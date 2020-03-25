Thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh có đáng lo hay không?

Thai 39 tuần là thời điểm con yêu đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp mẹ. Chắc hẳn sau ngần ấy thời gian con nằm trong bụng, mẹ đang nóng lòng muốn nhìn thấy con yêu. Bởi vậy khi thấy thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh , nhiều mẹ mới lần đầu mang thai vô cùng lo lắng. Vậy nguyên nhân thực sự là gì? Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau!

Các bộ phận, cơ quan, não bộ, phổi, hệ thần kinh, khung xương,... của bé đã tương đối phát triển về các mô. Điều này giúp các hoạt động của bé như hít thở, tiêu hóa, hay khóc,... diễn ra một cách tự nhiên cho đến lúc bé chào đời.

Thai 39 tuần tuổi thường có kích thước to và nặng hơn 3,3kg, độ dài trung bình vào khoảng 50cm. Dưới lớp da của bé có một lượng chất béo tích tụ thành mỡ giúp thai nhi tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể sau sinh. Phần lông tơ đã biến mất, da bé cũng mịn và hồng hào hơn.

Các mẹ cũng cần chú ý cử động của bé và cần báo ngay cho bác sĩ khi không thấy thai 39 tuần đạp nhiều. Vì trong giai đoạn này, em bé cực kỳ hiếu động và việc bé không đạp nhiều có thể là một dấu hiệu bất thường.

Thai nhi 39 tuần đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh?

Thông thường, thai nhi 39 tuần tuổi đã có đầy đủ điều kiện để sống trong môi trường bên ngoài. Và đây cũng chính là thời điểm xuất hiện các dấu hiệu sắp sinh, thậm chí có thể sinh luôn. Thế nhưng, một số mẹ mang thai 39 tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh, vậy đâu là nguyên nhân và có gì đáng lo không?

Do tính nhầm ngày dự sinh

Người ta thường tính tuổi thai nhi bắt đầu từ ngày đầu tiên của lần có kinh nguyệt cuối cùng trước khi mang thai cho đến ngày sinh. Các bác sĩ cũng dùng cách này để tính ngày dự sinh. Tuy nhiên, không ai biết được chính xác việc thụ thai diễn ra vào thời điểm nào. Do đó, ngày dự sinh có thể chênh lệch với ngày sinh thật.

Thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh có thể do tính sai ngày dự sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thai nhi chưa xuống vùng khung chậu

Một trong những dấu hiệu sắp chuyển dạ là thai nhi di chuyển xuống khung chậu để chuẩn bị chui ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu có cơ thể quá dẻo dai, bụng vẫn còn không gian cho bé thì việc sinh chậm trễ cũng là điều dễ hiểu.

Nói tóm lại, thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh là chuyện không quá nguy hiểm, mẹ bầu đừng lo lắng.

Các câu hỏi liên quan đến việc thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh?

Thai 39 tuần mổ được chưa?

Các ca sinh khi thai nhi trước 38 tuần tuổi được xem là sinh non. Một số bà mẹ thắc mắc vậy thai 39 tuần tuổi mổ được chưa? Câu trả lời đây là thời điểm tương đối an toàn để mẹ có thể sinh mổ cũng như phòng tránh được các biến chứng nguy hiểm sau sinh. Vì vậy trong trường hợp bác sĩ nhận định rằng mẹ có thể sinh mổ dù tuần thai chưa đủ thì mẹ cũng có thể yên tâm tuyệt đối.

Thai 39 tuần có thể sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi bà bầu có cơ địa khác nhau. Dựa vào đó, các bác sĩ sẽ chuẩn đoán ngày dự sinh tương đối chính xác cho các mẹ.

Thai 39 tuần đau cửa mình, thai 39 tuần gò nhiều có phải sắp sinh?

Thai 39 tuần tuổi là thời gian bé có thể chui ra ngoài bất cứ khi nào. Do đó, mỗi khi thấy đau cửa mình hoặc thai gò nhiều cũng đủ khiến mẹ lo lắng.

Tuy nhiên, thai 39 tuần gò nhiều và liên tục không hẳn là một dấu hiệu sắp sinh. Đó đơn giản chỉ là việc cơ thể mẹ đang phản ứng lại với sự phát triển quá lớn của thai nhi, hay còn gọi là cơn gò sinh lý. Do đó, mẹ nên tìm hiểu kỹ để có phương pháp xử lý đúng cách cho từng trường hợp.

Thai 39 tuần gò nhiều có thể là dấu hiệu sắp sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, các cơn gò sinh lý thường xuất hiện do sự chuyển động của thai nhi, khi bàng quang đầy, cơ thể mất nước hoặc sau khi quan hệ.

Dưới đây là một số dấu hiệu chuyển dạ để mẹ được giải tỏa:

Cơn gò chuyển dạ gây đau bụng âm ỉ, đau lưng, vùng xương chậu bị căng cơ, đau đùi, khiến mẹ khó chịu,...

Một số mẹ bầu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo.

Cơn gò chuyển dạ có tần suất cao, 5-10 phút một lần theo nhịp điệu riêng biệt. Mặc dù mẹ đã thay đổi tư thế, cơn gò vẫn không có dấu hiệu giảm đi.

Dù đã thay đổi tư thế nằm, cơn gò tử cung vẫn không giảm đi - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp các mẹ hiểu hơn về hiện tượng thai 39 tuần chưa có dấu hiệu sinh. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và chuẩn bị vượt cạn thành công!