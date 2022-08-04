Mùa hè, mẹ cũng cần giữ ấm 2 bộ phận này cho con để con không lo ốm vặt

Nuôi dạy con 04/08/2022 18:15

Mùa hè nóng bức nhưng có 2 bộ phận trên cơ thể trẻ vẫn cần giữ ấm để tránh bị ốm.

Bụng của phải được giữ ấm

Trong ngày hè nóng nực, người lớn thường bật điều hòa để giúp trẻ mát mẻ hơn. Bật điều hòa có thể tạo cho trẻ môi trường dễ chịu để vui chơi, ngủ nghỉ thoải mái nhưng nhớ giữ ấm bụng cho trẻ để tránh bị lạnh bụng, dễ ốm.

Cụ thể, khi bị lạnh bụng, cơ trơn của dạ dày và đường ruột của trẻ sẽ bị khí lạnh kích thích, dễ dẫn đến co bóp mạnh, gây ra đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, lạnh bụng sẽ làm tăng nhu động của ruột khiến số lần đi ngoài tăng lên

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 Ảnh minh họa

Để tránh tình trạng lạnh bụng bố mẹ nên đắp một chiếc chăn mỏng lên vùng bụng của trẻ kể cả trời lạnh hay nóng. Ngoài ra, khi thấy bé bị đau bụng do lạnh bụng thì có thể dùng khăn ấm đắp và mát xa phần bụng, khí nóng sẽ khiến cho dạ dày và đường ruột được thoải mái, làm giảm cơn đau hiệu quả.

Ngoài việc bảo vệ bụng khi ngủ, mùa hè không nên cho trẻ ăn một số thức ăn lạnh như đồ uống lạnh, hoa quả để lạnh,… dễ khiến dạ dày của trẻ bị tổn thương.

Giữ ấm phần lưng cho trẻ

Y học cổ truyền cho rằng, trẻ rất dễ mắc bệnh nếu lưng bị lạnh. Sức đề kháng của trẻ tương đối yếu, nếu lưng bé bị lạnh, bé rất dễ bị cảm lạnh, sốt, họ, sổ mũi. Để phòng bệnh cho bé, mẹ nên chú ý không thốc quạt, điều hòa trực tiếp vào trẻ khi bé đang ngủ. Mẹ nên cho bé ngủ trên 1 tấm chăn, thảm mềm để giữ ấm cho bé.

Ngoài ra, mẹ cũng cần lưu ý những vấn đề sau: 

Dù thời tiết ngột ngạt và nóng bức, mẹ cũng không nên tắm nước lạnh. Theo các chuyên gia, mẹ nên cho trẻ tắm nước có nhiệt độ từ 34 – 38 độ C. Đây là mức nhiệt phù hợp gần bằng với nhiệt độ trong tử cung của mẹ. Để kiểm tra nhiệt độ của nước, mẹ có thể sử dụng tay hoặc dùng nhiệt kế.

Vào thời điểm sáng sớm và tối muộn, khi nhiệt độ xuống thấp, mẹ không nên cho trẻ tắm dễ khiến cơ thể trẻ nhiễm lạnh.

Mùa hè, mẹ cũng cần giữ ấm 2 bộ phận này cho con để con không lo ốm vặt - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tắm cho trẻ ở nơi kín đáo, không có gió lùa.

Trẻ sơ sinh thường cảm thấy thích thú khi được tắm. Tuy nhiên, mẹ không cho trẻ tắm quá lâu. Thời gian tắm phù hợp là từ 3 - 5 phút.

Sau khi tắm xong, mẹ dùng khăn quấn bé lau khô người và nhanh chóng cho bé mặc quần áo.

Tắm nhiều lần trong ngày cho trẻ là sai lầm mà nhiều mẹ mắc phải. Thời tiết mùa hè dù nóng bức cũng chỉ nên cho trẻ tắm một lần/ ngày. Trước khi tắm mẹ nên dùng khăn lau khô mồ hôi trên cơ thể trẻ. Sau khi tắm xong đừng quên cho trẻ mặc.

Mẹo hay giúp trẻ uống đủ nước mỗi ngày

Mẹo hay giúp trẻ uống đủ nước mỗi ngày

Nước rất cần cho sự phát triển của trẻ. Từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ đã có thể uống nước.

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