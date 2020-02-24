Tắm cho trẻ sơ sinh đòi hỏi sự khéo léo vì bé còn rất nhỏ, dễ bị nhiễm trùng rốn và tai. Dưới đây là hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đơn giản và an toàn tại nhà.

Nhiều mẹ luôn tìm kiếm cách tắm cho trẻ sơ sinh không khóc vì nhiều bé luôn cảm thấy sợ nước và khóc thét khi được mẹ tắm cho. Bên cạnh đó, cơ thể trẻ sơ sinh còn yếu và dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng rốn, tai và mắt nếu như có nước hay xà phòng vào trong. Thế nên dưới đây là những hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đơn giản và an toàn ngay tại nhà để bé yêu cảm thấy dễ chịu mỗi khi được ngâm mình trong làn nước mát. Tắm cho trẻ sơ sinh không phải là điều dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Cách tắm cho trẻ sơ sinh bằng sữa tắm Dưới đây là những hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh bằng xà phòng mà mẹ có thể áp dụng ngay.

Đồ dùng cần chuẩn bị 2 chậu tắm, dầu gội, sữa tắm, 2 khăn nhỏ và nước ấm.

Quần áo rộng rãi thoáng mát cho bé, tăm bông, tinh dầu tràm, tã giấy, khăn lớn và miếng rơ lưỡi. Các bước thực hiện Cho bé nằm lên giường, cởi hết đồ trên người bé và tháo tã giấy ra.

Bế bé nhẹ nhàng đến chỗ có chậu tắm.

Mẹ ngồi xổm và để 2 tay bé lên đùi mẹ. Tay trái dùng để đỡ gáy bé, tay phải dùng khăn nhúng ướt xoa lên đầu để làm ướt tóc cho bé rồi xoa dầu gội lên. Dùng khăn nhúng nước rồi lau sạch dầu gội trên đầu cho bé. Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet Vắt khăn cho bớt nước, dùng để lau sạch mặt, nhất là vùng mắt và 2 lỗ tai.

Nhẹ nhàng đặt bé vào chậu tắm đồng thời tay trái vẫn đỡ cổ bé. Cho nước lên người và làm ướt mình bé. Cho sữa tắm lên thoa khắp người bé, trừ rốn và vùng gần rốn ra để tránh nhiễm trùng.

Sau đó, nhấc bé ra khỏi chậu tắm và cho vào chậu có nước sạch ấm vừa đủ. Dùng tay rửa nhẹ các bộ phận trên cơ thể bé một lần nữa.

Cuối cùng, mẹ bế hẳn bé ra ngoài và cho lên khăn khô to đã trải sẵn trên giường. Chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi tắm Dùng khăn quấn người bé giúp thấm khô từ đầu xuống chân. Dùng khăn quấn người trẻ sơ sinh sau khi tắm - Ảnh minh họa: Internet Nhỏ một giọt dung dịch nước muối sinh lý lên mắt và mũi của bé. Đồng thời nhỏ vào miếng rơ lưỡi để rơ lưỡi cho bé.

Dùng tăm bông để lau khô vành tai của bé.

Cho vài giọt dung dịch nước muối sinh lý lên đầu tăm bông và lau xung quanh vùng cuống rốn.

Mặc tã vào cho bé, không để tã cọ xát mạnh vào rốn.

Mặc quần áo cho bé và dùng một ít dầu tràm cho vào 2 lòng bàn tay rồi chà lên lồng ngực, lòng bàn chân và bàn tay của bé. Một số điều cần biết khi tắm cho trẻ sơ sinh Dùng khăn ấm vệ sinh rốn cho bé Bố mẹ chỉ nên dùng khăn ấm lau cơ thể cho bé cho đến khi cuống rốn đã rụng hoặc vùng da quy đầu đã lành hẳn, thường là 1-2 tuần sau khi sinh. Cách làm như sau: Mẹ hãy cho bé nằm ngửa lên giường hoặc trên 1 tấm khăn to. Cho bé nằm trên giường hoặc trên một chiếc khăn to - Ảnh minh họa: Internet Dùng một chiếc khăn mềm nhỏ nhúng nước rồi vắt bớt để lau mặt cho bé.

Dùng bông gòn hoặc chỉ một góc của khăn mềm để lau nhẹ một bên mí mắt cho bé từ trong ra ngoài.

Thông thường, mẹ không cần sử dụng xà phòng để vệ sinh cho bé trong giai đoạn 1-2 tuần sau sinh. Chú ý vệ sinh các kẽ trên da Để giúp bé được sạch sẽ, mẹ có thể dùng nước thường hoặc xà phòng để tắm cho trẻ. Đặc biệt cần chú ý tắm nhẹ nhàng ở những vùng kẽ trên da như nách, cổ, sau tai, háng. Ngoài ra, không nên vệ sinh khu vực giữa các ngón chân và ngón tay vì có nhiều ngấn và dễ bị tổn thương.

Vệ sinh nhẹ nhàng để làm sạch các kẽ da dưới tay, cổ và háng cho bé - Ảnh minh họa: Internet Gội đầu cho bé Chỉ nên gội đầu khi bé có tóc dày.

Chỉ nên rửa sạch xà phòng trên đầu bằng khăn ướt hoặc một cốc nước.

Dùng tay che lên trán để tránh xà phòng dính vào mắt trẻ. Tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào thì tốt? Tốt nhất là từ 10-11 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều. Không nên cho bé tắm trong nước quá lâu, da ngâm lâu sẽ bị mỏng hoặc nứt. Chỉ cho bé tắm từ 4-5 phút là đủ đối với bé dưới 3 tháng tuổi. Tắm cho trẻ sơ sinh bao nhiêu lần 1 tuần? Trẻ sơ sinh không nên tắm quá thường xuyên, chỉ cần mỗi tuần 2-3 lần là đủ. Miễn là hàng ngày, mẹ đảm bảo vệ sinh tốt cho bé các khu vực dễ bị bẩn như mặt, miệng, cổ, tay chân, bộ phận sinh dục là được. Chỉ nên cho trẻ sơ sinh tắm 2-3 lần mỗi tuần là đủ - Ảnh minh họa: Internet Nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh bao nhiêu là phù hợp? Bạn nên cho nước vào trong chậu tắm sâu khoảng 7cm và kiểm tra nhiệt độ sao cho nước ấm vừa phải, khoảng 32 độ C là được. Không nên cho nước quá nóng vì có thể khiến làn da mỏng manh của bé bị bỏng và tổn thương. Hy vọng bài viết trên đây về hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh đơn giản tại nhà sẽ giúp bạn biết cách vệ sinh cho con đúng cách, an toàn đồng thời giúp bé thoải mái mỗi khi tắm.

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