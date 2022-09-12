Con trẻ bi đau bụng, ba mẹ nên lưu ngay những món ăn "siêu thân thiện" này với chiếc bụng nhỏ của bé

Trẻ em dễ mắc bệnh hơn người lớn. Hệ tiêu hóa của chúng cực kỳ "nhạy", đó là lý do tại sao việc cung cấp dinh dưỡng hợp lý cho chúng là vô cùng quan trọng.

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Là cha mẹ, bạn phải ghi lại những gì con bạn đang ăn và những gì chúng tránh. Loại bỏ thực phẩm chế biến, nhiều dầu mỡ và đồ ăn có đường không phải là điều duy nhất cần lưu ý. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng cung cấp cho con những lựa chọn thay thế thực phẩm lành mạnh.

Dưới đây là những loại thực phẩm có thể giúp giải quyết các vấn đề về bụng của trẻ em.

Rau hấp

Rau củ có thể là thức ăn khiến trẻ khó chịu nhất, nhưng bạn luôn có thể khiến trẻ hứng thú bằng cách thêm những loại rau củ hấp có màu sắc bắt mắt và dễ ăn.

Súp

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Một bát súp hoặc nước dùng ấm có thể rất tốt cho bất kỳ rắc rối nào về dạ dày ở trẻ em, đặc biệt nếu chúng cảm thấy buồn nôn do các vấn đề về tiêu hóa.

Thực phẩm ít chất xơ

Nếu con bạn hoặc trẻ mới biết đi bị tiêu chảy, bạn có thể cho trẻ ăn thức ăn ít chất xơ, vì nó giúp phân của trẻ cứng lại.

Bánh mì nướng khô

Thực phẩm nhạt như bánh mì nướng khô có carbs đơn giản có thể điều trị các vấn đề về dạ dày của con bạn. Bất cứ thứ gì cay có thể làm tăng tình trạng viêm trong dạ dày, dẫn đến đau bụng, buồn nôn và các vấn đề khác.

Chế độ ăn uống BRAT

Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo trắng, nước sốt táo và bánh mì nướng nguyên chất, không cắt hạt, được cho là rất tốt cho trẻ bị đau bụng.

Tăng lượng nước uống

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Không có gì đánh bại công dụng cuat nước! Bất kể con bạn đang mắc phải vấn đề về dạ dày nào, uống nước là giải pháp tốt nhất.

Theo Times of India

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