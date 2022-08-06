Chiến lược 'thần sầu' giúp bạn đối phó với những đứa trẻ kén ăn

Nhưng đừng từ bỏ nỗ lực lôi kéo con bạn ăn nhiều loại thức ăn hơn. Chuyên gia Hyland nói: "Điều quan trọng là phải tiếp tục cho trẻ tiếp xúc với thức ăn mới theo thời gian để trẻ ăn thử." Có rất nhiều hành vi khi nói đến kén ăn. Nhưng đối với hầu hết trẻ em, kén ăn không tự biến mất trừ khi cha mẹ thực sự cố gắng cải thiên cho con.

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Hyland, Hoa Kỳ đã cho biết: "Việc kén ăn thông thường có thể bắt đầu ở bất cứ khi nào, có thể ngay từ 2 hoặc 3 tuổi. Thông thường trong giai đoạn sơ sinh, trẻ em là những người thích ăn uống mạo hiểm và chúng đang thử những điều mới. Sự kén ăn thực sự gia tăng vào khoảng thời gian trẻ mới biết đi."

Dưới đây là một số lời khuyên về cách làm cho con bạn ăn uống ngoan ngoãn hơn.

Nghiên cứu cho thấy có thể mất từ ​​10 đến 20 lần thử và thường cần nổ lực nhiều hơn để trẻ thích một loại thức ăn cụ thể.

Đừng ép con ăn

Ảnh minh họa: Internet

Bạn muốn biến giờ ăn thành một không gian an toàn và thú vị, vì vậy đừng ép con bạn ăn nếu chúng nói rằng chúng không đói hoặc thậm chí bắt chúng phải ăn sạch sẽ các món trong chén của mình. Làm như vậy có thể khiến con bạn kết nối thức ăn với sự lo lắng và thất vọng.

Chuyên gia Hyland cảnh báo: "Việc ép ăn có thể khiến con bạn không tin tưởng vào sự thèm ăn của chúng và khiến chúng tin rằng chúng không thể điều chỉnh được tín hiệu đói của mình. Nó có thể rất khó hiểu khi còn càng phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc ép ăn không khiến trẻ bớt kén ăn."

Giữ một thói quen ăn uống điều độ

Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo rằng bạn phục vụ các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Đặt mục tiêu cho ba bữa ăn chính và hai bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Điều này sẽ giúp thiết lập một thói quen lành mạnh.

Hãy quan sát xem bạn cung cấp loại đồ ăn nhẹ nào: những lát táo rất tuyệt, trong khi bánh quy không nên là lựa chọn thường xuyên. Ăn nhiều đồ ăn nhẹ không lành mạnh có thể làm giảm cảm giác thèm ăn của con khi đến giờ ăn.

"Trẻ em phát triển theo thói quen. Công việc của cha mẹ là chọn những gì cho bé thưởng thức và khi nào thưởng thức. Nếu bạn cung cấp thức ăn vài giờ một lần trong ngày, chúng có nhiều cơ hội để ăn, thay vì ăn các bữa nhỏ lẻ và ăn nhiều thức ăn nhanh rồi sau đó không đói trong bữa ăn chính."

Bắt đầu với những kích thước phần ăn

Một phần lớn thức ăn mới có thể gây choáng ngợp cho trẻ. Thay vì cả một muỗng đầy thức ăn không ưa thích, hãy cho con những khẩu phần ăn nhỏ. Con bạn có thể không chạm vào nó, nhưng việc tiếp tục tiếp xúc với những thực phẩm này theo thời gian sẽ khiến chúng trở nên tò mò.

Những phần ăn lớn rất đáng sợ đối với trẻ em. Bắt đầu với "quy mô" nhỏ và bạn luôn có thể thêm nhiều hơn nữa.

Nói về thức ăn

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì tập trung vào mùi vị của thức ăn, hãy nói về việc thức ăn trông như thế nào từ màu sắc, hình dạng, kết cấu và mùi của nó cho bé nhà bạn.

Ngoài ra, việc nhìn thấy bạn thử các loại thức ăn mới và ăn nhiều loại có thể giúp con bạn cảm thấy thú vị và tò mò. Hãy nhớ bạn là hình mẫu của trẻ, nếu bạn thực hiện ăn uống thực phẩm nào, dần dần trẻ cũng sẽ học hỏi.

Làm cho bữa ăn vui vẻ

Suy nghĩ về cách trình bày khi thực hiện bữa ăn là ý tưởng rất hấp dẫn. Bạn có thể cắt thực phẩm thành những hình thù ngộ nghĩnh.Thêm các loại nước chấm vào một bên bông cải xanh hoặc trag trí cắt tỉa cà rốt để tạo sự bắt mắt với trẻ.

Nấu những bữa ăn giống nhau cho tất cả các thành viên trong gia đình

Ảnh minh họa: Internet

Vào bữa ăn, sẽ hữu ích nếu bạn có ít nhất một thức ăn trên đĩa mà bạn biết con mình sẽ ăn. Nhưng hãy đảm bảo cho tất cả mọi người trong bàn ăn có những loại thức ăn giống nhau.

Hãy cố gắng hết sức để nấu cùng một bữa ăn cho cả gia đình nhé. Đứa trẻ có thể không ăn hết, nhưng điều quan trọng là bạn phải trình bày và bạn tự làm gương cho việc thử những loại thức ăn này.

Cho trẻ tham gia vào việc lập kế hoạch bữa ăn

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn đi mua hàng tạp hóa, hãy yêu cầu con bạn chọn một số loại trái cây và rau quả. Làm cho con cảm thấy như bé kiểm soát được tình hình có thể ảnh hưởng tích cực đến việc con có thử trong bữa ăn hay không.

Bạn cũng có thể để con mình giúp rửa rau và dọn bàn ăn. Khi bọn trẻ tự làm mọi thứ, chúng có nhiều quyền sở hữu hơn và có thể tự hào khi thử những gì chúng làm ra. Đôi khi điều này hiệu quả và đôi khi không, nhưng hãy cho con tham gia chuẩn bị bữa ăn và cuối cùng con sẽ thử mọi thứ.

Hạn chế phiền nhiễu

Mặc dù việc sử dụng điện thoại thông minh hoặc TV để thu hút sự chú ý của con bạn trong khi ăn là điều dễ dàng, nhưng nó có thể khiến con bạn mất tập trung.

Không cấm đồ ngọt

Ảnh minh họa: Internet

Từ món tráng miệng đến kẹo, cha mẹ có thể dễ dàng nói không với những món ăn nhiều đường. Nhưng việc thiết lập các nguyên tắc lành mạnh, bao gồm cả việc "đãi ngộ không thường xuyên" có thể giúp con bạn học cách không quá lạm dụng và cách thiết lập ranh giới.

Chuyên gia Hyland nhắc nhủ: "Khi bạn chế biến món ăn bị hạn chế, trẻ em và người lớn sẽ thèm ăn chúng hơn. Tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng cho phép các món ăn nhẹ này kèm theo bữa ăn, thay vì bắt con ăn hết thức ăn để có phần thưởng cuối cùng là những món ngọt bé thích."

Cha mẹ có nên lo lắng về việc kén ăn của con?

Nếu con bạn nhẹ cân, bạn có thể lo lắng rằng con bạn không được cung cấp đủ dinh dưỡng. Điều này dẫn đến việc cha mẹ cho con ăn bất cứ thứ gì chúng muốn để đảm bảo rằng chúng nhận đủ calo. Nếu đây là bạn, bạn nên gặp chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ vì có nhiều cách để chống lại vấn đề đó trong khi vẫn cải thiện thói quen ăn uống kén chọn của con bạn.

Điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm với một đứa trẻ kén ăn là kiên định và không bỏ cuộc ba mẹ nhé.