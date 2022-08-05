Đau đầu về việc ăn uống bừa bãi của con sẽ biến mất nếu ba mẹ áp dụng 7 thủ thuật kinh điển này

Đây là một số mẹo và thủ thuật có thể giúp bạn thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn cho con:

Sự phụ thuộc vào có điện thoại coi phim mới ăn đã tăng lên với trẻ, khi mọi thứ từ thói quen ngủ cho đến thói quen ăn uống đều gắn với chiếc điện thoại sẽ không có lợi. Để thay dổi và tạo cho con thói quen tốt, khởi đầu là quan trọng nhất của bất kỳ cuộc hành trình nào. Điều quan trọng hơn hết là tạo dựng thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh ngay từ đầu.

Trẻ em là phiên bản nhỏ của bạn. Nếu con thấy bạn quanh quẩn trong nhà, ăn vặt, luôn cắm mặt vào điện thoại của bạn hoặc có thể đơn giản là bạn không giữ gìn vệ sinh. Trẻ em học bằng các ví dụ, vì vậy hãy dạy trẻ bằng cách làm gương của chính bạn.

Tạo thói quen ăn uống lành mạnh, gắn kết với nhau và tập thể dục với chúng. Một khi con nhận thấy tầm quan trọng của bạn đối với lối sống lành mạnh và có ý thức, con sẽ từ từ phát triển các thói quen như của riêng mình.

2. Cùng nhau nấu ăn và tập thể dục

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Nếu con giúp bạn nấu ăn, có thể chỉ là dọn bàn hoặc giao nguyên liệu cho bạn, con sẽ coi chúng là một phần của toàn bộ quá trình và rất có thể sẽ ăn thức ăn mà con đã giúp bạn làm. Tương tự, hãy đặt các thiết bị của bạn xuống và tận hưởng cuộc trò chuyện tâm tình cùng con trước khi ngủ.

3. Ăn nhẹ thông minh

Bây giờ, tất cả chúng ta đều tham gia vào việc có các lựa chọn bữa ăn chính lành mạnh hơn, nhưng các bữa ăn nhẹ tạm thời có xu hướng trở nên siêu không lành mạnh. Thay vì đồ ăn nhẹ không lành mạnh, hãy chọn những món ngon nhưng lành mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể làm và lưu trữ các thanh granola, làm bánh mì sandwich hoặc gói từ rau củ còn sót lại. Ngoài ra, bạn có thể lên lịch cho một số bữa ăn xế. Các bữa ăn xế một hoặc hai lần một tuần sẽ tốt hơn là dành hẳn một ngày để ăn vặt các bữa ăn nhỏ. Lên lịch ăn uống trước trong tuần. Bao gồm các lựa chọn yêu thích của chúng, đồ ăn nhẹ, đồ ăn có đường và đồ ăn nhẹ lành mạnh và để chúng quyết định ngày nào chúng muốn ăn gì!

4. Thêm những nguyên liệu "bí ẩn" vào món ăn

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Che dấu hương vị bằng sự kết hợp của các thành phần để cho con biết con đang có món ăn yêu thích của mình. Ví dụ, chuyển đậu nành với khoai tây trong bánh burger patty để tốt cho sức khỏe hơn. Nghiền trái cây và hạt khô và thêm chúng vào sữa.

5. Cân bằng là chìa khóa sức khỏe cho con

Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức đá viên trước bữa ăn vào một ngày nắng nóng, say sưa với món bim bim vào buổi tối xem phim vẫn ổn với các bé. Đừng quá nghiêm khắc với con. Bạn không muốn con mình bị tước đi những niềm vui và thú vui nho nhỏ này đúng không? Tạo sự cân bằng với những món ăn vặt và món ăn lành mạnh sẽ lý tưởng hơn hết. Hãy cho con vừa tận hưởng những món ăn vặt tuổi thơ nhưng cũng đừng quên cân bằng dinh dưỡng dành cho con.

6. Chia sẻ cùng con

Con ban không nên học lý thuyết về lối sống lành mạnh từ sách khoa học, nhưng bạn nên giới thiệu tầm quan trọng ở nhà cho con. Những việc đơn giản như ngồi thẳng lưng, đánh răng vào ban đêm, có thói quen ngủ nghỉ hợp lý sẽ giúp ích cho chúng về lâu dài. Đừng tạo ra kỳ tích mà hãy nói về tất cả những lợi ích mà con sẽ gặt hái được trong cả ngắn hạn và dài hạn khi có lỗi sống lành mạnh.

7. Kiên nhẫn với thức ăn mới

Ảnh minh họa: Internet

Khi một đứa trẻ đang lớn, chúng vẫn đang cố gắng tìm ra các kiểu ăn, khẩu vị, sở thích, món thích và không thích của chúng. Đôi khi con có thể không thích thứ gì đó lúc đầu nhưng sau đó sẽ phát triển thành sở thích, vì vậy hãy kiên nhẫn khi thử nghiệm hoặc giới thiệu món ăn mới.

Lên món với những thức ăn mới cùng với thức ăn yêu thích của con bạn là một ý tưởng rất thú vị. Tiếp tục cung cấp cho con bạn những lựa chọn lành mạnh cho đến khi chúng tự hình thành một phần sở thích của mình nhé.

Theo Femina