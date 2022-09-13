Bí kíp đơn giản để tăng khả năng phát triển não bộ của bé mà ba mẹ nào cũng có thể thực hiện

Nuôi dạy con 13/09/2022 16:20

Sự phát triển não bộ của con người là một quá trình kéo dài bắt đầu trong thời kỳ mang thai và tiếp tục cho đến tuổi vị thành niên. Sau khi sinh, quá trình này diễn ra nhanh hơn và não bộ phát triển nhanh chóng cho đến khi trẻ được 3 tuổi. Đây là thời điểm trẻ phát triển các kỹ năng vận động, ngôn ngữ và giao tiếp, xã hội, tình cảm và nhận thức.

Vì vậy, ba năm đầu đời của trẻ rất quan trọng đối với việc học tập và phát triển. Thực hiện các biện pháp phù hợp vào thời điểm này có thể giúp con bạn phát triển trí não và cải thiện kỹ năng ghi nhớ của trẻ. Hầu hết các bậc cha mẹ đăng ký cho con cái của họ vào các lớp học diễn đạt và chính thức để rèn luyện trí nhớ của chúng.

Bí kíp đơn giản để tăng khả năng phát triển não bộ của bé mà ba mẹ nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bí mật nằm ở những điều nhỏ nhặt và cách bạn tương tác với một đứa trẻ. Dưới đây là 5 cách đã được thử nghiệm để cải thiện sự phát triển trí não của con bạn.

Lè lưỡi

Bí kíp đơn giản để tăng khả năng phát triển não bộ của bé mà ba mẹ nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn rằng bạn có thể không nghĩ về tầm quan trọng của hoạt động này, nhưng hãy tin tưởng rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng ăn uống và phát triển giọng nói của trẻ. Làm mẫu hoạt động này trước mặt con bạn và thè lưỡi ở các góc độ khác nhau trong giờ chơi và cho phép chúng có thời gian sao chép hành động đó.

Các chuyên gia cho rằng hoạt động này giúp trẻ rèn luyện khả năng kiểm soát lưỡi và cải thiện kỹ năng vận động của trẻ.

Chơi trò chơi trí nhớ

Hãy dành ra một chút thời gian trong lịch trình của bạn và chơi các trò chơi tăng cường trí nhớ với con bạn. Đố vui, thẻ bài và ô chữ, tất cả những trò chơi này đều giúp tăng cường kỹ năng ghi nhớ của con.

Đặt câu hỏi cho con và cho con thời gian để trả lời. Nếu bạn cho chúng tham gia các hoạt động tăng cường trí nhớ ngay từ khi còn nhỏ, chúng sẽ học tốt hơn. Ngoài ra, con sẽ hình thành thói quen kiểm tra trí nhớ theo thời gian.

Khuyến khích đọc

Bí kíp đơn giản để tăng khả năng phát triển não bộ của bé mà ba mẹ nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không có nghi ngờ gì rằng bạn càng đọc nhiều, bạn càng trở nên thông minh hơn. Giới thiệu chúng với những cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác nhau ngay từ khi còn nhỏ, bao quanh chúng những tài liệu đọc và đọc cho chúng nghe để phát triển niềm yêu thích của chúng. Đọc sách cải thiện quan điểm và kỹ năng học tập. Chúng cũng giúp con bạn ghi nhớ thông tin trong thời gian dài. Nhớ hỏi con bạn về phản ứng của chúng đối với câu chuyện nữa nhé.

Nghe nhạc

Bí kíp đơn giản để tăng khả năng phát triển não bộ của bé mà ba mẹ nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cho trẻ làm quen với các thể loại âm nhạc khác nhau ngay từ khi còn nhỏ sẽ kích hoạt các lĩnh vực tiếp thu ngôn ngữ và kỹ năng đọc. Ngay cả học chơi một nhạc cụ cũng có thể cải thiện khả năng học tập và tăng điểm số ở trường. Cách đúng là cho bé tiếp xúc với các loại nhạc khác nhau về giai điệu, âm vực và ngôn ngữ.

Dinh dưỡng tốt

Bí kíp đơn giản để tăng khả năng phát triển não bộ của bé mà ba mẹ nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho sự phát triển cả về thể chất cũng như trí não. Cho trẻ ăn những thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh, hạn chế đồ ăn vặt và thức ăn chế biến sẵn ngay từ khi còn nhỏ có thể giúp trẻ thông minh hơn và phát triển thói quen ăn uống lành mạnh. Hải sản, rau xanh, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt có thể tốt cho sự phát triển toàn diện.

Theo Times of India

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