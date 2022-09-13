Cảnh báo các bậc cha mẹ: Sai lầm này đang khiến mắt con bạn yếu đi nhiều lần!

Nuôi dạy con 13/09/2022 15:30

Chủ yếu có ba vấn đề về mắt thường gặp ở trẻ em. Khi một đứa trẻ gặp vấn đề trong việc nhìn những vật ở xa, nó được gọi là cận thị,tiếp đó là viễn thị và tật khúc xạ.

Khi nói chuyện với Bác sĩ Manisha Acharya, Trưởng khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt từ thiện Bác sĩ Shroff, New Delhi,bác sĩ chia sẻ rằng cận thị thường bắt đầu từ khoảng 8 - 10 tuổi nhưng cũng có thể đến sớm hơn nhiều. Bác sĩ khuyến cáo rằng mọi trẻ em nên đi kiểm tra khúc xạ đầu tiên khi được 2 tuổi để có thể sớm loại trừ các vấn đề về mắt.

Tuy có một số trẻ thị lực kém thường là do di truyền nhưng cũng có những yếu tố nguy cơ.

Một số dấu hiệu ban đầu của các vấn đề về mắt có thể giúp cha mẹ xác định vấn đề về mắt là khi trẻ phàn nàn không thể nhìn rõ từ bảng đen. Ngoài ra, nếu con đang nhắm mắt quá nhiều khi xem màn hình, điều này cũng cho thấy một vấn đề tiềm ẩn về mắt.

Cảnh báo các bậc cha mẹ: Sai lầm này đang khiến mắt con bạn yếu đi nhiều lần! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Hãy đến gặp bác sĩ nhãn khoa nhi vì họ chuyên tìm hiểu tật khúc xạ để khám cho trẻ nào đang trong giai đoạn phát triển. Nó sẽ giúp đưa ra một con số tốt hơn cho đứa trẻ."

Trong số rất nhiều điều thú vị mà Tiến sĩ Acharya đã chia sẻ về sức khỏe mắt của trẻ em, một điều khiến nhiều phụ huynh chú ý là việc cô ấy chú trọng đến cửa sổ trong nhà và cả việc trẻ em dành thời gian ở ngoài trời. "Việc có cửa sổ trong nhà là rất quan trọng để đứa trẻ có thể nhìn thấy những thứ ở xa hơn 6 mét. Điều này dẫn đến sự phát triển tốt hơn cấu trúc bình thường của mắt". Trong hai năm qua, trẻ em thường dán mắt vào màn hình đã bị hạn chế tiếp xúc ngoài trời, điều này dẫn đến thị lực kém trong nhiều trường hợp.

Cảnh báo các bậc cha mẹ: Sai lầm này đang khiến mắt con bạn yếu đi nhiều lần! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cũng gợi ý rằng thay vì cho con bạn sử dụng điện thoại di động, tốt hơn hết là bạn nên cho con xem TV một lúc nào đó. Làm mọi thứ trên màn hình nhỏ hơn sẽ không tốt cho mắt vì con sẽ không bao giờ đặt điện thoại ở khoảng cách thích hợp và sẽ không có tư thế phù hợp.

Cảnh báo các bậc cha mẹ: Sai lầm này đang khiến mắt con bạn yếu đi nhiều lần! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khi con bạn được chẩn đoán mắc tật khúc xạ, hãy khuyến khích con sử dụng kính thường xuyên.

Theo Times of Inida

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Từ khóa:   sức khỏe thị lực chăm sóc mắt cho trẻ bảo vệ mắt cho trẻ

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