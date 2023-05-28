Hành trình 16 năm của tôi để được là chính mình sau khi phát hiện bản thân là người trong cộng đồng LGBT

Tôi lớn lên ở miền nam Georgia trong một gia đình sùng đạo và bảo thủ sâu sắc. Tôi là anh cả trong bốn anh em.

Mới đây, trên Business Insider đã chia sẻ câu chuyện của Ty Autry, 30 tuổi, về hành trình để được là chính mình.

Tôi tham gia một vở kịch mang tên "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", và tôi bắt đầu có cảm xúc đặc biệt với chàng trai đóng vai Joseph.

Trong gia đình chúng tôi, mỗi ngày đều có một buổi học Kinh Thánh nghiêm ngặt, và ban đầu tôi được học tại gia. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi hoàn thành chương trình học tại gia ở tuổi 14 và bắt đầu đi học tại một trường tư.

Một ngày nọ, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi hỏi liệu tôi có phải là người đồng tính không. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy những từ vựng để mô tả những cảm xúc mới nổi đó.

Chúng tôi bắt đầu liên lạc và gửi tin nhắn cho nhau rất nhiều. Anh khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xao xuyến.

Một ngày nọ, mẹ tôi ngày càng nghi ngờ hơn và yêu cầu xem điện thoại của tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi còn cự tuyệt nhưng bà ấy cứ khăng khăng nên tôi đã cho bà xem. Bà ấy thấy được tất cả những tin nhắn lãng mạn giữa chúng tôi.

Ban đầu, bố mẹ đã cố gắng ngăn chặn tôi tham gia vào vở kịch đó, nhưng tôi đã khẩn cầu để được tham gia.

Thỏa thuận là bố tôi sẽ xem mọi buổi tập để đảm bảo rằng mối quan hệ giữa tôi và chàng trai đóng vai Joseph là phù hợp. Bạn bè của tôi cho rằng điều đó là kỳ quái.

Một ngày sau đó, tôi thức dậy và thấy bố đang đóng đinh cửa sổ phòng ngủ để tôi không trốn thoát qua đó. Tôi không có ý định làm điều đó - tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù vậy, cậu bé đó và tôi vẫn tiếp tục nhắn tin.

Vài tuần sau tại nhà thờ, cha và mục sư đã kéo tôi sang một bên. Điện thoại của tôi đã bị lấy đi và tài khoản Facebook cũng bị khóa.

Tôi được yêu cầu dọn dẹp tủ đựng đồ ở trường. Gia đình tôi bắt tôi viết một lá thư cho cậu bé đóng vai Joseph, nói rằng cậu ấy đang sống trong tội lỗi và tôi đã thay đổi suy nghĩ về cậu ấy.

Tôi phải trao lá thư đó cho anh ấy. Tôi cố gắng tìm mọi cách để nói với anh ấy một cách bí mật rằng tôi không tin vào những gì bản thân viết. Tôi rất đau lòng.

Sau đó, bố lái xe đưa tôi đến gặp bác sĩ trị liệu trong bốn tiếng đồng hồ; đó là khi liệu pháp chuyển đổi đồng tính của tôi bắt đầu.

Nó đã diễn ra trong 3 năm rưỡi. Tại một thời điểm, bố thậm chí còn hỏi liệu chúng tôi có thể thử trừ tà không vì tin rằng tôi đã bị quỷ ám. Ở những điểm khác, tôi được dạy về cách ngồi và cách nói chuyện phù hợp như một cậu bé.

Mỗi lần tôi giả vờ là người đàn ông đích thực, thìxu hướng đồng tính của tôi lại trỗi dậy, dẫn đến cảm giác xấu hổ.

Vì vậy, tôi sẽ cố gắng một lần nữa để được như là một người đàn ông bình thường. Tại một thời điểm, tôi đã có bạn gái, mặc dù tôi biết điều đó không phù hợp với mình.

Bố mẹ tôi quyết định chuyển đi và ghi danh cho tôi vào một ngôi trường mới vì có tin đồn rằng tôi là người đồng tính và họ cảm thấy bị sỉ nhục.

Ngay trước khi tròn 16 tuổi, tôi đã cố gắng sống dưới hai “thân phận”, một là cậu bé đồng tính, hai là một người đàn ông hoàn hảo.

Tôi nói với nhà tâm lý chuyển đổi, cha mẹ và giám mục của tôi những lời dối trá mà họ muốn nghe: đó chỉ là một giai đoạn; tôi sẽ tỉnh ngộ; tôi không biết mình đang nghĩ gì.

Khi tôi 16 tuổi, bố bắt gặp tôi đang hôn một cậu bé trên đường lái xe vào nhà. Lần này, sự phản đối trở nên quyết liệt hơn.

Cha mẹ đã tịch thu điện thoại của tôi. Tôi không được phép sử dụng mạng xã hội. Tôi chỉ được phép gặp bạn bè từ nhà thờ. Các buổi trị liệu chuyển đổi đã được tăng cường.

Sau đó, nhà thờ của tôi cố gắng xóa tên tôi khỏi danh sách thành viên. Tôi rất tức giận. Cơ đốc giáo rất quan trọng với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ mình đã hỏi Chúa: Tại sao lại là tôi? Tôi đang cố gắng hiểu vì sao tôi bị phạt vì việc làm của chính mình. Tôi tựhỏi tại sao nhà thờ mà tôi yêu thương và ủng hộ lại chống đối với tôi như vậy.

Khi tròn 17 tuổi, tôi cuối cùng đã tự nói với mình: “Không còn liệu pháp chuyển đổi nào nữa. Đây là con người của tôi”.

Để giúp chữa lành, tôi đã viết một vở kịch mang tên "A Southern Fairytale" (Một câu chuyện cổ tích phương Nam), dựa trên những kinh nghiệm của mình. Tôi đã đi lưu diễn và biểu diễn vở kịch này trên khắp thế giới trong năm năm qua.

Mẹ của tôi đã xem vở kịch hai lần. Lần đầu tiên, bà ấy rất buồn. Bà cảm thấy đó là một cuộc tấn công vào cách nuôi dạy con của bà.

Nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Theo thời gian, tôi đã chỉnh sửa vở kịch dựa trên sự góp ý của bà, phản ánh rằng cha mẹ có thể yêu con của mình đến mức vô điều kiện, nhưng đôi khi tình yêu đó lại vô tình gây tổn thương. Lần thứ hai bà xem vở kịch, bà đã xin lỗi.

Còn bố tôi thì chưa bao giờ xem vở kịch. Tôi yêu ông ấy và ông ấy cũng yêu tôi. Nhưng ông ấy không phải là bạn của tôi. Ông ấy chưa bao giờ xin lỗi.

Ở tuổi 30, tôi hiện đang sống cuộc sống công khai với tư cách là một người đồng tính nam và có mối quan hệ tốt với mẹ tôi, người đã ly dị bố tôi. Cuộc sống của tôi với tư cách là một người đồng tính nam công khai giờ đây thật tuyệt vời.