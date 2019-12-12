Phụ nữ khi mang thai cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, kỹ năng để không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân mà quan trọng hơn hết là dành những điều tốt đẹp nhất cho thai nhi. Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Trong thời kỳ đầu mới mang thai, nếu bạn gặp phải trường hợp này hãy đến gặp bác sĩ để được khám và có biện pháp ngay lập tức vì nguy cơ sảy thai rất cao. Còn nếu gần đến ngày sinh mà ra dịch nhầy màu hồng thì đó chính là dấu hiệu của việc bạn sắp đến ngày trở dạ.

Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai và những điều mẹ bầu cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân ra khí hư màu hồng nhạt khi mang thai

Bà bầu ra dịch màu hồng dù là ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, bạn phải thật sự bình tĩnh vì không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm. Những nguyên nhân dẫn đến việc ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là: