Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai và những điều mẹ bầu cần biết

Nuôi dạy con 12/12/2019 16:12

Mẹ bầu ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai ở những thời điểm khác nhau sẽ là những dấu hiệu cảnh báo khác nhau. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này ngay sau đây.

Phụ nữ khi mang thai cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, kỹ năng để không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân mà quan trọng hơn hết là dành những điều tốt đẹp nhất cho thai nhi. Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Trong thời kỳ đầu mới mang thai, nếu bạn gặp phải trường hợp này hãy đến gặp bác sĩ để được khám và có biện pháp ngay lập tức vì nguy cơ sảy thai rất cao. Còn nếu gần đến ngày sinh mà ra dịch nhầy màu hồng thì đó chính là dấu hiệu của việc bạn sắp đến ngày trở dạ.

Ra dich nhay mau hong khi mang thai 1
Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai và những điều mẹ bầu cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân ra khí hư màu hồng nhạt khi mang thai

Bà bầu ra dịch màu hồng dù là ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, bạn phải thật sự bình tĩnh vì không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm. Những nguyên nhân dẫn đến việc ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là:

  • Trứng và tinh trùng gặp nhau, thụ tinh thành công. Vào khoảng ngày thứ 10 của thai kỳ, trứng và tinh trùng sau khi gặp nhau, thụ thai thành công các chị em sẽ thấy khí hư ra có màu hồng nhạt. Hiện tượng này kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Nhiều người nghĩ đây là hiện tượng kinh nguyệt theo chu kỳ.
  • Vào tuần thứ 6 khi mang thai, màng rụng và các mẹ cũng sẽ thấy ra dịch nhầy màu hồng. Khi đó, nội tiết tố tăng cao nên các lớp màng trong tử cung bong dần. Chúng được đưa ra ngoài qua đường âm đạo.
  • Tử cung quá nhạy cảm cũng dẫn đến việc xuất hiện dịch nhầy màu hồng. Trong quá trình mang thai, lượng máu được cấp đến tử cung cao hơn so với bình thường vì hormone của mẹ thay đổi xuất hiện khí hư màu hồng nhạt. 
Ra dich nhay mau hong khi mang thai 2
Mẹ bầu có thể bị ra dịch nhầy màu hồng vào bất cứ thời kỳ nào của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet
  • Dịch nhầy do nhiễm trùng là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm trong quá trình mang thai. Bạn cần phải đi khám để biết mình bị mắc bệnh nhiễm trùng gì ở cổ tử cung hoặc là âm đạo. Nếu không can thiệp rất có thể sẽ bị sảy thai.
  • Tụ máu phía dưới màng đệm do trứng làm tổ trong tử cung nhưng lại bị bong 1 phần nào đó. Tùy vào cơ địa và thể trạng của từng người. Nếu nhẹ sẽ tự khỏi còn nếu bị nặng có thể dẫn đến sảy thai.
  • Đau bụng và ra máu khi mới mang thai là dấu hiệu mang thai ngoài tử cung. Mẹ bầu cần phải nằm yên 1 chỗ, không được hoạt động nhiều để tránh việc sảy thai.
  • Khi mang thai, cần hạn chế đi lại để không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Khi mẹ vận động nhiều, ra huyết hồng và đau bụng dưới chính là lời cảnh báo về nguy cơ bị sảy thai. Vì vậy bạn cần phải đặc biệt lưu ý.
Ra dich nhay mau hong khi mang thai 3
Theo dõi để phát hiện sớm nếu bị ra dịch nhầy màu hồng - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm thường bị ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai 

Khí hư màu hồng khi mang thai sẽ thường xuất hiện trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối khi mẹ mang thai. Nếu là 3 tháng đầu, bạn cần phải chú ý đi kiểm tra, theo dõi thường xuyên vì có thể thai nhi chưa cố định trong tử cung. Lúc này gọi là máu bào thai. Bị ra huyết hồng ở 3 tháng cuối là dấu hiệu mẹ bầu sắp sinh. Và càng về cuối quá trình mang thai, dấu hiệu này càng xuất hiện rõ nét.

Ra dich nhay mau hong khi mang thai 4
Mỗi thời kỳ khác nhau, việc ra dịch nhầy màu hồng sẽ là những dấu hiệu khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào mẹ bầu bị ra dịch nhầy màu hồng cần đi khám

Nếu mẹ bầu ra dịch nhầy màu hồng kèm theo các hiện tượng sau thì cần phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám:

  • Khí hư màu hồng hơi đậm, hoặc màu nâu. Đau bụng dữ dội đặc biệt là đau bụng dưới, hoa mắt, buồn nôn… Rất có thể bạn bị chửa ngoài dạ con hoặc sảy thai.
  • Dịch nhầy có màu hồng và có mùi hôi khó chịu. Dịch có nhiều màu không đều nhau. Đó là mẹ bầu bị bệnh viêm nhiễm.
  • Khí hư màu hồng kèm theo ngứa, đau rát, người mang thai đi tiểu ra màu hồng là bạn bị viêm nhiễm cổ tử cung.
  • Khí hư bị màu hồng cùng với các hiện tượng chảy máu, sưng, đái buốt là mẹ bầu bị viêm lộ tuyến cổ tử cung.
Ra dich nhay mau hong khi mang thai 5
Nếu ra dịch nhầy kèm theo nhiều triệu chứng gây đau, khó chịu, cần phải đi khám bác sĩ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu cần làm gì khi ra khí hư màu hồng 

Nếu mẹ bầu ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai thì điều đầu tiên đó là cần phải đi khám tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở có uy tín để tìm ra nguyên nhân. Đồng thời, theo dõi và có những lưu ý khi về nhà đó là:

  • Mặc quần lót thoáng mát để âm đạo khô thoáng.
  • Vệ sinh vùng kín sạch sẽ, thay quần lót thường xuyên hơn.
  • Tắm, vệ sinh hãy lau từ đằng trước ra đằng sau. Như vậy sẽ tránh vi khuẩn từ hậu môn.
  • Không thụt rửa âm đạo, vệ sinh nhẹ nhàng, sạch sẽ sau khi mẹ bầu đi vệ sinh.
  • Không tự ý sử dụng dung dịch tẩy rửa, nước thơm mà hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
  • Sinh hoạt và nghỉ ngơi thật hợp lý. Đồng thời bổ sung thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể của mẹ để giúp mẹ bầu khỏe mạnh.
Ra dich nhay mau hong khi mang thai 6
Đến gặp bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường ra dịch nhầy màu hồng - Ảnh minh họa; Internet

Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mẹ bầu khi gặp phải hiện tượng này không được phép chủ quan, phải đi khám bác sĩ, theo dõi để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với bản thân và thai nhi.

>>> Xem thêm:

- Giải đáp: Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có sao không?

- Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu trắng là hiện tượng gì?

Bà bầu uống nước dừa 3 tháng cuối có tốt không?

Bà bầu uống nước dừa 3 tháng cuối có tốt không?

Bà bầu uống nước dừa 3 tháng cuối có tốt không là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   ra dịch nhầy màu hồng nhạt khi mang thai ra dịch nhầy màu hồng khi mới mang thai mang thai ra dịch nhầy màu hồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?