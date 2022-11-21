Nhiều ba mẹ sẽ không ngờ tới nhưng những đứa trẻ ngủ với cha mẹ lại thực sự tự tin hơn trong tương lai!

Một số nghiên cứu gần đây và phát hiện ra rằng có rất nhiều lợi ích khi để con bạn ngu chung trên giường bất cứ lúc nào chúng yêu cầu.

Trong tất cả các trường hợp khác, nếu bạn thấy con bạn chui vào giường của bạn vào ban đêm, hãy tự khen ngợi bản thân. Tất cả vì các nhà nghiên cứu khẳng định rằng những đứa trẻ thỉnh thoảng thích ngủ chung với bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn sau này trong cuộc sống và trở thành những người lớn thông minh và tự tin.

Trước hết, chúng ta hãy đề cập rằng trong bài viết này chúng ta đang nói về trẻ trên một tuổi, không phải về trẻ sơ sinh. Mặc dù con cũng có thể ở chung phòng ngủ với bố mẹ nhưng chỉ cần đảm bảo rằng chúng không nằm chung bề mặt ngủ. Vì ngủ với em bé có thể quá rủi ro.

2. Ngủ chung sẽ góp phần đáng kể giúp con bạn trở nên độc lập hơn

Ảnh minh họa: Brigtside

Tất nhiên, có rất nhiều bậc cha mẹ chủ trương không cho con ngủ chung. Họ chỉ nghĩ rằng giấc ngủ đơn độc có tương quan với sự độc lập và họ muốn khuyến khích điều đó ở con mình.

Các nhà khoa học lại khuyến khích để con bạn ngủ với bạn vào ban đêm. Họ nói rằng nó sẽ góp phần giúp con bạn trở nên độc lập và tự tin hơn. Trong khi những đứa trẻ chưa bao giờ ngủ trên giường của cha mẹ có xu hướng sợ hãi hơn, khó kiểm soát hơn, kém hạnh phúc hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào cha mẹ.

3. Nó sẽ cho phép trẻ em cảm thấy an toàn hơn và kết nối với cha mẹ của chúng

Ảnh minh họa: Brightside

Một cuộc khảo sát cho thấy những học sinh trưởng thành có "tiền sử" ngủ chung với cha mẹ có lòng tự trọng cao hơn những người khác và ít sợ hãi, lo lắng hơn. Một người được hỏi nói rằng nó luôn mang lại cho anh ta cảm giác an toàn khi biết rằng nếu anh ta có một giấc mơ xấu, anh ta luôn có thể bò lên giường với bố và mẹ của mình.

4. Trẻ cảm thấy thoải mái hơn trong các mối quan hệ với những người khác trong tương lai

Ảnh minh họa: Brightside

Hơn nữa, nó cũng giúp những người được hỏi trở nên thoải mái hơn trong mối quan hệ với những người khác. Đặc biệt là các bạn nam. Nó cung cấp sự tiếp xúc da kề da, thúc đẩy việc giải phóng oxytocin và củng cố mối liên kết giữa mọi người. Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với nó. Nó làm dịu và làm thoải mái con, đồng thời cũng điều chỉnh nhiệt độ và nhịp tim của trẻ.

5. Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với nhau nếu bạn có một lịch trình làm việc rất nghiêm ngặt

Ảnh minh họa: Brightside

Nói chung, ngủ chung có thể giúp bạn giữ kết nối như một gia đình, đặc biệt nếu cả bố và mẹ đều có lịch trình làm việc khó khăn, giống như những diễn viên yêu quý của chúng ta, những người có thể dành 12 và đôi khi 14 giờ mỗi ngày trên phim trường.

6. Bằng cách này, trẻ em ngủ ngon và sau đó thức dậy tốt hơn nhiều, thức giấc vào ban đêm ít xảy ra hơn

Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng giúp con dễ dàng bú sữa mẹ vì mẹ bé luôn ở gần bên. Nhìn chung, những bà mẹ ngủ chung với con có xu hướng cho con bú lâu hơn. Việc cho con bú có liên quan chặt chẽ đến việc giảm nguy cơ SIDS (Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh).

Và cuối cùng, những đứa trẻ ngủ chung giường với bố mẹ có xu hướng ngủ nhiều hơn. Chúng có thể có một số lần thức dậy nhưng thông thường, chúng luôn hòa hợp với mẹ và bố và do đó, chúng ít thức giấc hơn vào ban đêm. Việc thức dậy vào buổi sáng cũng trở nên bớt căng thẳng hơn đối với trẻ.

Theo Brightside