Cách trị mụn cóc bằng lá tía tô đơn giản và hiệu quả

Mụn cóc không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn khiến người bệnh mất đi sự tự tin. Nhưng việc phòng ngừa và chữa trị mụn cóc không quá khó như bạn nghĩ. Sử dụng lá tía tô là một trong những cách trị mụn cóc hiệu quả được nhiều người áp dụng. Vậy cách trị mụn cóc bằng lá tía tô như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp bạn loại bỏ mụn cóc một cách nhanh chóng.

Mụn cóc do siêu vi trùng gây ra, thường là loại virus có tên là papilloma (HPV). Đặc biệt, khi da bị trầy xước sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho loại virus này xâm nhập.

Mụn cóc là những khối u sần sùi, có màu trắng, thường mọc trên da bàn tay hoặc chân và trông khá giống một chùm súp lơ nhỏ.

Bạn cũng dễ dàng mắc bệnh nếu tiếp xúc với người bị mụn cóc. Điển hình là việc tiếp xúc trực tiếp với mụn cóc của người khác hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh.

Ngoài ra, có một điểm cần lưu ý rằng hệ miễn dịch của mỗi người phản ứng theo những cách khác nhau khi tiếp xúc với virus HPV. Những đối tượng sau đây rất dễ nhiễm loại virus này là trẻ em và thanh niên. Nguyên nhân đến từ việc cơ thể chưa tạo ra khả năng miễn dịch hoàn chỉnh với virus, những người có hệ miễn dịch yếu. Điển hình là bệnh nhân HIV/AIDS hoặc đã từng trải qua cấy ghép nội tạng.

Hệ miễn dịch mỗi người phản ứng theo cách khác nhau khi tiếp xúc với virus HPV - Ảnh minh họa: Internet

Chữa mụn cóc bằng lá tía tô có hiệu quả không?

Lá tía tô có các đặc điểm nổi bật như: Vị cay, tính ấm, giải hàn, trừ cảm, giúp cơ thể ra mồ hôi, kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, lá tía tô còn chứa các loại vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Nhờ những đặc tính đó mà lá tía tô rất có tác dụng trong việc làm mụn cóc nhỏ lại, giúp da mịn màng, giúp cơ thể chống chọi với virus gây bệnh. Đặc biệt, trong lá tía tô còn chứa Limonene, Perilla Aldehyde với tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, ngăn chặn và trục xuất HPV ra khỏi cơ thể.

Limonene, Perilla Aldehyde trong lá tía tô có tác dụng trục xuất virus HPV ra khởi cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn cóc bằng lá tía tô

Cách làm vô cùng đơn giản, đầu tiên bạn cần chuẩn bị khoảng 200g lá tía tô tươi.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế lá tía tô cẩn thận và sạch sẽ.

Bước 2: Tiến hành lấy nước lá tía tô bằng cách giã nát.

Bước 3: Vệ sinh vùng da bị mụn cóc sạch sẽ.

Bước 4: Bạn có thể dùng 1 phần nước để thoa vào mụn cóc, 1 phần để uống.

Bước 5: Phần bã lá tía tô có thể tận dụng bằng cách dùng vải màn quấn lại rồi đắp lên vùng da mụn cóc. Sau đó băng lại để giữ cố định và để qua đêm giúp tăng hiệu quả. Ngày hôm sau rửa sạch lại bằng nước.

Bạn thực hiện cách này mỗi ngày trong khoảng 1 – 2 tuần sẽ giúp loại bỏ mụn cóc hiệu quả.

Để việc trị mụn cóc bằng lá tía tô thêm hiệu quả, bạn có thể kết hợp lá tía tô với các sản phẩm sau đây:

Kết hợp lá tía tô với kem đánh răng

Có thể nói đây là cách kết hợp đơn giản, tiết kiệm nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bạn chỉ cần chuẩn bị lượng lá tía tô vừa đủ và kem đánh răng.

Cách làm: Bạn tiến hành sơ chế và giã nát lá tía tô tương tự như cách trên đến giai đoạn thu được bã. Tiếp đến, vệ sinh vùng da bị mụn cóc thật sạch và dùng bã tía tô trộn với kem đánh răng rồi đắp vào phần da bị mụn cóc, băng cố định và để qua đêm. Qua hôm sau rửa lại bằng nước muối sinh lý khi thức dậy.

Khi kết hợp kem đánh răng với lá tía tô sẽ đem lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp lá tía tô với nha đam

Nha đam chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như: Vitamin A, C, E, B12, canxi, kali, magie… không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tính kháng viêm, làm sạch da và một số tác dụng làm đẹp khác. Vì vậy kết hợp nha đam với lá tía tô sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời. Bạn chỉ cần chuẩn bị lượng lá tía tô vừa đủ và khoảng 1 nhánh nha đam.

Cách làm: Bạn chỉ cần làm như các bước trên để thu được bã lá tía tô, sau đó trộn với gel nha đam tạo thành hỗn hợp, vệ sinh vùng da bị mụn cóc rồi đắp hỗn hợp vừa trộn lên vùng da nhiễm khuẩn, để qua đêm và vệ sinh sạch sẽ vào sáng hôm sau.

Nha đam có tác dụng làm sạch da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tiến hành các cách chữa mụn cóc bằng lá tía tô

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Để ngăn ngừa mụn cóc bạn nên thường xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ và lưu ý không sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác…

Không để tình trạng bệnh nặng hơn: Mặc dù việc sử dụng lá tía tô khá hiệu quả để chữa mụn cóc nhưng nếu bạn có những thói quen sau thì có thể khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn và lan rộng ra các vùng khác. Các thói quen như là: tỉa, cắt, cạo khu vực có mụn cóc, cắn móng tay kể cả khi có mụn cóc gần đó, bàn tay ẩm ướt… Nếu có những thói quen này, bạn cần hạn chế để tránh tình trạng mụn cóc nghiêm trọng hơn.

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiến hành các cách trên: Việc này vô cùng cần thiết vì cơ địa mỗi người mỗi khác, việc này cũng giúp bạn tránh được những hậu quả đáng tiếc vì dị ứng hoặc mắc các bệnh lý khác làm ảnh hưởng đến việc sử dụng lá tía tô.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá tía tô để trị mụn cóc - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, lá tía tô là một sản phẩm đến từ thiên nhiên có thể giúp bạn chữa mụn cóc một cách đơn giản và hiệu quả. Mong rằng những chia sẻ về cách trị mụn cóc bằng lá tía tô trong bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc điều trị mụn cóc một cách hiệu quả.