Cuộc sống "ngậm thìa vàng" của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ

Đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, siêu mẫu Lan Khuê bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi” cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Một năm sau, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Connor. Từ đó, Lan Khuê gác lại hào quang của showbiz, tập trung chăm sóc cho gia đình và dạy dỗ “quý tử”.

Làm dâu hào môn nên sau khi kết hôn, Lan Khuê đã chuyển về sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự dát vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này lộng lẫy không khác gì như cung điện trong truyện cổ tích, và Lan Khuê chỉ cần đứng vu vơ ở bất kỳ chỗ nào trong nhà cũng đủ giúp cô có những bức ảnh “sống ảo” đẹp như tranh vẽ.

Mặc dù gia đình có điều kiện, song, Lan Khuê đều tự tay chăm sóc con trai nhỏ. Nhờ sự giáo dưỡng của ba mẹ mà dù chỉ mới có 3 tuổi, nhưng Connor nhà Lan Khuê đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và sống rất tình cảm. Chẳng hạn như nhân dịp sinh nhật của doanh nhân John Tuấn Nguyễn, "Sáng ngủ dậy Connor nói: "Birthday to you, Papa", nàng siêu mẫu chia sẻ. Một lần khác, Connor đã khiến Lan Khuê phải ngỡ ngàng vì sự trưởng thành. Bà mẹ 1 con tiết lộ: "Connor lớn rồi. Connor không cho mọi người gọi là "bé", "em bé", "cục cưng", "khỉ con" nữa. Connor bắt mọi người phải gọi là Connor. Chỉ Connor thôi không được thêm cũng không được bớt một chữ".

Và mới đây nhất, Lan Khuê đã đăng lên trang cá nhân của mình câu chuyện: “Tối nay cả 2 ba con bệnh đều 1 lượt. Ba lớn rồi nên bệnh ba tự xoay sở được. Mami tập trung chăm Connor đang ho, ói cả đêm. Dỗ dành mãi giờ em bé mới dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng em bé nói: “sorry mami, cảm ơn mami”. Câu nói chỉ 5 chữ của Connor nhưng lại khiến Lan Khuê và cư dân mạng bị “lịm tim” vì sự ngọt ngào, ấm áp này.

Qua những mẩu chuyện nhỏ mà bà mẹ sinh năm 1992 chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng vợ chồng Lan Khuê đã chăm sóc và nuôi dạy con khéo đến mức độ nào. Cậu bé không chỉ rất thông minh, sáng dạ, mà còn rất tình cảm ngọt ngào. Lan Khuê từng tiết lộ vợ chồng cô đề cao phương pháp giáo dục con hiện đại. Cả hai không quá khắt khe nhưng khéo léo định hướng, uốn nắn con vào nếp từ nhỏ.

Tuy bản thân là một bà mẹ “nghiện con”, song, Lan Khuê lại giấu kín dung mạo của con trai suốt 3 năm. Mãi cho đến tận tháng 9 vừa qua, vợ chồng cô mới chính thức công khai “cận cảnh” khuôn mặt của con. Điều khiến mọi người bất ngờ là Connor giống bố như đúc, duy chỉ có đôi chân lại “dài sọc” giống mẹ.

“Tôi cởi mở về việc chia sẻ quá trình, cũng như trải nghiệm làm mẹ. Những hình ảnh cột mốc hay chuyến đi chơi đầu tiên của Connor mới đây, tôi đăng tải một số hình ảnh chừng mực. Còn cởi mở hơn, tôi nghĩ là không. Tôi muốn con lớn lên có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị áp lực từ sự nổi tiếng của ba mẹ”, Lan Khuê giải thích về lý do vì sao lại “giấu con” đến tận bây giờ.