Có nên uống lá tía tô trước khi sinh hay không?

Đã từ lâu, các mẹ thường uống lá tía tô trước khi sinh với mong muốn vượt cạn dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số nghiên cứu lại cho rằng uống nước tía tô trước khi sinh là một việc làm vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra tình trạng băng huyết, ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con. Không phải bà bầu nào cũng có thể uống nước lá tía tô trước khi sinh, nếu sai thời điểm và sai cách sẽ dẫn đến những biến chứng khôn lường. Hãy cùng tìm hiểu về việc sử dụng lá tía tô an toàn cho mẹ bầu trong bài viết sau.

Trong thời gian mang thai, nếu không may chị em bị cảm thì tuyệt đối không nên uống thuốc Tây làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Thay vào đó, hãy dùng một nắm lá tía tô, một lát gừng và chút vỏ quýt đun sôi lên, uống khi còn ấm. Hoặc bạn thái nhỏ một nắm lá tía tô cùng vài cọng hành hoa, cho vào bát cháo nóng để ăn sẽ giúp giải cảm cực kỳ tốt.

Lá tía tô có vị cay, tính ấm và mùi thơm được sử dụng làm gia vị trong các món ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, nó còn giúp làm đẹp da đồng thời chữa được một số bệnh cho bà bầu.

Cháo lá tía tô chữa cảm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn trứng cá

Tinh dầu chiết xuất từ lá tía tô có công dụng kháng viêm, chống khuẩn. Do đó, nó được sử dụng để trị mụn trứng cá vô cùng an toàn cho mẹ bầu. Cách làm như sau:

Rửa sạch lá tía tô, để ráo nước rồi đem giã nhỏ, chắt lấy nước.

Vệ sinh sạch vùng da bị mụn trứng cá, sau đó lấy tăm bông nhúng vào nước lá tía tô, thoa lên vùng da đó.

Để yên trong vòng 30 phút, sau đó rửa mặt sạch lại với nước.

Kiên trì thực hiện 3-4 lần trong 1 tuần.

Giảm triệu chứng khó chịu trong thời gian mang bầu

Việc kết hợp lá tía tô với một số loại dược liệu khác sẽ giúp làm giảm một số triệu chứng khó chịu ở mẹ bầu như ốm nghén, buồn nôn, đau bụng hoặc đau lưng.

Lá tía tô giúp làm giảm triệu chứng khó chịu khi mang bầu - Ảnh minh họa: Internet

Giảm triệu chứng sưng phù

Dùng một nắm lá tía tô đun sôi lên, thêm chút muối vào. Trước khi đi ngủ, dùng nước tía tô ngâm chân sẽ giúp đào thải độc tố và hạn chế triệu chứng phù nề chân, giúp mẹ bầu thư giãn và có một giấc ngủ ngon hơn.

Lá tía tô giúp sinh nở dễ dàng

Lá tía tô có khả năng làm cổ tử cung mềm ra, mở nhanh hơn, từ đó giúp mẹ bầu sinh nở một cách dễ dàng hơn.

Tác dụng phụ khi uống lá tía tô trước khi sinh

Mẹ bầu cần biết những tác dụng phụ mà lá tía tô có thể gây ra để tránh lạm dụng nó.

Lá tía tô làm huyết áp tăng cao

Uống nước lá tía tô hàng ngày trước khi sinh sẽ khiến huyết áp mẹ bầu tăng cao và phải mổ gấp khi chưa đến ngày dự sinh. Huyết áp bà bầu tăng cao có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, cụ thể như: tiền sản giật, tổn thương tại các cơ quan khác nhau, thai nhi có thể chậm phát triển, sinh non, nguy cơ về bệnh tim mạch,... Thậm chí, việc uống nước lá tía tô trước khi sinh có thể khiến mẹ bầu bị đột quỵ.

Nước lá tía tô có thể khiến huyết áp bà bầu tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Xuất huyết sau sinh

Việc uống nhiều nước lá tía tô sẽ giúp quá trình chuyển dạ nhanh chóng hơn, gây nên tình trạng băng huyết kéo dài. Điều này ảnh hưởng đến việc sinh con, có thể khiến bé bị chết ngạt nếu không được đưa ra ngoài kịp thời.

Có nên uống lá tía tô trước khi sinh?

Nhiều mẹ bầu thắc mắc có nên uống nước lá tía tô trước khi sinh hay không? Với những tác dụng tuyệt vời đã được kể trên, bà bầu hoàn toàn có thể dùng tía tô. Tuy nhiên, tuyệt đối không được lạm dụng, sử dụng tía tô nhiều hàng ngày để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Mẹ bầu có thể uống nước lá tía tô trước khi sinh nhưng đừng quá lạm dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nên uống lá tía tô trước khi sinh bao lâu?

Không có một quy định cụ thể nào về thời gian nên uống nước lá tía tô trong thời gian mang thai, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ. Nếu mẹ bầu bị sốt, ốm nghén hoặc táo bón, việc sử dụng nước lá tía tô trong khoảng 2 đến 3 ngày có thể giúp điều trị dứt điểm.

Cách uống lá tía tô trước khi sinh tốt cho bà bầu

Chỉ nên uống nước lá tía tô khi bà bầu bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, giúp việc sinh nở dễ dàng hơn. Dưới đây là cách nấu nước lá tía tô để uống cho bà đẻ mà bạn có thể áp dụng:

Rửa sạch lá tía tô rồi cho vào nồi, thêm khoảng 1 lít nước và đun sôi, càng đặc càng tốt.

Tắt bếp, để nước nguội rồi chắt vào bình thủy tinh, dùng uống liên tục hỗ trợ việc sinh nở.

Cách nấu nước lá tía tô để uống cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi dùng lá tía tô, mẹ bầu cần lưu ý:

Chỉ nên uống lá tía tô khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Không được uống lá tía tô quá nhiều sẽ gây nên tình trạng băng huyết, hại mẹ lẫn con.

Hãy tham khảo lời khuyên của bác sĩ trong việc sử dụng lá tía tô khi mang bầu.

Hy vọng bài viết trên có thể giúp mẹ bầu giải tỏa thắc mắc có nên uống lá tía tô trước khi sinh hay không đồng thời biết được cách dùng lá tía tô an toàn. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông!