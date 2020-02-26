Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh mẹ bầu nên biết

Con so là con đầu lòng còn con rạ là những đứa con sau đó, thứ 2, thứ 3,...Tử cung co bóp mạnh là động lực chuyển dạ. Tuy nhiên, sau khi sinh con đầu lòng, tử cung đã tự biết cách dãn nở một cách tự nhiên và chuyển dạ dễ dàng hơn. Cũng chính vì thế mà thời gian chuyển dạ sinh con rạ sẽ ngắn, và công sức ít hơn sinh con so. Trung bình kéo dài từ 8-16 giờ (còn con so có thể gấp đôi thời gian từ 16-24 giờ.

Việc biết được những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh sẽ giúp mẹ bầu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho bé yêu khi lọt lòng. Công cuộc vượt cạn vô cùng khó khăn, nhưng đừng quá lo lắng bởi cuối thai kỳ, những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh sẽ xuất hiện rõ ràng hơn và ra ám hiệu rằng em bé đã muốn ra ngoài.

Dưới đây là những dấu hiệu sắp sinh con rạ trước 1 tuần mẹ bầu cần biết.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn bỡ ngỡ và thiếu tập trung khi thở và rặn, không tương thích với chu kỳ gò tử cung thì quá trình chuyển dạ sẽ gặp khó khăn hơn. Thậm chí, tình hình xấu nhất là ảnh hưởng đến tính mạng cả 2 mẹ con.

Bụng bầu tụt xuống

Khoảng 1 tuần trước khi sinh, em bé sẽ dịch chuyển dần xuống dưới khung xương chậu của người mẹ, đầu của bé sẽ quay xuống dưới và nằm ở vị trí dưới cùng tử cung. Đây được gọi là ngôi đầu - ngôi lợi nhất cho sinh thường.

Bụng bầu tụt xuống là dấu hiệu sắp sinh con rạ trước 1 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bé ngược ngôi hay còn gọi là ngôi mông, tức mông và chân ra trước, mẹ sẽ được sử dụng biện pháp sinh mổ. Đây lại là một trong những dấu hiệu sắp sinh con so mà những ai giàu kinh nghiệm có thể phát hiện ra. Các mẹ sinh từ con thứ 2, cơ bụng sẽ không còn săn chắc, do đó khó phát hiện được dấu hiệu này.

Ra chất nhầy

Chất nhầy ở cổ tử cung giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. Khi thai kỳ tới cuối tuần 40, mẹ có thể ra chút máu vàng hồng, có thể nhiều hoặc ít.

Mẹ bầu bị tiêu chảy hoặc tiểu nhắt

Khi sắp sinh, đầu em bé sẽ chèn ép bàng quang, gây ra hiện tượng tiểu thường xuyên, tiểu lắt nhắt ở nhẹ, tương tự như 3 tháng đầu thai kỳ. Bên cạnh đó, mẹ có thể bị đau nhẹ bụng ở tháng cuối thai kỳ, thậm chí là bị tiêu chảy do ruột lỏng hơn khi gần ngày sinh.

Mẹ bầu bị tiểu nhắt hoặc tiêu chảy tháng cuối thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bản năng làm tổ

Khi có dấu hiệu sắp chuyển dạ, các chị em thường muốn vận động nhẹ như dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, tương tự như khi chuẩn bị dọn dẹp nhà để chuẩn bị đón một vị khách quý. Đây là dấu hiệu để chào đón con, thường xuất hiện nhiều ở các mẹ bầu.

Dấu hiệu sắp sinh con so trước 1 ngày

Dấu hiệu sắp sinh con so trong 24h (1 ngày) hay dấu hiệu sắp sinh trước 2 ngày đều không khác gì nhau, vì chúng đều gần sát ngày sinh.

Tiêu chảy liên tục

Thỉnh thoảng các mẹ bầu bị tiêu chảy ghé thăm trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, chỉ là một vài lần. Còn trước khi sinh 1-2 ngày, mẹ có thể bị tiêu chảy liên tục. Điều này hết sức bình thường bởi ruột sẽ bị các kích thích tố tác động, gây đau bụng và ra ngoài phân lỏng. Điều này giúp đào thải chất độc và cặn bã để thai nhi được thoải mái nhất trong quá trình chào đời.

Mẹ bầu bị tiêu chảy liên tục 1 ngày trước khi chuyển dạ - Ảnh minh họa: Internet

Thai máy thường xuyên

Trong tháng cuối của thai kỳ, tử cung trở nên chật chội và bé đạp ít hơn. Bỗng dưng 1 ngày, bé không làm gì rồi lâu lâu chưởng mạnh vào bụng mẹ. Đây là dấu hiệu bé sắp chào đời.

Ra dịch nhầy màu đỏ

Hiện tượng này còn gọi là máu báo thai. Trong suốt thời kỳ mang bầu, dịch nhầy tử cung sẽ bảo vệ bọc nước ối. Đến gần ngày bé chào đời, dịch nhầy sẽ hở ra và nước ối rò rỉ ra bên ngoài. Đó là lý do vì sao chất nhầy này có màu vàng hồng đỏ nhạt. Lúc này, các mẹ cần được đưa tới bệnh viện để theo dõi ngay.

Co thắt mạnh và dồn dập

Trước khi chuyển dạ 1 tuần, những cơn co thắt xuất hiện dày đặc, hay còn gọi là đau đẻ dạ. Nếu chỉ cách ngày sinh 1-2 ngày, chứng tỏ bà bầu sắp vỡ chum.

Bụng co thắt mạnh và dồn dập - Ảnh minh họa: Internet

Vỡ ối

Chất dịch lỏng xuất hiện ở vùng kín cho thấy màng ối bị rách và đây chính là nước ối. Dấu hiệu này báo hiệu quá trình chuyển dạ sắp bắt đầu. Thường chỉ có 10% ca sinh bị vỡ túi ối trước khi những cơn đau dồn dập kéo đến. Đặc biệt, tình trạng tiểu đêm liên tục, không kiểm soát được, ra chất lỏng nhiều khiến mẹ hiểu lầm là nước tiểu thường xảy ra trong cuối thai kỳ.

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc đã nắm được những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh để chuẩn bị tốt nhất cho sự ra đời của con yêu. Chúc các mẹ bầu và em bé trong bụng luôn khỏe mạnh!