Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai và những điều mẹ bầu cần biết

Mẹ bầu ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai ở những thời điểm khác nhau sẽ là những dấu hiệu cảnh báo khác nhau. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này ngay sau đây.
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Phụ nữ khi mang thai cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, kỹ năng để không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân mà quan trọng hơn hết là dành những điều tốt đẹp nhất cho thai nhi. Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Trong thời kỳ đầu mới mang thai, nếu bạn gặp phải trường hợp này hãy đến gặp bác sĩ để được khám và có biện pháp ngay lập tức vì nguy cơ sảy thai rất cao. Còn nếu gần đến ngày sinh mà ra dịch nhầy màu hồng thì đó chính là dấu hiệu của việc bạn sắp đến ngày trở dạ.
Nguyên nhân ra khí hư màu hồng nhạt khi mang thai
Bà bầu ra dịch màu hồng dù là ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, bạn phải thật sự bình tĩnh vì không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm. Những nguyên nhân dẫn đến việc ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là:
- Trứng và tinh trùng gặp nhau, thụ tinh thành công. Vào khoảng ngày thứ 10 của thai kỳ, trứng và tinh trùng sau khi gặp nhau, thụ thai thành công các chị em sẽ thấy khí hư ra có màu hồng nhạt. Hiện tượng này kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Nhiều người nghĩ đây là hiện tượng kinh nguyệt theo chu kỳ.
- Vào tuần thứ 6 khi mang thai, màng rụng và các mẹ cũng sẽ thấy ra dịch nhầy màu hồng. Khi đó, nội tiết tố tăng cao nên các lớp màng trong tử cung bong dần. Chúng được đưa ra ngoài qua đường âm đạo.
- Tử cung quá nhạy cảm cũng dẫn đến việc xuất hiện dịch nhầy màu hồng. Trong quá trình mang thai, lượng máu được cấp đến tử cung cao hơn so với bình thường vì hormone của mẹ thay đổi xuất hiện khí hư màu hồng nhạt.
- Dịch nhầy do nhiễm trùng là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm trong quá trình mang thai. Bạn cần phải đi khám để biết mình bị mắc bệnh nhiễm trùng gì ở cổ tử cung hoặc là âm đạo. Nếu không can thiệp rất có thể sẽ bị sảy thai.
- Tụ máu phía dưới màng đệm do trứng làm tổ trong tử cung nhưng lại bị bong 1 phần nào đó. Tùy vào cơ địa và thể trạng của từng người. Nếu nhẹ sẽ tự khỏi còn nếu bị nặng có thể dẫn đến sảy thai.
- Đau bụng và ra máu khi mới mang thai là dấu hiệu mang thai ngoài tử cung. Mẹ bầu cần phải nằm yên 1 chỗ, không được hoạt động nhiều để tránh việc sảy thai.
- Khi mang thai, cần hạn chế đi lại để không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Khi mẹ vận động nhiều, ra huyết hồng và đau bụng dưới chính là lời cảnh báo về nguy cơ bị sảy thai. Vì vậy bạn cần phải đặc biệt lưu ý.
Thời điểm thường bị ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai
Khí hư màu hồng khi mang thai sẽ thường xuất hiện trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối khi mẹ mang thai. Nếu là 3 tháng đầu, bạn cần phải chú ý đi kiểm tra, theo dõi thường xuyên vì có thể thai nhi chưa cố định trong tử cung. Lúc này gọi là máu bào thai. Bị ra huyết hồng ở 3 tháng cuối là dấu hiệu mẹ bầu sắp sinh. Và càng về cuối quá trình mang thai, dấu hiệu này càng xuất hiện rõ nét.
Khi nào mẹ bầu bị ra dịch nhầy màu hồng cần đi khám
Nếu mẹ bầu ra dịch nhầy màu hồng kèm theo các hiện tượng sau thì cần phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám:
- Khí hư màu hồng hơi đậm, hoặc màu nâu. Đau bụng dữ dội đặc biệt là đau bụng dưới, hoa mắt, buồn nôn… Rất có thể bạn bị chửa ngoài dạ con hoặc sảy thai.
- Dịch nhầy có màu hồng và có mùi hôi khó chịu. Dịch có nhiều màu không đều nhau. Đó là mẹ bầu bị bệnh viêm nhiễm.
- Khí hư màu hồng kèm theo ngứa, đau rát, người mang thai đi tiểu ra màu hồng là bạn bị viêm nhiễm cổ tử cung.
- Khí hư bị màu hồng cùng với các hiện tượng chảy máu, sưng, đái buốt là mẹ bầu bị viêm lộ tuyến cổ tử cung.
Mẹ bầu cần làm gì khi ra khí hư màu hồng
Nếu mẹ bầu ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai thì điều đầu tiên đó là cần phải đi khám tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở có uy tín để tìm ra nguyên nhân. Đồng thời, theo dõi và có những lưu ý khi về nhà đó là:
- Mặc quần lót thoáng mát để âm đạo khô thoáng.
- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ, thay quần lót thường xuyên hơn.
- Tắm, vệ sinh hãy lau từ đằng trước ra đằng sau. Như vậy sẽ tránh vi khuẩn từ hậu môn.
- Không thụt rửa âm đạo, vệ sinh nhẹ nhàng, sạch sẽ sau khi mẹ bầu đi vệ sinh.
- Không tự ý sử dụng dung dịch tẩy rửa, nước thơm mà hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Sinh hoạt và nghỉ ngơi thật hợp lý. Đồng thời bổ sung thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể của mẹ để giúp mẹ bầu khỏe mạnh.
Ra dịch nhầy màu hồng khi mang thai là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mẹ bầu khi gặp phải hiện tượng này không được phép chủ quan, phải đi khám bác sĩ, theo dõi để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với bản thân và thai nhi.
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