bạn có thể mang thai. Bạn dễ thụ thai nhất vào thời điểm rụng trứng, tức là 12-14 ngày trước kỳ kinh nguyệt. Nó có thể hữu ích cho bạn để theo dõi chu kỳ của bạn và thời gian bạn quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nếu không, chậm kinh là một tín hiệu lớn mà bạn cần kiểm tra xem mình có thai hay không.

Đầy hơi

Mang thai không phải là dễ dàng. Cơ thể bạn trải qua nhiều thay đổi về sinh học và thể chất để cung cấp một quá trình ủ ấm an toàn và bổ dưỡng cho trẻ. Do đó, bạn có thể bị đầy hơi hoặc khó chịu do nồng độ progesterone cao hơn làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn. Tình trạng này khiến bụng bạn trông căng và đầy hơn bình thường. Nếu bạn bị chậm kinh và cảm thấy đầy hơi, thì đã đến lúc bạn nên để mắt đến que thử thai đó!

Đi tiểu thường xuyên

Khi em bé đè lên bàng quang, áp lực sẽ tăng lên và nhu cầu đi tiểu cũng tăng theo. Những giờ nghỉ này có thể bắt đầu sớm. Lưu lượng máu đến thận nhiều hơn cùng với tử cung sưng lên, gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên.

Những triệu chứng đậu thai thành công mà các nàng không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cắt giảm lượng chất lỏng nạp vào. Giữ điều đó nhất quán và trừ khi có một chút cảm giác nóng rát, khẩn cấp hoặc bất kỳ loại nhiễm trùng nào, không có gì phải lo lắng.

Tâm trạng lâng lâng

Điều này xảy ra do nồng độ hormone hCG ngày càng tăng cũng gây ra mệt mỏi và dễ bị ủ rũ. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy mình tức giận vì không có gì tử tế để xem hoặc nếu người làm vườn của bạn xin nghỉ một ngày, đừng lo lắng. Hãy cho bản thân một chút thời gian để giải nhiệt và ăn thứ gì đó mà bạn thèm muốn.

Vú sưng

Những thay đổi ở ngực là dấu hiệu sớm nhất mà bạn có thể nhận ra, sớm nhất là hai tuần sau khi thụ thai. Sự thay đổi nội tiết tố khiến ngực bạn mềm và đau. Đôi khi, bạn cũng có thể thấy chúng phát triển đầy đặn và nặng hơn.

Tuy nhiên, không có gì lạ khi chúng phát triển do lưu lượng máu tăng lên và nhu cầu ngày càng tăng của em bé. Bạn có thể mặc áo lót nâng đỡ, không có dây, quần áo rộng hoặc quần áo dành cho bà bầu. Tắm nước ấm thường xuyên cũng có thể giúp làm dịu cơn đau nhức.

Chuột rút

Đốm nhẹ và chảy máu âm đạo là những dấu hiệu sớm của thai kỳ. Điều này xảy ra khi trứng đã thụ tinh bám vào niêm mạc tử cung sau hai tuần thụ tinh. Theo một nghiên cứu của Khoa Dịch tễ học tại Đại học Bắc Carolina, một phần tư số người tham gia trong một nghiên cứu về 1207 người bị chảy máu, nhưng chỉ có 8% báo cáo bị chảy máu nặng. Một số phụ nữ cũng bị chuột rút ở vùng bụng dưới trong thời kỳ đầu mang thai.

Buồn nôn, có hoặc không có nôn

Những triệu chứng đậu thai thành công mà các nàng không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn, có hoặc không có nôn, còn được gọi là ốm nghén. Nó phổ biến trong ba tháng đầu của thai kỳ, cải thiện sau đó. Buồn nôn có thể do mùi nhất định hoặc do ăn một số loại thực phẩm.

Lời khuyên: Hãy đi khám bác sĩ nếu nước tiểu của bạn có màu sẫm, không thể giữ nước trong cơ thể, cảm thấy tim đập nhanh hoặc cảm thấy chóng mặt khi đứng lên.

 

Theo Femina

Hé lộ bí quyết giữ dáng ngay cả khi mang thai mà mẹ bầu nào cũng mê tít

Hé lộ bí quyết giữ dáng ngay cả khi mang thai mà mẹ bầu nào cũng mê tít

Mặc dù tăng cân khi mang thai là điều hoàn toàn bình thường, nhưng có nhiều cách dễ dàng để đảm bảo bạn sẽ không tăng quá nhiều cân. Và nếu bạn chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe và lựa chọn tập luyện nhẹ nhàng nhưng đều đặn, bạn thậm chí có thể có được vóc dáng đẹp hơn khi mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu chứng mang thai dấu hiệu đậu thai dấu hiệu có thai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 11 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no