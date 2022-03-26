Khám phá xem con bạn thuộc kiểu tính cách nào?

Nuôi dạy con 26/03/2022 22:39

Việc tìm hiểu trẻ thuộc kiểu tính cách nào cũng rất quan trọng, nó có thể giúp ích cho ba mẹ trong việc thấu hiểu con hơn, từ đó tìm ra được phương pháp nuôi dạy con phù hợp với tính cách của trẻ.

Mỗi đứa trẻ đều khác biệt theo cách riêng của chúng. Trẻ có một tầm nhìn độc đáo, một cách nhận thức thế giới khác nhau. Nhưng trong khi mỗi đứa trẻ đều đặc biệt, chúng có thể nắm giữ những khả năng, những đặc điểm phân loại chúng thành một kiểu tính cách nhất định. Theo Hippocrates, một bác sĩ người Hy Lạp, tính cách của một đứa trẻ có thể được chia thành bốn loại lớn. Đọc tiếp để tìm hiểu xem chúng là gì và tìm hiểu xem con bạn có phù hợp với loại nào không.

Nóng tính:

Trẻ em thuộc loại tính cách này có tính cạnh tranh, cố chấp, thích phiêu lưu và có tham vọng cao. Họ quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, biết mình muốn gì trong cuộc sống. Họ có thể bị rút lui về mặt xã hội, nhưng họ biết khi nào cần lên tiếng. Vì họ đam mê mục tiêu của mình, họ sẽ đảm bảo đạt được mục tiêu mong muốn ngay cả khi còn trẻ.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Lạc quan:

Những đứa trẻ có tính cách lạc quan là những đứa trẻ vui vẻ, yêu thích sáng tạo, thích tưởng tượng và hướng ngoại. Chúng có một cuộc sống lạc quan và có cách tiếp cận tích cực đối với mọi thứ. Trẻ rất khó để suy sụp nhưng có thể dễ dàng cảm thấy buồn chán nếu chúng không có gì để làm lệch lạc tâm trí của chúng.

Ưu sầu:

Nếu con bạn rất cẩn thận trước các quyết định của mình, có óc quan sát chi tiết và rất kỷ luật, thì chúng có thể phù hợp với loại tính cách này. Những đứa trẻ có kiểu tính cách u sầu không phải là kiểu người chấp nhận rủi ro. Chúng đi theo khuôn khổ và thích ở trong vùng an toàn của chúng.

Lãnh đạm:

Những đứa trẻ thuộc kiểu tính cách lãnh đạm là người ân cần và cẩn thận. Chúng không phải là loại người đưa ra quyết định hấp tấp, đầu óc sáng suốt và rất đáng tin cậy. Quan trọng nhất, chúng rất hữu ích và giúp trẻ tránh xung đột.

Khám phá xem con bạn thuộc kiểu tính cách nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Tại sao các kiểu tính cách lại quan trọng?

Hiểu được kiểu tính cách của con bạn rất quan trọng vì nó giúp bạn giải mã nhiều hơn về chúng. Nếu có nhiều con, bạn có thể cảm thấy thôi thúc phải đối phó với chúng theo cách tương tự. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều giống nhau. Trẻ em suy nghĩ, hành động và cư xử khác nhau và cha mẹ phải tìm cách quản lý chúng khác nhau. Biết con bạn thuộc loại tính cách nào có thể giúp bạn áp dụng kỹ thuật nuôi dạy con của mình cho phù hợp. Điều này đảm bảo việc nuôi dạy con cái hiệu quả, đồng thời giúp con bạn rất nhiều.

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này

Nuôi dạy trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, mỗi trẻ có một tính cách khác nhau nên phương pháp dạy dỗ của cha mẹ cũng phải linh hoạt, phù hợp với trẻ. Một trong những nhiệm vụ khó nhằn của phụ huynh là làm cách nào để nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội một cách có hiệu quả. Các mẹo dưới đây có thể sẽ có ích cho băn khoăn này của bạn.

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