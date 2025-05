Theo báo Công An Nhân Dân, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường và Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra tại nhà hàng Thanh Mai, địa chỉ tổ dân phố Đông Thành, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Yên).

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện có 22 con lợn có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Thời điểm này, lực lượng chức năng liên ngành phát hiện có 22 con lợn, tổng khối lượng 1.073kg, đã được mổ moi bỏ nội tạng, có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y, được để trên nền bê tông của vỉa hè trước của nhà hàng, đang được sơ chế để chuẩn bị quay nướng. Chủ nhà hàng là Phạm Ngọc Hưng (SN 1985), trú tại xã Hội Thịnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).