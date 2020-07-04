Phụ nữ mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì?

Mang thai 3 tháng đầu, đặc biệt là tháng đầu tiên là thời gian mẹ bầu cần phải kiêng cữ nhiều thứ, ăn uống khoa học và phù hợp cho cơ thể. Những tháng đầu mang thai có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi. Bên cạnh việc biết được mình cần phải ăn gì, làm gì để tốt nhất cho con, mẹ bầu cũng nên nắm rõ mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì ? Cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết sau!

Gan động vật là nguồn thực phẩm có chứa rất nhiều độc tố, đặc biệt là retinol có khả năng khiến mẹ bầu sảy thai. Tuy gan dồi dào hàm lượng sắt nhưng mẹ bầu có thể ăn các loại thực phẩm giàu sắt khác để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Trong 3 tháng đầu, đặc biệt là tháng đầu tiên mang thai, mẹ bầu cần tuyệt đối tránh các loại thực phẩm dưới đây:

Các loại thực phẩm khiến tử cung co thắt mạnh

Dứa, rau ngót, đu đủ xanh, ngải cứu, rau chùm ngây, cam thảo, rau răm, cua,.... là những loại thực phẩm có thể khiến tử cung của mẹ bầu co thắt mạnh hơn, khiến mẹ đau bụng dữ dội, gây động thai, thậm chí là sảy thai.

Kiêng các loại thực phẩm khiến tử cung co thắt mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Mang thai 3 tháng đầu nên kiêng gì? Đó chính là hải sản bởi loại thực phẩm này có chứa hàm lượng thủy ngân nhất định, tác động xấu đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Do đó, mẹ bầu cần tránh ăn các loại tôm, cá biển, mực, cua, ghẹ,...

Sữa chưa được tiệt trùng

Nhiều mẹ bầu thường thắc mắc mang thai tháng đầu có được uống sữa tươi không? Ở đây, sữa tươi chưa tiệt trùng sẽ không tốt cho mẹ bầu bởi nó chứa nhiều vi khuẩn và các loại vi sinh vật có hại cho mẹ bầu cũng như thai nhi. Do đó, mẹ bầu chỉ nên uống sữa tiệt trùng để đảm bảo an toàn cho thai nhi, đồng thời cung cấp năng lượng cho mẹ và bé.

Sữa chưa được tiệt trùng chứa nhiều vi khuẩn gây độc cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có chứa chất kích thích

Cụ thể là các loại đồ uống chứa cồn, gas, cafein như nước ngọt có gas, rượu, bia,... Các loại thực phẩm này có thể gây dị tật ở thai, chứa các chất gây độc cho thai, khiến thai chậm phát triển, sảy thai, thai chết lưu, sinh non nếu mỗi ngày mẹ uống đến 200ml rượu, bia và 5 ly cafe.

Trứng sống

Trứng sống hay trứng lòng đào đều là những thực phẩm mẹ bầu cần kiêng bởi chúng có thể khiến thai nhi bị nhiễm khuẩn, đau bụng, gây sảy thai.

Đồ ăn đóng hộp, chế biến sẵn

Những thực phẩm như thịt hộp, mì tôm, nem chua,... đều có chứa rất nhiều chất phụ gia và thuốc bảo quản, do đó nó cực kỳ không tốt cho thai nhi.

Đồ ăn đóng hộp, chế biến sẵn chứa nhiều chất phụ gia không tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì?

Bên cạnh việc biết được cần kiêng những loại thực phẩm nào thì mẹ cũng cần chú ý đến vấn đề mang thai tháng đầu cần kiêng gì trong chế độ sinh hoạt hàng ngày để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, bởi trong giai đoạn này thai nhi chưa ổn định.

Mẹ cần tránh vận động mạnh như: chạy bộ, tập gym, mang vác đồ nặng,...

Kiêng quan hệ: Vợ chồng cần kiêng quan hệ hoặc chỉ quan hệ nhẹ nhàng, tránh động thai.

Không cố làm việc quá sức, khiến mẹ lao lực, gây suy nhược cơ thể, ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

Không ngồi xổm: Trong 3 tháng đầu mang thai, mẹ không nên ngồi xổm vì sẽ tác động đến thai nhi.

Ngồi xổm sẽ tác động đến thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Không đứng lên hoặc ngồi xuống một cách đột ngột.

Không chơi các trò chơi có cảm giác mạnh.

Kiêng tắm nước quá nóng hay nước lạnh.

Không đi giày cao gót tránh ngã, sảy thai.

Không tiếp xúc với các loại hóa chất do hóa chất vô cùng có hại tới thai nhi, gây dị tật cho thai nhi. Khi mang bầu 3 tháng đầu, mẹ bầu nên kiêng nhuộm tóc, sơn móng tay, móng chân hay dùng phấn son,...

Không sử dụng thuốc nếu chưa được chỉ định bởi bác sĩ: Tự ý uống thuốc có thể gây độc cho em bé, dị dạng thai nhi. Tốt nhất là mẹ bầu khi bị bệnh hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa sản để được khám và điều trị phù hợp..

Không sử dụng thuốc nếu chưa được chỉ định bởi bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Không hút thuốc lá hay ngửi khói thuốc lá: Khói thuốc lá tác động xấu tới thai nhi, nhất là trong 3 tháng đầu mang thai, gây dị tật, thai lưu, sảy thai, suy dinh dưỡng bào thai.

Những điều mà mẹ bầu 3 tháng đầu mang thai nên làm

Dưới đây là những việc bà bầu nên làm trong 3 tháng đầu để cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh:

Luôn giữ tâm lý vui vẻ, thoải mái, lạc quan.

Đi dạo mỗi tối và tập bài tập yoga cho bà bầu.

Thường xuyên tâm sự với bạn bè, người thân, tránh trầm cảm.

Xem các chương trình giải trí, vui vẻ, hài hước.

Mát xa, thường xuyên thư giãn.

Khám thai định kỳ.

Mặc quần áo rộng, thoải mái, tốt nhất là váy bầu, tránh đồ ôm sát, ép bụng.

Đi dép lê, giày bệt.

Qua bài viết, mong rằng các mẹ đã biết được mang thai tháng đầu tiên cần kiêng những gì để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi, tránh sảy thai, dị tật thai nhi trong bụng mẹ.