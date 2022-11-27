Hé lộ bí quyết giữ dáng ngay cả khi mang thai mà mẹ bầu nào cũng mê tít

Đây là một số mẹo đơn giản và khả thi có thể giúp bạn giữ dáng khi mang thai.

Khi bụng của bạn lớn hơn, gần như không thể ngăn chặn sự tách rời của cơ bụng. Điều này xảy ra do áp lực của em bé đang lớn và tất cả những thay đổi nội tiết tố mà cơ thể bạn trải qua trong thai kỳ. Mặc dù sự tách biệt này vô hại, nhưng nó có thể gây ra một số khó chịu và để lại một chỗ 'phình', khiến bụng bạn có vẻ to hơn. Để tránh bị tách vùng bụng thêm, hãy thử lăn sang một bên khi bạn ra khỏi giường hoặc ngồi dậy.

2. Uống đủ nước

Uống đủ nước là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của bạn và có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng của mình. Giữ nước đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai vì nước giúp hình thành nhau thai. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc uống đủ nước, hãy mua một chai mà bạn thích uống và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

3. Tránh tư duy "ăn cho hai người"

Mặc dù có thể khó kiểm soát cảm giác thèm ăn khi mang thai nhưng bạn không nên tăng gấp đôi lượng calo tiêu thụ bình thường. Mặc dù thật hấp dẫn khi nghĩ rằng bạn có thể ăn bất cứ thứ gì và mọi thứ chỉ vì bạn đang mang thai, nhưng bạn vẫn sẽ phải giảm số cân nặng như trẻ sơ sinh đó sau khi sinh con. Trên thực tế, bạn chỉ cần khoảng 300 calo mỗi ngày so với lượng tiêu thụ bình thường bắt đầu từ tam cá nguyệt thứ hai của thai kỳ.

4. Ăn bữa chính lớn nhất vào giờ ăn trưa

Mang thai có thể rất mệt mỏi và chúng ta hoàn toàn hiểu tại sao bạn có thể cảm thấy cực kỳ đói vào ban đêm. Nhưng để không tăng thêm số cân không cần thiết, tốt hơn hết bạn nên ăn bữa ăn lớn nhất vào giờ ăn trưa. Ăn trưa và ăn tối nhẹ lành mạnh và bổ dưỡng có thể giúp bạn dễ dàng kiểm soát việc tăng cân.

5. Dành thời gian để tập thể dục

Mang thai không có nghĩa là bạn phải dành cả ngày nằm dài trên ghế, bất kể điều đó nghe có vẻ hấp dẫn đến mức nào. Tập thể dục nhẹ nhàng và thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng và kiểm soát cân nặng. Mặc dù một số hoạt động, chẳng hạn như bóng rổ hoặc yoga động tác khó không được khuyến khích khi mang thai, nhưng bạn có thể tận hưởng việc đi bộ và các bài tập ít tác động khác.

6. Bỏ qua đồ uống có đường

Mặc dù việc thỉnh thoảng thèm ăn khi mang thai là hoàn toàn an toàn, nhưng ăn đồ ăn nhanh và uống nước ngọt có đường thường xuyên sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Nước giải khát có ít chất dinh dưỡng và nhiều calo, và nếu bạn uống chúng quá thường xuyên, nó có thể khiến bạn tăng thêm vài cân.

Theo Brightside