Hiện tượng thai 39 tuần đau bụng lâm râm báo hiệu điều gì?

Thai 39 tuần đau bụng lâm râm có phải là sắp sinh? Đây chắc chắn là điều mà nhiều mẹ bầu lo lắng và muốn biết. Bất cứ dấu hiệu nào trong thai kỳ đặc biệt là khi đau bụng, mẹ bầu cũng phải cần theo dõi tỉ mỉ và đi khám bác sĩ ngay để không gặp phải nguy hiểm. Thai đến tuần thứ 39 đã là thời điểm nhạy cảm, sắp sinh vì vậy nếu bị đau bụng thì mẹ bầu càng cần phải chú ý nhiều hơn.

Bước sang tuần thứ 39 là thời kỳ mà thai kỳ để phát triển một cách khá đầy đủ và toàn diện. Mẹ bầu cũng sẽ bắt đầu thấy xuất hiện những dấu hiệu của sự chuyển dạ. Bà bầu 39 tuần đau bụng lâm râm sắp sinh nếu có những biểu hiện sau:

Việc mẹ bầu mang thai 39 tuần đau bụng lâm râm là do nhiều nguyên nhân khác nhau, cụ thể như sau:

Ra dịch màu trắng hoặc nâu sẫm kèm theo cả màu hồng. Đây chính là do màng nhầy ở cổ tử cung loãng ra để giúp bé được sinh ra dễ dàng hơn.

Mẹ bầu sẽ thấy chán ăn, tâm lý cũng có sự thay đổi, cơ thể mệt mỏi.

Kích thước tử cung trở nên chật chội, trẻ cũng bắt đầu di chuyển xuống phần chậu nên mẹ bầu sẽ thấy nặng ở bụng dưới hơn, ảnh hưởng đến bàng quang, gây són tiểu. Đồng thời cũng khiến mẹ bầu đau lưng. Vùng ngực được giải phóng giúp mẹ dễ thở hơn.

Nước ối bắt đầu rỉ ra. Nếu nước ối ra ngày càng nhiều kèm theo biểu hiện vỡ ối thì là mẹ bầu sắp sinh.

Mang thai tuần 39 đau bụng lâm râm rồi chuyển sang đau thắt khoảng 10 đến 30 phút/cơn thì chính xác là mẹ đã sắp chuyển dạ. Cả nhà hãy chuẩn bị cho quá trình sinh nở sắp diễn ra.

Nếu xuất hiện đau bụng lâm râm tuần 39 đúng là sắp chuyển dạ thì bạn không cần quá lo lắng, hãy cứ bình tĩnh và đi bệnh viện để nhờ sự trợ giúp của bác sĩ.

Thai 39 tuần đau bụng dưới lâm râm có thể là dấu hiệu chuẩn bị sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuần 39 đau bụng lâm râm do nhiễm trùng đường tiết niệu

Mẹ bầu đau bụng, đi tiểu liên tục, mỗi lần đi tiểu lại cảm thấy nóng rát, nước tiểu có mùi và màu lạ thậm chí tiểu ra máu. Ngoài ra còn kèm theo bị sốt và cảm thấy lạnh thì đó là mẹ đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Cần phải đi khám để xác định bệnh.

Bong nhau thai

Vào thời điểm này, việc mẹ bị đau bụng lâm râm không có điều gì đáng phải lo lắng quá. Nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp nguy hiểm là mẹ bị bong nhau thai. Biểu hiện của việc này sẽ khá giống với việc bạn sắp sinh nên cần phải lưu ý để phân biệt.

Nếu bị bong nhau thai, mẹ có thấy bụng đau lâm râm và ra rất nhiều máu. Ngay sau đó, bụng sẽ đau quặn lên. Lúc này, ngay lập tức phải đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất.

Sẽ rất nguy hiểm nếu là đau bong thai - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng do mẹ bầu vận động mạnh

Khi mẹ bầu vận động nhiều và mạnh như: leo cầu thang, đi lại nhiều, thậm chí khuân vác đồ nặng cũng khiến cho bụng bị đau trong tháng cuối cùng của thai kỳ. Lúc này, mẹ cần phải được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thật chu đáo. Vì đã vất cả 9 tháng chỉ để mong đợi con ra đời. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra sẽ rất đáng tiếc.

Mẹ bầu cần được nghỉ ngơi trong những tuần sắp sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian và các giai đoạn chuyển dạ mà mẹ cần phải nắm biết

Thời gian chuyển dạ:

Con so: từ 16 đến 24 tiếng.

Con rạ: từ 8 đến 12 tiếng.

Các giai đoạn chuyển dạ:

Giai đoạn I: Xóa mở cổ tử cung

Ia (tiềm thời): Từ lúc chuyển dạ đến khi cổ tử cung của mẹ mở 4 phân kéo dài từ 8 đến 10 tiếng.

Ib (hoạt động): Từ lúc cổ tử cung mở hơn 4 phân cho đến khi mở hết là 10 phân sẽ dài khoảng 7 tiếng.

Giai đoạn II: Sổ thai tính từ khi cổ tử cung đã mở hất đến khi sổ thai kéo dài khoảng 1 tiếng.

Giai đoạn III: Sổ rau từ khi sổ thai đến lúc rau sổ ra ngoài thời gian cũng sẽ là 1 tiếng.

Mẹ bầu cần biết về đau chuyển dạ để có những sự theo dõi và chuẩn bị cho thời kỳ sinh nở - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi mẹ bầu mang thai ở tuần thứ 39

Bước sang tuần 39 của thai kỳ, mẹ bầu luôn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý có thể sinh nở bất cứ lúc nào. Mặc dù dấu hiệu sinh chưa rõ ràng nhưng cũng không được chủ quan hay quá lo lắng. Hãy lưu ý đến những điểm cần làm sau đây:

Thường xuyên theo dõi sức khỏe của thai nhi để biết hiện tại sức khỏe của con như thế nào, có gặp phải vấn đề gì không và giải quyết kịp thời.

Đã gần tới ngày sinh, nước ối, dịch nhầy cũng sẽ theo ra ngoài, do đó cân nặng của mẹ cũng sẽ giảm đôi chút nhưng bạn không cần phải quá lo lắng.

Có một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.

Luyện tập các động tác thể dục, thể thao nhẹ nhàng vừa đảm bảo an toàn lại giúp duy trì sự dẻo dai giúp mẹ dễ đẻ hơn.

Chuẩn bị đầy đủ các loại đồ sơ sinh để có một thời gian sinh nở thuận lợi.

>>> Xem thêm:

- Mang thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh phải làm sao?

- Thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh cần phải làm gì?

Chuẩn bị đầy đủ kiến thức để sinh nở an toàn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin mà mẹ bầu cần biết về thai 39 tuần đau bụng lâm râm. Hãy ghi nhớ để có được sự chuẩn bị tốt nhất không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.