Cách lấy gỉ mũi cho trẻ sơ sinh nhanh chóng và đơn giản

Vậy mẹ đã biết cách lấy gỉ mũi cho trẻ sơ sinh vừa an toàn lại hiệu quả chưa? Hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi để có thêm kinh nghiệm nuôi dạy bé tốt hơn.

Phụ huynh có con nhỏ đều phải học cách nuôi dạy và bảo vệ sức khỏe cho bé nhà mình. Đặc biệt, trẻ bị ốm là điều bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng lo lắng. Một trong những bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ đấy chính là sổ mũi.

Tình trạng thời tiết thay đổi hoặc do sức đề kháng kém sẽ khiến bé rất dễ bị ốm và có triệu chứng sổ mũi. Có nhiều mẹ đã sai lầm khi nghĩ đơn giản và không mấy quan tâm về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu trẻ bị bệnh lâu sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả lớn đối với sức khỏe.

Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm trong tất cả các hoạt động, khi cơ thể bé chưa phát triển toàn diện sẽ dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Chính vì thế, bạn cần phải theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bé để có thể điều chỉnh sinh hoạt cho con hợp lý.

Hơn nữa, có nhiều ông bố bà mẹ tìm đủ mọi cách để lấy gỉ mũi cho con nhưng không hề hay biết các phương pháp không an toàn sẽ làm mũi của bé bị tổn thương. Dùng tay hoặc khăn giấy để cố gắng lấy gỉ mũi ra cho con là việc không nên làm bởi nó không đảm bảo vệ sinh cũng như rất có hại cho con, làm rụng lông mao bảo vệ mũi cho con. Có những trường hợp nghiêm trọng hơn, sẽ gây tổn thương đến niêm mạc mũi hoặc chảy máu mũi.

Thay đổi thời tiết sẽ khiến bé khó chịu - Ảnh nguồn Internet

Chúng ta cần có những biện pháp an toàn để bảo vệ mũi cho bé cũng như bảo vệ đường hô hấp khỏe mạnh. Vậy làm sao lấy gỉ mũi cho trẻ sơ sinh? Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lấy gỉ mũi cho trẻ sơ sinh hiệu quả và nhanh chóng.

Cách lấy gỉ mũi bằng tăm bông cho trẻ sơ sinh

Một phương pháp đơn giản và dễ dàng thực hiện đấy chính là sử dụng tăm bông để lấy gỉ mũi cho bé. Với phương pháp này, bố mẹ nên chuẩn bị những dụng cụ như sau:

Tăm bông sạch, đảm bảo an toàn y tế.

Khăn lau cho bé.

Nước muối sinh lý hoặc có thể sử dụng nước muối loãng.

Sử dụng tăm bông sạch để lấy gỉ mũi - Ảnh nguồn Internet

Nên sử dụng các loại dụng cụ an toàn và đảm bảo vệ sinh, tốt nhất là sử dụng những loại dành riêng cho trẻ sơ sinh. Các bước lấy gỉ mũi đúng cách cho trẻ sơ sinh như sau:

Làm sạch tay trước khi thực hiện lấy gỉ mũi.

Đặt bé nằm thẳng và chuẩn bị đèn soi để có nguồn ánh sáng tốt nhất. Không nên lấy gỉ mũi ở những nơi quá tối vì như thế sẽ rất dễ làm bé bị đau.

Lấy tăm bông thấm nước muối sinh lý rồi nhẹ nhàng đưa vào mũi bé xoay nhẹ nhàng. Nếu như gỉ mũi của bé khô, bạn nên nhỏ vài giọt nước muối vào để giúp gỉ mềm ra cho dễ lấy và bé không bị đau. Sau khi lấy xong, bạn nhỏ thêm vài giọt nước muối ấm vào mũi bé để làm sạch hơn.

Lấy gỉ mũi đúng cách - Ảnh nguồn Internet

Đối với cách này mẹ cần lưu ý những điều sau:

Quấn đầu tăm bông thật chắc nếu không sẽ dễ bị rơi bông vào mũi bé trong quá trình lấy gỉ. Hơn nữa khi cho bông tăm vào, bạn cũng giữ khoảng cách hợp lý tránh cho bông quá sâu vào trong mũi bé.

Không thực hiện lấy gỉ cho bé trong khi bé ngủ vì việc nhỏ nước muối sinh lý vào trong mũi sẽ làm cho bé dễ bị sặc.

Lấy gỉ mũi bằng dụng cụ hút mũi

Lấy gỉ mũi bằng dụng cụ hút mũi đang được rất nhiều chị em sử dụng bởi vì sự nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, các mẹ cũng cần phải thực hiện lấy gỉ mũi đúng cách cho trẻ sơ sinh, nếu không nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mũi của trẻ bởi giai đoạn này, trẻ rất nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Hãy lựa chọn ống hút mũi bằng nhựa hoặc cao su an toàn.

Sử dụng dụng cụ hút mũi - Ảnh nguồn Internet

Đặt bé nằm nghiêng và lấy tay đỡ vững đầu trẻ.

Nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào mũi để gỉ mềm và dễ hút hơn.

Sau đó, cho ống vào bóp nhẹ để hút mũi ra ngoài. Thực hiện thao tác lặp lại cho đến khi lấy được hết gỉ mũi ra.

Những lưu ý khi lấy gỉ mũi cho bé

Tuyệt đối không được dùng miệng hút gỉ mũi vì sẽ lây mầm bệnh cho bé. Trẻ sơ sinh sức đề kháng rất kém cho nên dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập.

Trước khi thực hiện lấy gỉ mũi, bố mẹ cần vệ sinh tay sạch sẽ.

Các dụng cụ lấy gỉ mũi phải đảm bảo an toàn.

Thực hiện lấy gỉ mũi nhẹ nhàng, không thực hiện quá sâu trong mũi bé, không cố gắng để lấy gỉ bởi nó sẽ khiến gỉ mũi trôi vào sâu bên trong hơn.

Nên cẩn trọng trong việc lấy mũi cho bé - Ảnh nguồn internet

Bài viết trên đây đã chia sẻ cho bố mẹ các cách lấy gỉ mũi cho trẻ sơ sinh đơn giản. Hy vọng bạn sẽ áp dụng và thực hiện lấy gỉ mũi đúng cách để bảo vệ sức khỏe cho con. Chúc hành trình nuôi con của bạn dễ dàng hơn và luôn cho bé sức khỏe tốt nhất.