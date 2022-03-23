Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này

Nuôi dạy con 23/03/2022 06:00

Nuôi dạy trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, mỗi trẻ có một tính cách khác nhau nên phương pháp dạy dỗ của cha mẹ cũng phải linh hoạt, phù hợp với trẻ. Một trong những nhiệm vụ khó nhằn của phụ huynh là làm cách nào để nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội một cách có hiệu quả. Các mẹo dưới đây có thể sẽ có ích cho băn khoăn này của bạn.

Những mẹo giúp cha mẹ dạy dỗ trẻ có tính cách hướng nội:

Dành phần lớn thời gian ở một mình, không chia sẻ nhiều, tránh nói chuyện với mọi người khi tụ tập đông người, ngại ra ngoài nơi công cộng, đây là một số dấu hiệu cho thấy con bạn là người hướng nội. Mặc dù hoàn toàn không có vấn đề gì khi trở thành một đứa trẻ hướng nội, nhưng mỗi đứa trẻ đều khác nhau và cần được nuôi dạy với  đầy tình yêu thương của cha mẹ và gia đình. Dưới đây là một số mẹo để nuôi dạy một đứa trẻ hướng nội:

1.Khuyến khích con của bạn làm điều gì đó đột phá:

Để giúp con bạn vượt qua nỗi sợ hãi về sự kỳ thị của xã hội, hãy thúc đẩy con làm điều gì đó khác biệt. Hãy để chúng thực hiện từng bước nhỏ bằng cách thỉnh thoảng làm điều gì đó ngoài vùng an toàn của chúng. Đó có thể là nói chuyện với một người lạ, đi ra ngoài mua hàng tạp hóa một mình hoặc nói chuyện điện thoại với một người mà con không biết rõ. Chỉ bằng cách làm những điều như vậy, con bạn mới có được sự tự tin và vượt qua nỗi sợ hãi của chúng.

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. Khen ngợi con khi con làm điều gì đó mới:

Đối với một đứa trẻ hướng nội, làm điều gì đó táo bạo tự bản thân nó đã là một điều lớn lao. Bạn nên khen ngợi con mình bất cứ khi nào chúng cố gắng làm điều gì đó mới. Ví dụ, khen ngợi con vì đã đi ra ngoài và kết bạn mới hoặc tự mình đi và mang đồ tạp hóa về. Lời khen ngợi của bạn sẽ đóng vai trò như một liều thuốc thần kỳ khiến trẻ tự tin và tự hào về bản thân. Điều này sẽ giúp trẻ thoải mái hơn trong việc giao tiếp xã hội.

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3.Trò chuyện cùng con:

Một đứa trẻ hướng nội có thể không phải lúc nào cũng nhờ bạn giúp đỡ. Con có thể gặp khó khăn ở trường học của mình hoặc có thể gặp khó khăn khi kết bạn mới. Hãy thử nói chuyện với con bạn và truyền niềm tin của bạn vào con. Hãy đảm bảo cho trẻ rằng trẻ có thể đến và nói chuyện với bạn về mọi thứ và bất cứ điều gì. Điều này không chỉ giúp chúng cởi mở hơn về những ức chế của mình mà còn cải thiện mối quan hệ của bạn với trẻ với tư cách là cha mẹ.

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4.Đừng vội vàng với con:

Mỗi đứa trẻ đều khác biệt và cần thời gian riêng để phát triển. Con bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để cởi mở hơn hoặc thoải mái với xã hội hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Đừng ép buộc hoặc vội vàng trong quá trình này vì nó có thể làm giảm sự tự tin của trẻ. Thực hiện từng bước nhỏ và giúp trẻ trong suốt thời gian dài mà không so sánh trẻ với những đứa trẻ khác.

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5.Không tự gắn mắc "ngại ngùng" cho con mình:

Việc dán nhãn cho con bạn là người nhút nhát sẽ càng khiến chúng coi bản thân mình giống như vậy. Sự nhút nhát có thể vĩnh viễn trở thành một phần tính cách của họ, điều này có thể cản trở họ tận dụng một số cơ hội tuyệt vời. Thiếu tự tin cũng có thể khiến trẻ bỏ lỡ một số cơ hội tốt để phát triển bản thân. Giúp trẻ trong quá trình này và cố gắng làm cho trẻ vượt qua những kỳ thị của trẻ.

Nuôi dạy trẻ có tính cách hướng nội không còn quá khó khăn với những mẹo cơ bản này - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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