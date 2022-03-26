Hóa giải thắc mắc liệu trẻ có ăn được những thực phẩm tốt cho sức khỏe như người lớn ăn không?

Nuôi dạy con 26/03/2022 22:40

Trẻ dù ở bất kì tuổi nào cũng cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể như người trưởng thành. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ rằng cơ chế hoạt động trong cơ thể của trẻ không giống như chúng ta, vậy liệu trẻ có thể tiêu thụ được những thực phẩm được cho là tốt cho sức khỏe mà ta thường ăn không?

1.Liệu trẻ có thể ăn được những thức ăn lành mạnh như người lớn không?

Mỗi bậc cha mẹ đều quan tâm đến việc cho con mình ăn những thực phẩm lành mạnh nhất. Nhưng bạn có biết rằng thực phẩm lành mạnh cho trẻ em và người lớn đều giống nhau hay không. Vâng, điều này sẽ khiến bạn ngạc nhiên nhưng theo một nghiên cứu gần đây, không có sự khác biệt giữa thực phẩm dành cho người lớn và trẻ em ngoại trừ hương vị và kết cấu của thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh từ 2 tuổi trở lên.

Hóa giải thắc mắc liệu trẻ có ăn được những thực phẩm tốt cho sức khỏe như người lớn ăn không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2.Nghiên cứu:

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Giáo dục Dinh dưỡng và Hành vi, do Elsevier xuất bản. Pamela Rothpletz-Puglia, EdD, RD, Trường Chuyên môn Y tế, Rutgers, Đại học Bang New Jersey, Piscataway, NJ, Hoa Kỳ cho hay: "Nếu bạn nghĩ về thức ăn dành cho trẻ em, kiểu nguyên mẫu hoặc thuật ngữ mà chúng ta sử dụng rộng rãi để mô tả thức ăn mà chúng ta cho trẻ ăn, thì đó thực sự là một chuẩn mực xã hội hoặc cấu trúc xã hội mà chúng ta đã duy trì".

Thực phẩm dành cho trẻ em được định nghĩa về mặt hoạt động là thực phẩm mà trẻ em từ 2-14 tuổi có thể sử dụng tại nhà hoặc trong cộng đồng. Có một niềm tin lâu đời ở Hoa Kỳ rằng trẻ em cần các loại thực phẩm khác với người lớn, và nhiều loại thực phẩm trong số này được chế biến kỹ càng, dày đặc năng lượng; và nhiều chất béo bão hòa, natri và đường bổ sung.

3.Kết quả:

Chế độ ăn thiên về những thực phẩm này có thể có tác động bất lợi đáng kể đến sở thích và khẩu vị của trẻ, có thể làm trầm trọng thêm chứng sợ ăn hoặc hành vi kén ăn đôi khi gặp ở trẻ và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ trong tương lai. Trong báo cáo này, các tác giả lưu ý rằng ý tưởng rằng trẻ em cần thức ăn khác với người lớn dường như bắt nguồn từ thời kỳ cấm rượu khi ngành khách sạn tạo ra thực đơn cho trẻ em để bù đắp khoản lỗ doanh thu bán rượu. Kể từ đó, người ta biết rằng trẻ em trên 2 tuổi có thể ăn thức ăn lành mạnh như người lớn, nhưng thức ăn và thực đơn của trẻ em đã trở thành một chuẩn mực xã hội. Quy chuẩn xã hội này vẫn tồn tại bởi vì các loại thực phẩm chế biến cực nhanh như gà, xúc xích, khoai tây chiên và pho mát nướng phổ biến trong môi trường thực phẩm và chúng rất ngon miệng đối với trẻ em.

Hóa giải thắc mắc liệu trẻ có ăn được những thực phẩm tốt cho sức khỏe như người lớn ăn không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4.Tổng kết:

Các nhà giáo dục dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng và các chuẩn mực xã hội về lựa chọn thực phẩm. Họ có thể làm điều này bằng cách tạo ra khả năng phục hồi của gia đình và cộng đồng cũng như sự thích nghi lành mạnh với môi trường thực phẩm chế biến cực nhanh và bằng cách thúc đẩy kiến ​​thức rằng trẻ em trên 2 tuổi có thể ăn các loại thực phẩm lành mạnh giống như người lớn ăn (trong khi tính phù hợp với lứa tuổi và yêu cầu về dinh dưỡng). Họ cũng có thể giúp cải thiện các khía cạnh không lành mạnh của nguyên mẫu thực phẩm dành cho trẻ em bằng cách làm việc với các phương tiện truyền thông, ngành nhà hàng và các nhà hoạch định chính sách về thông điệp nâng cao sức khỏe, tiếp thị, dán nhãn thực đơn và các tùy chọn thực đơn mặc định lành mạnh. Bằng cách thay đổi các tiêu chuẩn về thực phẩm cho trẻ em sang thực phẩm lành mạnh mà cả người lớn và trẻ em đều có thể thưởng thức, các nhà giáo dục dinh dưỡng có thể thúc đẩy những thay đổi xã hội và hành vi lành mạnh ở cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Rothpletz-Puglia nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần hợp tác với các cộng đồng, ngành công nghiệp thực phẩm và các nhà hoạch định chính sách. Chúng ta cần hợp tác và tạo ra các giải pháp đôi bên cùng có lợi."

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Khẩu vị của trẻ em có thể thay đổi theo từng ngày. Những thay đổi này thường không có gì đáng lo ngại. Đôi khi con bạn có thể muốn ăn nhiều. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn cung cấp cho con bạn những thức ăn lành mạnh.

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