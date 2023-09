Tìm hiểu dấu hiệu rỉ nước ối sớm để kịp thời đảm bảo an toàn cho mẹ và bé

Những trường hợp bất thường như túi ối bị rách sớm từ tuần 37, 38 và dịch ối bị rò rỉ ra ngoài theo dạng chảy nhỏ giọt hoặc phun ra ồ ạt, thậm chí có khi nhuốm màu máu, xanh hoặc nâu đồng nghĩa với tình trạng bất ổn, gây nguy hiểm cho mẹ và bé.

Hiện tượng rỉ ối sớm nếu liên tục và kéo dài và cả tháng cuối thai kỳ sẽ làm cho dây rốn bị chèn ép, suy thai, tăng khả năng sinh mổ cao hơn sinh thường và thậm chí gây ra các biến chứng như dị tật bẩm sinh, sảy thai, thai chết lưu, thai non.

Dấu hiệu rỉ ối tuần 38 Dấu hiệu rỉ ối tuần 38

Do nước tiểu và rỉ ối khá giống nhau nên nhiều chị em vẫn chưa phân biệt được, do đó chủ quan không biết rằng mình đang rỉ ối sớm mà theo dõi và hỗ trợ kịp thời. Do đó, chia sẻ dấu hiệu rỉ ối tuần 38 hi vọng sẽ là kiến thức bổ ích cho các mẹ.

Nhận biết dấu hiệu rỉ nước ối và nước tiểu bằng cách nào? Khi nước ối không vỡ ra một lượng lớn ồ ạt mà chảy nhỏ giọt, phun ra theo từng tia nhỏ thì nhiều chị em lầm tưởng là nước tiểu. Một điểm khác nhỏ để phân biệt là nước tiểu chảy có thể kiểm soát còn nước ối rò rỉ liên tục, không ngăn lại được.

Để nhìn thấy rõ màu sắc và mùi của nước ối và nước tiểu, các mẹ hãy dùng một miếng băng vệ sinh đặt vào trong quần lót. Sau đó kiểm tra băng vệ sinh, nếu thấy nước có màu và mùi dịu hơn nước tiểu, thì đó chính là nước ối. Nếu mẹ vẫn không phân biệt được đâu là nước tiểu và đâu là nước ối thì hãy đến các trung tâm y khoa để kiểm tra và lưu ý là nên đi ngay lập tức vì hiện tượng rò rỉ ối có thể gây nhiễm trùng ở cả mẹ và thai nhi.

Trong một vài trường hợp, mẹ bị nhầm lẫn giữa nước ối và khí hư. Vậy cách nhận biết nước ối và huyết trắng như thế nào? Khi mang thai, khí hư sản sinh nhiều hơn so với bình thường khiến việc phân biệt trở nên khó khăn, mẹ có thể nhận biết qua màu sắc và mùi để kiểm chứng hoặc cách có độ chính xác cao là dùng giấy quỳ, nước ối thường có màu trắng trong, có kèm chất nhầy hoặc máu, không mùi, còn khi thấy có màu trắng đục, vàng hoặc xanh lẫn mùi tanh thì đó là khí hư nhé!

Nguyên nhân bị rò rỉ ối sớm Nguyên nhân rò rỉ ối sớm

Nắm các nguyên nhân bị rò rỉ ối sớm sẽ giúp các mẹ hạn chế và phòng ngừa được nguy cơ rò rỉ ối tuần 38 hoặc sớm hơn là rỉ ối tuần 37. Trường hợp này có nguy cơ rơi vào các chị em từng có tiền sử bị rò rỉ ối sớm, có bị nhiễm trùng tử cung, cổ tử cung và âm đạo hoặc bị lực tác động mạnh đến túi ối bên trong như em bé quá to hoặc mang song thai.

Hút thuốc lá, uống rượu và sử dụng chất kích thích cũng như chế độ ăn uống thiếu chất cũng là một nguyên nhân. Riêng các chị em đã từng trải qua phẫu thuật tử cung và cổ tử cung cũng sẽ có nguy cơ rò rỉ ối sớm.

Cách xử lý khi bị rò rỉ ối sớm Bị rỉ nước ối phải làm sao?

Bị rò rỉ nước ối phải làm sao? Nếu các mẹ cho rằng mình bị rò rỉ ối sớm hoặc bị vỡ ối, thì không thể tự điều trị tại nhà mà cần đến ngay các trung tâm y tế để bác sĩ hỗ trợ, cần phải đi sớm nhất có thể vì nếu kéo dài sẽ gây nhiễm trùng, rất nguy hiểm.

Nếu ối bị rỉ lượng nhỏ trong một thời gian ngắn thì đó là hiện tượng sinh lý tự nhiên, mẹ không phải quá hoang mang khiến tinh thần sa sút, làm ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe của mẹ. Nếu như nước ối rò rỉ ra nhiều và kéo dài thì mẹ cần đến cơ sở y tế ngay để các bác sĩ phát hiện, điều trị kịp thời vì màng ối lúc này sẽ mỏng hơn và có nguy cơ vỡ sớm trước ngày dự sinh.

Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp và mạch đập cũng như các cách kiểm chứng khác để đo lường mức độ nhiễm trùng sau khi rò rỉ nước ối. Tiếp đó, bác sĩ sẽ dùng giấy quỳ tím để đo đồng độ pH của nước ối. Giấy quỳ sẽ được đặt vào trong quần lót để lấy mẫu dung dịch chảy ra từ âm đạo, sau đó dùng giấy quỳ để kiểm tra dung dịch đó.

Thử quỳ tím nếu thấy chuyển qua màu xanh lục, tiết ra lượng nhiều là khả năng bé đã đi đại tiện phân su trong dạ con dẫn đến thai nhi ăn phải phân su là rất cao, điều này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng mẹ và bé. Kiểm tra âm đạo cũng là một bước quan trọng không thể bỏ qua, bác sĩ sẽ dùng mỏ vịt kiểm tra trong âm đạo chảy ra chất lỏng từ vị trí nào và lấy mẫu chất lỏng đi kiểm tra dưới ống kính hiển vi.

Ngoài ra, các bác sĩ còn thực hiện siêu âm để xem các mẹ mang thai có dấu hiệu vỡ túi ối không và đo lường mức nước ối còn lại trong tử cung. Chị em còn được đo cơn gò và nhịp tim của thai nhi bằng máy đo chuyên dụng.

Trong trường hợp thai còn nhỏ, bác sĩ sẽ chỉ định uống kháng sinh giúp các chị em ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng ối, sau đó thực hiện truyền dịch và thuốc để chống những cơ co của tử cung. Nếu phát hiện điều gì không ổn, chị em sẽ nhận được các liệu pháp điều trị do bác sĩ tư vấn.

Phòng ngừa rỉ ối Cách phòng ngừa rỉ ối

Rỉ ối sớm là hiện tượng không ai mong muốn. Tuy nhiên phòng bệnh hơn chữa bệnh, tìm hiểu cách phòng ngừa rỉ ối sẽ giúp mẹ đảm bảo sức khỏe trong thai kỳ của cả 2 mẹ con. Mẹ cần siêu âm, khám thai định kỳ đều đặn để bác sĩ theo dõi các thay đổi trong cơ thể, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các nguy cơ về bệnh lý có thể xảy ra.

Không nên quan hệ tình dục và thụt rửa sâu vào âm đạo làm nhiễm trùng vùng kín. Các chị em cũng cần lưu ý không dùng băng vệ sinh vì vi khuẩn tích tụ trong băng vệ sinh sẽ khiến viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Cần vệ sinh cơ thể luôn sạch sẽ.

Thường xuyên khám thai định kỳ để theo dõi và xử trí kịp thời

Mong rằng các thông tin bổ ích về dấu hiệu rỉ nước ối và các vấn đề xoay quanh nước ối sẽ hỗ trợ phần nào cho các mẹ mang thai yên tâm và đảm bảo mẹ tròn con vuông.