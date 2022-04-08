Đôi lúc những "cuộc đua ngầm" về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập?

Nuôi dạy con 08/04/2022 18:44

Căng thẳng trong kỳ thi có thể thực sự rất khó khăn, không chỉ đối với trẻ em mà còn đối với những người sống chung với chúng! Dưới đây là một số ý tưởng về cách trợ giúp mà ba mẹ nên lưu tâm.

Đôi lúc những 'cuộc đua ngầm' về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con bạn phải đối mặt với các kỳ thi, thường được lên lịch gần nhau, chúng phải chịu áp lực có thể nói là "kinh khủng". Con sẽ cần sự thấu hiểu và hỗ trợ của bạn.

 

Căng thẳng là một phản ứng tiêu cực trước áp lực quá mức hoặc các yêu cầu khác.

Đôi lúc những 'cuộc đua ngầm' về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng trong kỳ thi cả con có thể do:

- Nỗi sợ thất bại

 

- Bi quan và suy nghĩ điều tồi tệ nhất

 

- Kỳ vọng không thực tế

 

- Cảm thấy không có sự chuẩn bị

 

- Kết thúc hoặc bắt đầu một năm học hoặc học kỳ mới

 

- Lo lắng về hiệu suất

Điều gì sẽ xảy ra với con khi kỳ thi căng thẳng

Đôi lúc những 'cuộc đua ngầm' về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con bạn có thể bộc lộ một cách công khai rằng chúng đang cảm thấy căng thẳng như thế nào. Hoặc con có thể giữ nó và cố gắng đối phó một mình. Đây là một số dấu hiệu có thể con đang bị căng thẳng mà ba mẹ đừng nên bỏ qua:

- Đổ lỗi cho người khác, tức giận hoặc thất vọng

- Khó khăn khi đưa ra quyết định

- Con gặp các vấn đề khi đi ngủ hoặc thức dậy

- Con thấy hồi hộp và đổ mồ hôi

- Đau hoặc tức ngực nhẹ

- Buồn nôn hoặc rối loạn dạ dày nhẹ

- Da nổi mụn

- Nghiến răng, cắn móng tay 

- Tăng việc hút thuốc, uống rượu hoặc sử dụng ma túy

- Mất liên lạc với bạn bè

- Cảm thấy cáu kỉnh và bị đả kích

- Cảm thấy hoặc suy nghĩ tiêu cực về tương lai

Đôi lúc những 'cuộc đua ngầm' về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các kỳ thi có thể là một phần thử thách trong cuộc đời của con bạn. Nếu con đang gặp khó khăn, có thể hữu ích khi nói chuyện với một cố vấn về những gì bạn có thể làm với tư cách là cha mẹ.

Làm thế nào để trẻ có thể kiểm soát căng thẳng trong kỳ thi?

Một trong những thách thức với tư cách là cha mẹ là các kỳ thi là việc con bạn phải tự làm. Nhưng bạn có thể hỗ trợ con bằng cách thử những cách sau:

 

- Dạy chúng tầm quan trọng của thời gian nghỉ ngơi khi học

 

- Ý kiến của ba mẹ nên mang tính xây dựng và tích cực

Đôi lúc những 'cuộc đua ngầm' về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

- Khuyến khích các thói quen ăn uống và ngủ nghỉ tốt

 

 - Cung cấp không gian yên tĩnh để các em học tập và chuẩn bị

 

 - Có những kỳ vọng thực tế và không thúc ép chúng quá khó

 

 - Khuyến khích con đặt câu hỏi cho giáo viên nếu con không chắc chắn

 

 - Giúp con biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày thi

Đôi lúc những 'cuộc đua ngầm' về điểm số khiến trẻ rơi vào khủng hoảng, ba mẹ nên làm gì để giúp con thoát khỏi những căng thẳng dồn dập trong học tập? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 - Giúp con đi thi đúng giờ hoặc đến sớm

 

 - Sau kỳ thi, hãy lắng nghe những lo lắng của con và tránh chỉ trích con

 

Con có thể được hưởng lợi từ việc giải tỏa căng thẳng bằng cách nói chuyện với cố vấn nếu con chưa đủ tự tin chia sẻ với ba mẹ hoặc khuyến khích con gọi đường dây trợ giúp cho trẻ em.

Nếu căng thẳng thi cử làm con bạn tê liệt, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp thêm thông qua bác sĩ địa phương hoặc cố vấn trường học.

Theo Kids helpline

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