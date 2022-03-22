Những lưu ý cho ba mẹ khi chăm sóc và vệ sinh vùng kín cho trẻ sơ sinh

Nuôi dạy con 22/03/2022 13:56

Vệ sinh bộ phận sinh dục của trẻ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và giữ cho trẻ khỏe mạnh. Để vệ sinh bộ phận sinh dục của bé, hãy dùng nước ấm và một miếng bông gòn. Bạn không cần sử dụng đến xà phòng vì rất dễ gây kích ứng cho con.

Những lưu ý cho ba mẹ khi chăm sóc và vệ sinh vùng kín cho trẻ sơ sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vệ sinh bộ phận sinh dục cho trẻ sơ sinh

Điều quan trọng là phải giữ cho bộ phận sinh dục của bé sạch sẽ. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và giữ cho em bé của bạn khỏe mạnh.

Những lưu ý cho ba mẹ khi chăm sóc và vệ sinh vùng kín cho trẻ sơ sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Để vệ sinh bộ phận sinh dục của trẻ, bạn có thể dùng nước ấm và một miếng bông gòn. Nếu muốn, bạn có thể thêm một lượng nhỏ chất tẩy rửa nhẹ có chứa chất dưỡng ẩm vào nước. Đảm bảo rửa sạch tất cả các chất tẩy rửa khỏi bộ phận sinh dục của bé.

Bạn có thể vệ sinh bộ phận sinh dục của trẻ khi thay tã và khi tắm.

Tránh sử dụng phấn rôm ở bất cứ đâu trên người bé, kể cả xung quanh bộ phận sinh dục của bé. Bột có các hạt mịn mà em bé của bạn có thể hít vào. Bạn cũng nên tránh bột ngô cho trẻ em. Nó có thể làm cho phát ban tồi tệ hơn.

Làm sạch dương vật của em bé trai

Nhẹ nhàng rửa dương vật và bìu của bé bằng nước ấm và một miếng bông gòn. Lau khô dương vật và bìu của trẻ bằng cách dùng khăn mềm vỗ nhẹ.

Những lưu ý cho ba mẹ khi chăm sóc và vệ sinh vùng kín cho trẻ sơ sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bạn chỉ cần làm sạch bên ngoài bao quy đầu của trẻ. Bạn có thể làm sạch bên trong bao quy đầu khi nó dễ dàng tự kéo trở lại, điều này thường xảy ra khi con bạn được 2-3 tuổi. Đôi khi nó có thể không xảy ra cho đến tuổi dậy thì.

Thông thường một chất màu trắng sữa (được gọi là smegma) tập trung dưới bao quy đầu. Chất này được tạo ra từ các tế bào da chết và các chất bài tiết tự nhiên. Không có gì phải lo lắng.

Nếu con trai bạn đã cắt bao quy đầu, hãy làm ẩm mặt trước của tã bằng mỡ bôi trơn hoặc kem dưỡng. Điều này sẽ ngăn dương vật của bé dính vào tã cho đến khi nó lành lại. Cắt bao quy đầu không vì lý do y tế không được khuyến khích.

Vệ sinh môi âm hộ cho em bé gái

Kem tã, mồ hôi và các chất khác có thể đọng lại trong và xung quanh môi âm hộ. Nhưng nói chung, bạn chỉ cần làm sạch trong và xung quanh môi âm hộ để loại bỏ dấu vết của chúng.

Những lưu ý cho ba mẹ khi chăm sóc và vệ sinh vùng kín cho trẻ sơ sinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Để làm sạch môi âm hộ cho bé, bạn hãy làm ướt một miếng bông gòn với nước ấm, giữ hai chân bé lại và dùng bông gòn lau giữa môi âm hộ. Bắt đầu ở phía trước và nhẹ nhàng lau về phía sau. Sử dụng một miếng bông mới nếu bạn cần lau lại. Lau khô vùng kín của trẻ bằng cách dùng khăn mềm vỗ nhẹ.

Không sử dụng chất khử mùi hoặc thụt rửa âm đạo. Chúng có thể làm đảo lộn sự cân bằng hóa học tự nhiên trong âm đạo của bé và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đôi khi em bé của bạn có thể tiết dịch đặc như sữa và không cần phải lau đi. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ những gì xuất viện, hãy gặp bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện.

Các bé gái mới sinh thường ra máu ở âm đạo trong vài tuần đầu sau khi sinh. Đây là phản ứng của bé với các hormone của mẹ, các hormone này vẫn còn trong cơ thể của bé. Nhưng nếu tình trạng tiết dịch này không biến mất, bạn nên liên hệ với bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa.

Theo Raising Children Network

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