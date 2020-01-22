Tắm nắng cho trẻ sơ sinh vào lúc nào là tốt nhất?

Trong thời đại hiện nay, nhiều cặp vợ chồng thường có những suy nghĩ rằng trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể hấp thụ vitamin D từ các thực phẩm chứa thành phần này. Tuy nhiên, các bạn không biết rằng việc tắm nắng sẽ khiến các bé hấp thụ vitamin D tốt hơn và giúp trẻ trưởng thành cứng cáp hơn.

Đối với trẻ sơ sinh, việc bổ sung vitamin D vô cùng quan trọng. Ngoài việc cung cấp các thực phẩm chứa vitamin D thì cách tốt hơn để bổ sung vitamin D cho bé đó là tắm nắng. Tuy nhiên, việc tắm nắng vào thời điểm nào hay tắm nắng như thế nào đúng cách cho trẻ sơ sinh cũng cần phải chú ý rất nhiều. Vậy thời gian tắm nắng cho trẻ sơ sinh như thế nào là tốt nhất?

Trẻ em sơ sinh không phơi nắng có sao không? - Đó là câu hỏi của rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay. Nếu trẻ không được tắm nắng hàng ngày thì cơ thể của bé sẽ không có khả năng tổng hợp được vitamin D3, dẫn đến các bệnh như còi xương, vàng da. Tuy nhiên, khi tắm nắng cho trẻ, đặc biệt phải chú trọng đến thời gian vì nếu tắm nắng cho trẻ sơ sinh sai cách và không đúng thời điểm có thể gây hại cho làn da mỏng manh và non nớt của bé.

Tắm nắng là một trong những việc cần thiết và rất tốt cho sự phát triển của trẻ sau này về cả trí tuệ lẫn thể chất. Phương pháp tắm nắng đã được áp dụng từ rất lâu và được chứng minh bởi các nhà khoa học, giúp cơ thể của trẻ tự sản xuất vitamin D và ước tính khoảng 80% vitamin D sẽ được hấp thụ vào cơ thể bé.

Thiếu vitamin D từ ánh nắng mặt trời có thể gây ra nhiều bệnh ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tắm nắng cho trẻ sơ sinh tốt nhất trong ngày mà các bà mẹ nên biết

Tắm nắng cho trẻ sơ sinh phải đặc biệt chú ý đến thời gian. Vậy phơi nắng cho trẻ sơ sinh vào lúc nào là tốt nhất? Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì thời gian tắm nắng tốt nhất cho trẻ sơ sinh thường vào 9h sáng và sau 4h chiều. Vào những khoảng thời gian này, trẻ không những hấp thụ tốt vitamin D mà còn rất an toàn cho bé.

Tắm nắng cho trẻ sơ sinh vào buổi sáng

Khoảng 1-2 tuần sau khi sinh, bạn có thể tắm nắng cho bé nhà mình nhằm giúp cơ thể tổng hợp vitamin D từ sữa mẹ. Từ 6h đến 9h sáng là thời gian lý tưởng nhất để tắm nắng cho trẻ vì lúc này ánh nắng dịu nhẹ, tia cực tím mặt trời rất yếu và tia UVB sản sinh nhiều hơn, thích hợp để thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho bé. Tia UVB cũng là tia duy nhất có khả năng kích thích sản sinh vitamin D. Do đó, buổi sáng các bạn cần chú ý tắm cho bé nhà mình vào thời gian này. Đối với từng mùa, thời gian tắm nắng cũng sẽ khác nhau.

Tắm nắng cho bé sau 2 tuần là thích hợp nhất với trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè: Mùa hè thường có nắng sớm nên khoảng 8h ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn. Do đó, các bạn phải tranh thủ thời gian tắm nắng cho bé trước 7h sáng để tránh tác hại của tia cực tím lên làn da của bé.

Mùa thu: Mùa thu thời tiết thường có sương, không khí se lạnh vào buổi sáng và ánh nắng thường chiếu muộn cho nên bạn cần phải chọn thời gian ánh sáng dịu nhẹ nhất để tắm nắng cho bé. Tuy nhiên bạn tuyệt đối không được tắm nắng cho trẻ sơ sinh sau sau 9h.

Mùa đông: Thời tiết mùa đông thường không thích hợp để bé tắm nắng do khí hậu lạnh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tận dụng những ngày nắng ấm dịu nhẹ để đưa bé đi tắm nắng trong mùa này.

Nên tắm nắng đúng thời điểm vào mỗi mùa cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tắm nắng cho trẻ sơ sinh vào buổi chiều

Thời gian tốt nhất để tắm nắng cho bé vào buổi chiều là khoảng 4h. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, tia UVB - loại tia duy nhất có tác dụng kích thích tiền chất vitamin D sẽ có mặt trong ánh nắng buổi sáng hoặc khoảng 4-5h chiều. Do đó, các bạn cũng cần chú ý nên chọn thời gian ánh nắng dịu nhất để tắm nắng cho bé.

Tắm nắng cho trẻ vào buổi chiều khi ánh nắng dịu nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng như việc tắm nắng buổi sáng, mỗi mùa sẽ có thời điểm tắm nắng chênh lệch nhau. Với buổi chiều, thông thường các bà mẹ chỉ có thể tắm nắng vào mùa hè và mùa thu vì trong mùa đông, thời tiết chiều rất lạnh và không có ánh nắng.

Trên đây là những chia sẻ ngắn gọn về thời gian tắm nắng cho trẻ sơ sinh lý tưởng mà các bà mẹ nên biết. Mong rằng những thông tin này có thể giúp các bạn có cẩm nang trong việc chăm sóc bé yêu của mình.