Những triệu chứng đậu thai thành công mà các nàng không nên bỏ qua

Trong mọi trường hợp, nếu bạn nhận thấy sự khác biệt trong chu kỳ kinh nguyệt của mình, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ phụ khoa ngay lập tức để đảm bảo an toàn.

Trong hầu hết các trường hợp, dấu hiệu mang thai đầu tiên là trễ kinh. Các xét nghiệm mang thai sẽ cho kết quả dương tính vào thời điểm này. Ngoài ra, bạn có thể gặp ít nhất các triệu chứng mang thai sớm khác bao gồm mệt mỏi, đầy bụng, đi tiểu nhiều hơn bình thường, buồn nôn, thay đổi tâm trạng và ngực mềm hoặc sưng.

Lời khuyên: Nếu bạn bị chậm kinh và không chắc chắn mình có thai hay không, hãy dùng que thử thai nhanh sẽ giúp ích cho bạn.

Dưới đây là những triệu chứng phổ biến nhất của thai kỳ mà bạn có thể gặp:

Trễ kinh

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày, tức là có khoảng 5-6 ngày mỗi tháng là thời điểm bạn có thể mang thai. Bạn dễ thụ thai nhất vào thời điểm rụng trứng, tức là 12-14 ngày trước kỳ kinh nguyệt. Nó có thể hữu ích cho bạn để theo dõi chu kỳ của bạn và thời gian bạn quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nếu không, chậm kinh là một tín hiệu lớn mà bạn cần kiểm tra xem mình có thai hay không.

Đầy hơi

Mang thai không phải là dễ dàng. Cơ thể bạn trải qua nhiều thay đổi về sinh học và thể chất để cung cấp một quá trình ủ ấm an toàn và bổ dưỡng cho trẻ. Do đó, bạn có thể bị đầy hơi hoặc khó chịu do nồng độ progesterone cao hơn làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn. Tình trạng này khiến bụng bạn trông căng và đầy hơn bình thường. Nếu bạn bị chậm kinh và cảm thấy đầy hơi, thì đã đến lúc bạn nên để mắt đến que thử thai đó!

Đi tiểu thường xuyên

Khi em bé đè lên bàng quang, áp lực sẽ tăng lên và nhu cầu đi tiểu cũng tăng theo. Những giờ nghỉ này có thể bắt đầu sớm. Lưu lượng máu đến thận nhiều hơn cùng với tử cung sưng lên, gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cắt giảm lượng chất lỏng nạp vào. Giữ điều đó nhất quán và trừ khi có một chút cảm giác nóng rát, khẩn cấp hoặc bất kỳ loại nhiễm trùng nào, không có gì phải lo lắng.

Tâm trạng lâng lâng

Điều này xảy ra do nồng độ hormone hCG ngày càng tăng cũng gây ra mệt mỏi và dễ bị ủ rũ. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy mình tức giận vì không có gì tử tế để xem hoặc nếu người làm vườn của bạn xin nghỉ một ngày, đừng lo lắng. Hãy cho bản thân một chút thời gian để giải nhiệt và ăn thứ gì đó mà bạn thèm muốn.

Vú sưng

Những thay đổi ở ngực là dấu hiệu sớm nhất mà bạn có thể nhận ra, sớm nhất là hai tuần sau khi thụ thai. Sự thay đổi nội tiết tố khiến ngực bạn mềm và đau. Đôi khi, bạn cũng có thể thấy chúng phát triển đầy đặn và nặng hơn.

Tuy nhiên, không có gì lạ khi chúng phát triển do lưu lượng máu tăng lên và nhu cầu ngày càng tăng của em bé. Bạn có thể mặc áo lót nâng đỡ, không có dây, quần áo rộng hoặc quần áo dành cho bà bầu. Tắm nước ấm thường xuyên cũng có thể giúp làm dịu cơn đau nhức.

Chuột rút

Đốm nhẹ và chảy máu âm đạo là những dấu hiệu sớm của thai kỳ. Điều này xảy ra khi trứng đã thụ tinh bám vào niêm mạc tử cung sau hai tuần thụ tinh. Theo một nghiên cứu của Khoa Dịch tễ học tại Đại học Bắc Carolina, một phần tư số người tham gia trong một nghiên cứu về 1207 người bị chảy máu, nhưng chỉ có 8% báo cáo bị chảy máu nặng. Một số phụ nữ cũng bị chuột rút ở vùng bụng dưới trong thời kỳ đầu mang thai.

Buồn nôn, có hoặc không có nôn

Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn, có hoặc không có nôn, còn được gọi là ốm nghén. Nó phổ biến trong ba tháng đầu của thai kỳ, cải thiện sau đó. Buồn nôn có thể do mùi nhất định hoặc do ăn một số loại thực phẩm.

Lời khuyên: Hãy đi khám bác sĩ nếu nước tiểu của bạn có màu sẫm, không thể giữ nước trong cơ thể, cảm thấy tim đập nhanh hoặc cảm thấy chóng mặt khi đứng lên.

Theo Femina