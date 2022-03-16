Chỉ cho các bậc phụ huynh 5 cách giải quyết khi trẻ tiểu học có tính đua đòi

Nuôi dạy con 16/03/2022 09:30

Trẻ gào khóc đòi bạn “Mua cho con thứ này! Mua cho con thứ đó” hay ăn vạ cho đến khi bạn mua món đồ đó cho chúng là biểu hiện của tính đòi hỏi, đua đòi ở trẻ. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 cách ứng phó khi ở lứa tuổi tiểu học trẻ có tính đua đòi theo bạn bè.

Trẻ có tính đua đòi có tâm lý như thế nào?

Những đứa học sinh tiểu học trong khi giao lưu mở rộng quan hệ bạn bè, chúng thường nghe những đứa bạn của mình khoe có thứ này thứ kia nên thường sẽ về nhà nài nỉ cha mẹ mình mua cho vì mọi người đều có nên chúng cũng muốn có.

Chỉ cho các bậc phụ huynh 5 cách giải quyết khi trẻ tiểu học có tính đua đòi - Ảnh 1

Ảnh: tuoitre.vn

Người ta cho rằng người lớn cũng như trẻ em đều có chung tâm lý “muốn sở hữu những thứ giống như mọi người xung quanh”. Biểu hiện của tâm lý này là bạn muốn vào một cửa hàng có đông người đứng xếp hàng chờ hay sẽ cảm thấy lạc lỏng khi đi xem một bộ phim không hot dạo gần đây.

Trẻ em thì không thể kìm nén sự ham muốn của mình như người lớn vì thế mà chúng nài nỉ người lớn mua đồ cho chúng vì mọi người xung quanh đều có.

Tuy nhiên, lần nào bạn cũng dễ dàng đáp ứng ngay nhu cầu của trẻ thì sự kiên nhẫn của trẻ sẽ không phát triển. Vì vậy, điều quan trọng là người lớn phải đối xử với chúng bằng thái độ “không đáp ứng ngay”.

5 cách ứng phó khi trẻ tiểu học có tính đua đòi

Nếu bạn chấp nhận mua tất cả những gì con mình yêu cầu có thể lớn lên con bạn sẽ trở thành một đứa trẻ không có tính kiên nhẫn. Cá bậc phụ huynh nên bỏ túi những cách sau đây để ứng xử khi con bạn đến đòi bạn mua đồ cho chúng.

1. Rời khỏi nơi đó

khi con đòi mua đồ trong cửa hàng nếu bạn gây ồn ào thì sẽ bị chú ý bởi ánh mắt của những người xung quanh và cuối cùng có thể bạn sẽ mua cho chúng. Trong tình huống đó, cha mẹ thường tỏ ra bực bội nhưng trước hết hãy cố gắng rời khỏi nơi đó. Nếu trước mặt trẻ không có thứ mà chúng muốn, ý định của trẻ sẽ thay đổi.

2. Lắng nghe lý do trẻ muốn mua thứ đó

Chỉ cho các bậc phụ huynh 5 cách giải quyết khi trẻ tiểu học có tính đua đòi - Ảnh 2

Ảnh: VietFuture.vn

Cha mẹ cùng ngồi xuống cùng con và lắng nghe con muốn mua thứ đó vì lí do gì. Bạn hãy bình tĩnh hỏi trẻ: “Tại sao con lại muốn mua nhiều như thế?” khi đó tâm trạng của trẻ sẽ dần bình tĩnh chứ không quấy khóc. Bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng với con cha mẹ có thể sẽ lấy lại được bình tĩnh.

3. Chấp nhận cảm giác “muốn có” của trẻ

Ngay cả khi trẻ nói, "Vì bạn A, bạn B đều có", bạn đừng phủ nhận ngay "Không được là không được". Điều quan trọng là phải chấp nhận cảm giác của con rằng “Con muốn thứ đó vì mọi người đều đã có nó”. Cha mẹ hãy cố gắng hiểu và thông cảm với cảm giác “muốn sở hữu” của chúng.

4. Đề xuất ra điều kiện để được mua

2歳から小学生まで。「言うことを聞かない！」の年齢別特長と対処法

Ảnh: shinga-farm.com

Khi chấp nhận cảm giác của con mình, bạn hãy nói: "Đúng như vậy ha nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn đợi hết ngày hôm nay nhé". Khi trẻ hiểu được không nên làm vậy từ giải thích của bạn thì chúng sẽ dễ dàng từ bỏ hơn

Sau đó, đề xuất các điều kiện để được mua như "bố mẹ sẽ mua đồ chơi vào dịp sinh nhật của con" và "chúng ta hãy để dành cho những dịp đặc biệt khác".

5. Đồng cảm với trẻ

Trẻ thường sẽ bị thúc giục "mua đồ" bởi một áp lực nào đó tác động. Vì chúng muốn cha mẹ hiểu được cảm xúc của mình, qua việc nhờ cha mẹ mua đồ, trẻ không chỉ muốn có được món đồ chúng thích mà còn muốn xác nhận xem cha mẹ có yêu thương mình không.

Nếu bạn đang lo lắng về việc con hay đua đòi. Bạn cần chú ý xem môi trường của trẻ có thay đổi hay không. Nếu cần, hãy hỏi chuyện hoặc trao đổi với giáo viên để biết về tình hình của trẻ.

Hãy đối xử với sự đua đòi của trẻ tiểu học bằng một thái độ kiên định

Chỉ cho các bậc phụ huynh 5 cách giải quyết khi trẻ tiểu học có tính đua đòi - Ảnh 4

Ảnh: Hanakomama

Các bậc cha mẹ có xu hướng bị cuốn theo tính đòi hỏi của trẻ. Khi đứa trẻ nói với bạn “con cũng muốn có nó vì ai cũng có” thì đó chính là lúc bạn cần phải dạy cho chúng tính kiên nhẫn. Trước hết, hãy lắng nghe lời nói của trẻ và cố gắng giải quyết ổn thỏa.

Theo Hanakomama

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