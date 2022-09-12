Những thành phần là "kẻ hủy diệt" thầm lặng mà mẹ bầu nào cũng đừng nên dùng trong khi mang thai

Hầu hết các sản phẩm làm đẹp đều có một số hóa chất độc hại và điều quan trọng là các bà mẹ tương lai phải cẩn thận với chúng. Những hóa chất này không chỉ gây ra các biến chứng thai kỳ mà còn có thể gây hại cho em bé của bạn.

Dưới đây là danh sách hóa chất bạn không nên sử dụng khi mang thai.

Các dẫn xuất vitamin A

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù Vitamin A cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi, nhưng nếu dư thừa nó có thể gây hại cho em bé. Các dẫn xuất vitamin A như Retin A, Retinoids, Retinyl palmitate có thể gây tổn thương cho em bé và do đó phải tuyệt đối tránh dùng trong thời kỳ mang thai. Khả năng bất thường của thai nhi trở nên cao khi tiêu thụ các dẫn xuất Vitamin A.

Làm sạch và làm trắng

Các chất làm trắng và giảm sắc tố có thể chứa hydroquinone, có thể gây dị ứng và phản ứng nghiêm trọng ở phụ nữ mang thai.

Tinh dầu

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến cáo nên tránh xa các loại tinh dầu ngay cả khi chúng là hữu cơ và tự nhiên. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại tinh dầu nào vì một số loại tinh dầu có thể gây hại cho thai kỳ. Giống như hoa nhài có thể gây ra các cơn co thắt trong khi hương thảo được cho là làm tăng huyết áp. Các loại tinh dầu khác mà bạn nên tránh khi mang thai là thì là, quế, long não, mùi tây, kinh giới và ngải giấm.

Hóa chất trong kem chống nắng

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại kem chống nắng có chứa avobenzone và oxybenzone. Cả hai loại hóa chất này đều có hại cho người mẹ sắp sinh. Các nghiên cứu liên hệ những hóa chất này với sự gián đoạn hormone. Oxybenzone được biết đến là một chất gây rối loạn nội tiết và có tác hại đối với hệ thống miễn dịch và hệ thần kinh.

Theo Times of India

5 bệnh trẻ dễ mắc khi đi học trở lại, cha mẹ cần làm gì để con ít bị ốm khi đi học Trẻ đi học trở lại sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm, do đó cha mẹ cần có kiến thức để nhận biết, xử trí kịp thời để bảo vệ sức khỏe con yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thanh-phan-la-ke-huy-diet-tham-lang-ma-me-bau-nao-cung-dung-nen-dung-trong-khi-mang-thai-501851.html