Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ

Mẹ bầu 23/12/2022 11:43

Các bà mẹ luôn mong muốn điều tuyệt vời nhất khi nói đến hạnh phúc của con mình. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu thứ có thể ảnh hưởng đến niềm vui của bạn khi mang thai. Đó là lý do tại sao chúng ta nên thận trọng khi áp dụng loại thói quen nào, vì chúng có thể ảnh hưởng lâu dài đến con của chúng ta.

Hãy luôn hướng đến những lời khuyên hữu ích giúp cải thiện sức khỏe của trẻ em. Đó là lý do tại sao nghiên cứu sau đây có lợi cho tất cả các bà mẹ ngoài kia và đây sẽ là những điều nên làm và không nên làm để họ tuân theo khi “có con”. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ lời khuyên nào trong số này, bạn phải luôn hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ trước nhé.

1. Không nên căng thẳng quá mức vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bé

Não là cơ quan đầu tiên bắt đầu hình thành trong bụng mẹ. Mặc dù trải qua căng thẳng ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng đến em bé sau này trong cuộc đời, nhưng căng thẳng dài hạn có thể gây ra một loạt tác động bất lợi. Trẻ em có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), và thậm chí là trầm cảm khi ở tuổi thiếu niên.

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 1

Nếu người mẹ tương lai bị căng thẳng tột độ, não của em bé sẽ không phát triển hết tiềm năng, điều này có thể tạo ra ảnh hưởng xấu lâu dài đến trí nhớ và khả năng học tập.

2. Không ăn thịt sống và hải sản vì bé có thể bị nhiễm khuẩn listeriosis

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 2

Không ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, đặc biệt là sau tháng thứ tư của thai kỳ, có thể khiến trẻ kén ăn. Tuy nhiên, đây không phải là "giấy phép" để ăn bất cứ thứ gì. Bạn nên cẩn thận khi nói đến một số loại thực phẩm có thể gây hại cho bạn (và em bé của bạn) nhiều hơn là có lợi.

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 3

Thịt và hải sản nấu chưa chín hoặc sống làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể gây ra các biến chứng về sức khỏe ở trẻ sơ sinh, chẳng hạn như các vấn đề về tim và thận, nhiễm trùng não và máu, sinh non và thậm chí sảy thai.

Ngoài ra, khi ăn cá sống hoặc ăn quá nhiều cá, bạn có thể khiến con bạn tiếp xúc với lượng thủy ngân cao, có thể dẫn đến các vấn đề về thị lực, thính giác và tổn thương não.

3. Phơi bụng dưới nắng để bé có hệ xương khỏe mạnh

Khi mang thai tháng thứ sáu, em bé mở mắt trong bụng mẹ. Mặc dù chúng chỉ có thể nhìn thấy những vệt mờ, nhưng bạn nên để bụng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì lúc này bé đã có thể phản ứng với ánh sáng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì quá nhiều nhiệt có thể gây hại. Đó là lý do tại sao thời điểm phù hợp nhất để phơi bụng dưới ánh nắng là trước 10 giờ sáng hoặc sau 3 giờ chiều.

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 4

Bảo vệ bạn hoàn toàn khỏi ánh nắng trực tiếp là an toàn cho bạn và em bé, nhưng điều đó cũng có thể gây ra tình trạng thiếu vitamin D. Điều này có thể dẫn đến giảm mật độ xương ở con bạn, cuối cùng dẫn đến nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn sau này trong đời. Đó là lý do tại sao bạn nên thường xuyên bổ sung các loại vitamin mà bác sĩ kê cho bạn.

4. Bao gồm một thói quen tập thể dục, điều này có thể tăng cường trí nhớ của con bạn

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 5

Tập thể dục khi mang thai có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho bạn và cả con bạn. Hoạt động tích cực trong khi mang thai làm tăng 40% tế bào thần kinh trong não của bé chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập. Ngoài ra, những đứa trẻ có mẹ có thói quen tập thể dục khi mang thai thường có kỹ năng vận động tốt hơn những đứa trẻ có mẹ không tập thể dục.

5. Xoa bóp bụng của bạn, nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con bạn

Xoa bóp bụng trong tam cá nguyệt đầu tiên có thể khiến tình trạng ốm nghén của bạn trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, sau đó, bạn và chồng nên xoa bóp nhẹ nhàng vùng bụng của mình để cả hai có thể gắn kết với em bé.

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 6

Điều này rất quan trọng vì thiếu sự gắn kết tình cảm giữa em bé và cha mẹ của chúng có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần và giảm hạnh phúc tổng thể sau này trong cuộc sống. 

6. Đừng tiếp xúc với tiếng ồn lớn vì điều này có thể dẫn đến sinh con nhẹ cân

Muốn con khỏe mạnh và thông mình ngay trong bụng mẹ, đừng quên để ý những điều đặc biệt này trong thai kỳ - Ảnh 7

Em bé chưa sinh của bạn rất thích nghe nhạc. Điều này có thể làm tăng mức serotonin và thậm chí tăng cường sự tập trung. Nhưng bạn nên nhớ để giảm âm lượng. Thường xuyên để bụng tiếp xúc với tiếng ồn lớn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bé và thậm chí làm hỏng thính giác của bé.

Theo Brightside

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Khi mang thai, chỉ riêng tử cung của bạn đã phải mở rộng gần 500 lần kích thước của nó trong 9 tháng và sau đó trở lại kích thước ban đầu. Không phải là bộ não sẽ được "né tránh tác động", vì nhiều phụ nữ thậm chí còn báo cáo tình trạng suy giảm trí nhớ và lú lẫn khi mang thai. Nhưng ngay cả như vậy, nhiều người trong chúng ta sẵn sàng trải qua lần thứ hai hoặc thậm chí thứ ba. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi lần mang thai đều khác nhau, lần thứ hai thậm chí còn hơn thế.

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