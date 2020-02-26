Đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì có đáng lo không?

Nuôi dạy con 26/02/2020 17:17

Khi đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì của việc chuyển dạ khá phổ biến khi sinh con lần đầu. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải tỏa mối lo lắng này!

40 tuần là thời gian mang thai thông thường của mẹ bầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống như vậy, thời gian mang bầu có thể chênh lệch so với dự kiến khoảng 1-2 tuần. Do đó, nếu đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì thì mẹ bầu cũng không nên quá lo lắng.

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Đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu mang thai quá ngày

Thông thường, ngày dự sinh sẽ được tính là ngày thai nhi đã được 40 tuần tuổi (280 ngày). Đối với 1 thai kỳ khỏe mạnh và bình thường thì thời gian trung bình sẽ kéo dài khoảng 37-41 tuần, còn nếu trẻ sinh sau thì được xem là quá tháng.

Thai quá ngày dự sinh là tính từ tuần 43 trở đi (từ 294 ngày), tính từ đầu kỳ kinh cuối hay ngày sinh được xác định qua việc siêu âm thai 3 tháng đầu nếu bạn không nhớ chu kỳ kinh nguyệt. Thực tế thì có rất ít trường hợp thai phụ được chẩn đoán đúng là mang thai quá ngày bởi một số người tính vòng kinh không chuẩn.

Nguyên nhân khiến thai nhi bị quá ngày dự sinh

Nguyên nhân khiến thai bị quá ngày dự sinh chưa được kết luận rõ ràng. Tuy nhiên, dưới đây là một số yếu tố khiến cho thai bị tăng nguy cơ quá ngày dự sinh. 

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Sinh con đầu lòng có thể là nguyên nhân khiến thai nhi quá ngày dự sinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Sinh con đầu lòng
  • Thai nhi là con trai
  • Tiền sử có tình trạng thai quá ngày dự sinh
  • Bà bầu quá thừa cân, béo phì.

Đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì có đáng lo không?

Đến ngày dự sinh mà chưa thấy có biểu hiện gì của việc chuyển dạ, thai nhi quá ngày chưa ra đời nếu không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến:

  • Nếu bánh nhau thai hoạt động vẫn ổn định, thai nhi vẫn phát triển bình thường thì việc khó sinh có thể xảy ra bởi thai quá to, phải mổ lấy thai. Nước ối rỉ ra cạn dần, khiến em bé dễ bị yếu đi do cơn gò tử cung dữ dội chèn ép dây rốn.
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Đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì có thể nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu bánh nhau thai bị thoái hóa, em bé trong bụng không được nuôi dưỡng tốt, có thể bị ngạt, thậm chí tử vong ngay trong bụng mẹ. Nếu không, sau khi sinh, bé cũng dễ bị còi xương suy dinh dưỡng đồng thời khiến cho sức đề kháng kém hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường.
  • Thai quá tháng, nước ối sẽ xuất hiện phân su. Nếu thai nhi hô hấp và phân su tràn vào phổi sẽ khiến em bé bị ngạt thở.
  • Sản phụ có thể bị nhiễm trùng, xuất huyết sau sinh nếu thai bị quá ngày dự sinh.

Đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì thì phải làm sao?

Khi đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì hay quá ngày dự sinh dưới 1 tuần, bạn phải thường xuyên khám thai và theo dõi thai kỳ và cơn gò tử cung, cứ 2 ngày 1 lần bằng phương pháp siêu âm. Khi thai nhi đã quá 41 tuần mà chưa chuyển dạ, sản phụ nên đến bệnh viện (từ tuyến huyện) để theo dõi thai nhi và có những biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời, tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.

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Nếu thấy thai nhi quá ngày, bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp siêu âm để kiểm tra - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ sẽ áp dụng các biện pháp để theo dõi tình trạng phát triển của em bé trong buồng tử cung đồng thời theo dõi những nguy cơ ảnh hưởng đang ngăn cản quá trình chuyển dạ.

  • Siêu âm: Phương pháp này dùng để đo kích thước của em bé trong bụng và đo chỉ số nước ối. Nếu mẹ bị thiếu ối, dẫn đến khó sinh thì nguyên nhân chính là do suy tuần hoàn nhau thai, khiến thai bị thiếu oxy.
  • Soi ối: Bác sĩ sẽ chọc hút dịch ối để xem nước ối có bị lẫn phân su hay không.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ sẽ xem thai nhi đã đủ trưởng thành hay chưa. Nếu được và bé có thể chịu đựng được quá trình chuyển dạ, bác sĩ sẽ sử dụng các biện pháp kích thích chuyển dạ phù hợp.

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Nếu quá ngày, bác sĩ sẽ kiểm tra và áp dụng biện pháp kích thích chuyển dạ - Ảnh minh họa: Internet

Thai quá ngày dự sinh có nên mổ luôn không?

Khi thấy thai 40 tuần chưa có dấu hiệu sinh, các mẹ bầu và gia đình thường rất lo lắng. Nhiều người thắc mắc liệu thai quá ngày dự sinh có nên mổ luôn không?

Câu trả lời là một số trường hợp sau sẽ được chỉ định để mổ khi thấy thai nhi có các dấu hiệu sau:

  • Em bé yếu và không chịu được tác động của quá trình chuyển dạ.
  • Thai quá to.
  • Có vết mổ trong lần lấy thai cũ.
  • Ngôi thai bất thường, ngược hoặc mẹ bầu đã lớn tuổi.

Trẻ quá ngày dự sinh mới ra đời cần được chăm sóc cẩn thận bằng các phương pháp ủ ấm, lưu thông đường hô hấp, cung cấp vitamin K1 đồng thời theo dõi nghiêm ngặt sự phát triển của trẻ.

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Trẻ sinh ra quá ngày cần được chăm sóc cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Một số biện pháp đẩy nhanh quá trình sinh

Khi thấy thai nhi đã quá ngày dự sinh, bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng các phương pháp sau đây:

  • Lóc ối: Bác sĩ đeo găng tay và dùng ngón tay tách màng ối khỏi tử cung.
  • Phá vỡ túi ối: Bác sĩ tạo 1 lỗ nhỏ trên túi ối giúp làm vỡ ối, kích thích sự chuyển dạ.
  • Oxytocin: Đây là loại thuốc tạo ra cơn đau co thắt và kích thích sự chuyển dạ, theo đường tiêm tĩnh mạch cánh tay. 
  • Làm giãn nở tử cung: Bác sĩ sẽ đặt ống thông vào cổ tử cung. Tiếp theo, bơm nước vào quả bóng trong ống thông, gây áp lực lên cổ tử cung, làm cổ tử cung mở rộng ra và kích thích quá trình chuyển dạ.

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn có thể bớt lo lắng khi đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì. Hãy bình tĩnh, theo dõi và áp dụng biện pháp xử lý kịp thời để an toàn cho mẹ và bé.

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