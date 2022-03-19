Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai

Nuôi dạy con 19/03/2022 13:32

Không phải loại đồ uống nào cũng phù hợp với con bạn. Ở mỗi giai đoạn trẻ sẽ cần những loại đồ uống khác nhau để cung cấp đủ dinh dưỡng cũng như hỗ trợ sự phát triển tối ưu của con bạn.

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đồ uống tốt cho sức khỏe trẻ dưới 6 tháng

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Dưới sáu tháng, trẻ chỉ cần sữa mẹ hoặc sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Sữa mẹ và sữa công thức chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Thức uống lành mạnh khi trẻ 6-12 tháng

Bạn có thể cho trẻ bú sữa mẹ và bú sữa công thức với một lượng nhỏ nước máy đun sôi để nguội từ sáu tháng trở đi.

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Uống nước từ cốc chứ không phải từ chai giúp con bạn học cách cầm cốc.

Nếu con bạn dùng thức uống khác ngoài nước, sữa mẹ hoặc sữa công thức trong 12 tháng đầu, có thể khiến con bạn không nhận đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

Thức uống tốt cho sức khỏe khi trẻ 12 tháng

Sau 12 tháng, bạn có thể cho trẻ uống sữa bò nguyên chất béo, không mùi vị và tiệt trùng nếu trẻ đang ăn uống cân bằng.

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Sữa giảm chất béo không được khuyến khích cho trẻ em dưới hai tuổi. Điều này là do trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi cần các chất dinh dưỡng trong sữa nguyên chất béo để đáp ứng nhu cầu năng lượng, tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Bạn có thể tiếp tục cho con bú sau 12 tháng miễn là phù hợp với bạn và con bạn. Nếu con bạn đã được bú sữa công thức và chúng đang ăn một chế độ ăn uống cân bằng, con bạn có thể sẽ không cần sữa công thức sau 12 tháng.

Con bạn cũng có thể uống nước máy, nhưng không cần đun sôi sau 12 tháng.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc cho con mình uống các loại sữa thay thế, tốt nhất là bạn nên nói chuyện với bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình hoặc y tá sức khỏe trẻ em và gia đình.

Thức uống lành mạnh cho trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và trẻ lớn hơn

Đối với trẻ mới biết đi và trẻ lớn hơn, nước máy và sữa là thức uống tốt nhất.

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Con bạn có thể được cung cấp đủ nước bằng cách uống nhiều nước trong ngày. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời tiết nóng bức hoặc khi con bạn chạy nhảy nhiều. Uống nhiều nước cũng có thể giúp con bạn tránh bị táo bón .

Khuyến khích con bạn uống nhiều nước hơn

Dưới đây là một số mẹo để khuyến khích con bạn uống và thưởng thức nước :

  • Lấy nước uống của mọi người trong gia đình làm thức uống chính. Khi con bạn thấy bạn làm điều đó, chúng có khả năng cũng làm theo.
  • Dễ dàng cung cấp nước bằng cách cho trẻ nhỏ đóng chai nước ở nhà và chỉ cho trẻ lớn cách tự lấy nước từ vòi.
  • Để sẵn nước trên bàn trong bữa ăn chính và giờ ăn nhẹ.
  • Giữ nước lạnh trong bình trong tủ lạnh. Bạn có thể thử thêm đá viên hoặc miếng trái cây đông lạnh để trẻ hấp dẫn hơn.
  • Mang theo những chai nước đầy khi bạn đi chơi với con.
Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Đồ uống không lành mạnh: nước hoa quả

Nước ép trái cây có lượng đường cao và không có nhiều chất xơ . Trẻ em không cần thêm đường nhưng chúng cần chất xơ. Đó là lý do tại sao họ nên ăn trái cây hơn là uống nước trái cây.

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 7
Nước ép trái cây sẽ không tốt bằng việc bạn cho con ăn trái cây

Nếu con bạn uống nước trái cây, hãy cố gắng giới hạn ở mức 1/2 cốc mỗi ngày. Bạn có thể thử cho con uống nước ép trái cây vào một thời điểm cụ thể hoặc trong một hoạt động hàng ngày để giúp con bạn đạt được giới hạn này. 

Bạn nên trộn nước ép trái cây với một ít nước hoặc đá, và thậm chí bỏ vào một ít rau củ. Trộn trái cây trong máy xay sinh tố sẽ giữ được chất xơ trái cây trong nước ép.

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Tốt nhất nên cho trẻ ăn cả trái cây và uống nước máy hoặc sữa. Nước lọc tốt hơn nước ép trái cây, vì nó thỏa mãn cơn khát và không có thêm đường.

Đồ uống không lành mạnh: nước ngọt, nước có ga, đồ uống thể thao, nước tăng lực, sữa có hương vị

Nước ngọt, nước ngọt, nước uống thể thao và nước tăng lực có thêm nhiều đường và hầu như không có chất dinh dưỡng cho chế độ ăn của con bạn.

Những thức uống này có thể thay thế cho những thức ăn và thức uống bổ dưỡng hơn và có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và sâu răng của con bạn .

Một số loại đồ uống này cũng chứa caffeine, có thể khiến con bạn cực kỳ phấn khích, sau đó kiệt sức. Caffeine cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của con bạn.

Sữa có hương vị và đồ uống từ sữa ăn sáng có nhiều đường bổ sung, vì vậy tốt hơn hết bạn nên cho trẻ uống sữa nguyên chất thay thế.

Nước khoáng có hương vị cũng có thể chứa nhiều đường.

Đồ uống không lành mạnh: trà và cà phê

Muốn con phát triển khỏe mạnh, ba mẹ nên chú ý đến những thức uống lành mạnh này vì chúng sẽ là cầu nối lý tưởng cho sức khỏe toàn diện của trẻ trong tương lai - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Trà và cà phê có chứa caffeine, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hành vi và sự phát triển của trẻ.

Một số loại trà thảo mộc có thể chứa các hợp chất có thể gây hại cho trẻ em. Kiểm tra với chuyên gia y tế của bạn nếu bạn có thắc mắc về trà thảo mộc cho con bạn.

Theo Raisingchildren.net.au

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