Cuộc sống "ngậm thìa vàng" của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ

Nuôi dạy con 01/01/2023 08:06

Con trai nhà Lan Khuê được nhận xét là giống bố như đúc, duy chỉ có đôi chân là giống mẹ.

Đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, siêu mẫu Lan Khuê bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi” cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Một năm sau, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Connor. Từ đó, Lan Khuê gác lại hào quang của showbiz, tập trung chăm sóc cho gia đình và dạy dỗ “quý tử”.

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 1

Làm dâu hào môn nên sau khi kết hôn, Lan Khuê đã chuyển về sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự dát vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này lộng lẫy không khác gì như cung điện trong truyện cổ tích, và Lan Khuê chỉ cần đứng vu vơ ở bất kỳ chỗ nào trong nhà cũng đủ giúp cô có những bức ảnh “sống ảo” đẹp như tranh vẽ.

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 2

Mặc dù gia đình có điều kiện, song, Lan Khuê đều tự tay chăm sóc con trai nhỏ. Nhờ sự giáo dưỡng của ba mẹ mà dù chỉ mới có 3 tuổi, nhưng Connor nhà Lan Khuê đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và sống rất tình cảm. Chẳng hạn như nhân dịp sinh nhật của doanh nhân John Tuấn Nguyễn, "Sáng ngủ dậy Connor nói: "Birthday to you, Papa", nàng siêu mẫu chia sẻ. Một lần khác, Connor đã khiến Lan Khuê phải ngỡ ngàng vì sự trưởng thành. Bà mẹ 1 con tiết lộ: "Connor lớn rồi. Connor không cho mọi người gọi là "bé", "em bé", "cục cưng", "khỉ con" nữa. Connor bắt mọi người phải gọi là Connor. Chỉ Connor thôi không được thêm cũng không được bớt một chữ".

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 3

Và mới đây nhất, Lan Khuê đã đăng lên trang cá nhân của mình câu chuyện: “Tối nay cả 2 ba con bệnh đều 1 lượt. Ba lớn rồi nên bệnh ba tự xoay sở được. Mami tập trung chăm Connor đang ho, ói cả đêm. Dỗ dành mãi giờ em bé mới dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng em bé nói: “sorry mami, cảm ơn mami”. Câu nói chỉ 5 chữ của Connor nhưng lại khiến Lan Khuê và cư dân mạng bị “lịm tim” vì sự ngọt ngào, ấm áp này.

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 4

Qua những mẩu chuyện nhỏ mà bà mẹ sinh năm 1992 chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng vợ chồng Lan Khuê đã chăm sóc và nuôi dạy con khéo đến mức độ nào. Cậu bé không chỉ rất thông minh, sáng dạ, mà còn rất tình cảm ngọt ngào. Lan Khuê từng tiết lộ vợ chồng cô đề cao phương pháp giáo dục con hiện đại. Cả hai không quá khắt khe nhưng khéo léo định hướng, uốn nắn con vào nếp từ nhỏ.

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 5

Tuy bản thân là một bà mẹ “nghiện con”, song, Lan Khuê lại giấu kín dung mạo của con trai suốt 3 năm. Mãi cho đến tận tháng 9 vừa qua, vợ chồng cô mới chính thức công khai “cận cảnh” khuôn mặt của con. Điều khiến mọi người bất ngờ là Connor giống bố như đúc, duy chỉ có đôi chân lại “dài sọc” giống mẹ.

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 6Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 7

“Tôi cởi mở về việc chia sẻ quá trình, cũng như trải nghiệm làm mẹ. Những hình ảnh cột mốc hay chuyến đi chơi đầu tiên của Connor mới đây, tôi đăng tải một số hình ảnh chừng mực. Còn cởi mở hơn, tôi nghĩ là không. Tôi muốn con lớn lên có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị áp lực từ sự nổi tiếng của ba mẹ”, Lan Khuê giải thích về lý do vì sao lại “giấu con” đến tận bây giờ.

Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 8Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 9Cuộc sống 'ngậm thìa vàng' của con trai Lan Khuê: Tiểu thiếu gia hào môn lừng tiếng gây sốt với ngoại hình thừa hưởng toàn gen trội của ba mẹ - Ảnh 10

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm

Cả thai kỳ không suôn sẻ mà nằm viện chăm sóc 300 triệu đồng/ngày, con thứ 5 của Quách Thành Danh giờ kháu khỉnh, bụ bẫm

Trải qua một thai kỳ không mấy suôn sẻ, vợ chồng Quách Thành Danh mong con trai chào đời khỏe mạnh, nhưng không ngờ là con lại bị tim bẩm sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   nuôi dạy con chăm sóc trẻ Lan Khuê chăm con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?