Một thai kỳ chuẩn sẽ kéo dài khoảng 40 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Theo Trường Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ, kỳ sinh nở từ tuần 37 đến tuần 42 được phân loại cụ thể như sau:

Chuyển dạ sớm: từ tuần 37 đến tuần 38, 6 ngày.

Chuyển dạ đúng chuẩn thai kỳ: từ tuần 39 đến 40 tuần, 6 ngày.

Chuyển dạ muộn: từ tuần 41 đến tuần 42, 6 ngày.

Quá hạn sinh: từ tuần 42 trở lên.

Sự phát triển của thai 39 tuần

Thai 39 tuần thường có kích thước tương đương 1 quả dưa hấu nhỏ. Trung bình bé sẽ nặng hơn 3,3kg, dài khoảng 50cm tính từ gót chân cho đến đầu. Phần đầu của thai nhi chiếm khoảng ⅓ tổng cân nặng của bé khi sinh ra.

Thai 39 tuần thường có kích thước tương đương 1 quả dưa hấu nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, cơ thể em bé không có nhiều thay đổi cho đến lúc sinh, các cơ quan quan trọng nhất của cơ thể đã được hoàn thiện. Bộ não của bé vẫn không ngừng phát triển liên tục với tốc độ kinh ngạc. Chỉ trong khoảng 4 tuần trước đó, não bé đã tăng trưởng thêm 30% và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ này trong 3 năm đầu đời.

Mẹ mang thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh có nên lo lắng?

Tuy thai 39 tuần là thời điểm bé đã sẵn sàng chào đời và các mẹ thường sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ. Thế nhưng, đây vẫn là thời gian mà bé chưa thực sự sẵn sàng ra đời. Chính vì vậy, các mẹ không cần quá lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới thai nhi nếu thấy bầu 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh.

Các mẹ không nên quá lo nếu thấy thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh - Ảnh minh họa: Internet

Những lý do thường gặp trong việc bé chưa sẵn sàng gặp bố mẹ có thể là do sai lệch trong việc tính toán ngày dự sinh. Lý do là bởi ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng rất khó để xác định đúng. Một lý do khác nữa lại có thể thai nhi chưa kịp di chuyển xuống vùng khung chậu để chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ.

Mang thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh phải làm sao?

Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng, đơn giản

Các mẹ hãy đeo giày thể thao và đi bộ nhẹ nhàng, thường xuyên. Điều này sẽ giúp thúc đẩy quá trình thai nhi di chuyển xuống tử cung, tạo áp lực giãn cổ tử cung, đồng thời giải quyết vấn đề thai 39 tuần mà bụng chưa tụt.

Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng, đơn giản như đi bộ - Ảnh minh họa: Internet

Châm cứu

Tuy chưa có nghiên cứu nào chứng minh được châm cứu sẽ giúp mẹ nhanh sinh hơn. Tuy nhiên, một số quan sát thực tế đã cho thấy rằng việc châm cứu có thể giúp điều chỉnh lưu lượng máu đồng thời kích thích cổ tử cung của mẹ bầu giãn nở ra.

Quan hệ tình dục

Một số người nghĩ rằng việc đạt cực khoái (kể cả khi có hay không có đối tác) sẽ giúp mẹ nhanh chóng xuất hiện các cơn co thắt tử cung. Với một số mẹ bầu 39 tuần, các bác sĩ có thể đề nghị mẹ sử dụng thuốc giục để kích thích sự chuyển dạ. Lý do là bởi một số biến chứng như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, bệnh tim, các vấn đề về nhau thai, nhiễm trùng tử cung.

Bác sĩ có thể khuyến nghị mẹ bầu áp dụng phương pháp giục sinh - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp giục sinh này cũng có thể được áp dụng khi mẹ mang thai song sinh ở tuần thứ 39 hoặc trong trường hợp vỡ nước ối nhưng chưa thấy các dấu hiệu chuyển dạ nào khác.

Tâm lý thư giãn

Kiên nhẫn là điều mà các mẹ nên rèn luyện trong thời gian này. Thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh là điều khá bình thường và các mẹ không nên lo lắng. Hãy thư giãn tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho bé yêu chào đời.

Trên đây là những thông tin giúp mẹ bầu tháo gỡ thắc mắc mang thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh phải làm sao. Mong rằng, bài viết đã giúp các mẹ bớt lo lắng và chuẩn bị thật tốt để chuẩn bị chào đón con yêu!