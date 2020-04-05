Bé bị tiêu chảy nên ăn gì để nhanh chóng khỏi bệnh là vấn đề được rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Vì khi bị tiêu chảy, cơ thể bé sẽ bị mất nước, kiệt sức hoặc thậm chí bị suy dinh dưỡng . Vì vậy, các mẹ cần biết được thực phẩm nào giúp bé mau hồi phục và thực phẩm nào không nên cho bé ăn để tránh gây hại đến hệ tiêu hóa. Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ xây dựng thực đơn cho bé bị tiêu chảy để giúp bé mau chóng phục hồi sức khỏe .

Một số bé còn nhỏ tuổi và hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nếu trẻ ăn các loại thức ăn quá cứng và khô hoặc chứa nhiều dầu mỡ sẽ dẫn đến tình trạng khó tiêu. Khi trẻ bị bệnh tiêu chảy trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể của trẻ bị thiếu chất dinh dưỡng và suy nhược trầm trọng.

Tiêu chảy là một trong những hiện tượng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ. Hầu hết các bé bị tiêu chảy thường có sức đề kháng yếu và hệ tiêu hóa kém, điều này khiến cho các loại vi khuẩn có cơ hội tấn công và gây bệnh.

Đối với bé khi bị tiêu chảy, các mẹ cần cho bé ăn những loại thức ăn dễ tiêu, loãng và mềm. Đồng thời, nên hạn chế cho trẻ ăn và uống các thực phẩm có chứa chất kích thích, nóng hoặc cay sẽ không tốt cho đường ruột của trẻ. Đặc biệt, các loại thức ăn bổ sung cho trẻ phải chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp bé nhanh chóng khỏi bệnh và phát triển tốt hơn.

Đối với bé khi bị tiêu chảy, các mẹ cần cho bé ăn những loại thức ăn dễ tiêu, loãng và mềm - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị tiêu chảy nên ăn cháo gì

Cháo bí đỏ thịt gà

Khi trẻ bị tiêu chảy liên tục trong nhiều ngày, việc bổ sung kịp nước, các chất dinh dưỡng và protein cho trẻ là điều vô cùng cần thiết. Thịt gà là một trong những thực phẩm tuyệt vời giúp cải thiện bệnh tiêu chảy ở trẻ. Một số nghiên cứu cho thấy, thịt gà có chứa hàm lượng protein cao và đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng cho trẻ. Đồng thời, thịt gà còn có tác dụng bồi bổ khi dạ dày bé bị suy yếu hoặc không hấp thụ được thức ăn.

Cách nấu cháo cho bé bị tiêu chảy bằng thịt gà và bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cho bé bị tiêu chảy bằng thịt gà và bí đỏ như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị

50g bí đỏ

50g thịt gà

80g gạo tẻ

Cách thực hiện:

Thịt gà băm nhỏ rồi cho nước vào tán đều để thịt không bị vón cục.

Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch rồi hấp chín và sau đó tán nhuyễn.

Cho hỗn hợp bí đỏ và thịt gà vào nấu chín với gạo tẻ.

Nêm nếm các gia vị cho phù hợp với khẩu vị của trẻ

Đến khi cháo chín thì múc ra tô và trộn đều với dầu ăn dinh dưỡng

Lưu ý: Các mẹ nên cho bé ăn khi cháo còn nóng để đảm bảo dinh dưỡng. Tránh để cháo qua ngày hoặc hâm lại nhiều lần.

Cháo cà rốt và ô mai

Đây là một trong những món ăn rất dễ tiêu hóa, giúp cho bé mau phục hồi sau khi bị tiêu chảy kéo dài và giúp bé hấp thụ các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Trong cà rốt có chứa hàm lượng pectin cao, có tác dụng nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng tiêu chảy ở bé.

Đồng thời, bổ sung nhiều pectin cho bé sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn nội sinh phát triển và đẩy lùi các vi khuẩn có hại ra khỏi cơ thể của bé. Bên cạnh đó, ô mai thường có vị chua giúp kích thích hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động hiệu quả hơn.

Cháo cà rốt và ô mai là một trong những món giúp cho bé mau phục hồi sau khi bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

50g gạo tẻ

50g cà rốt

5 quả ô mai mơ

Cách thực hiện:

Gạo tẻ vo sạch rồi cho vào nồi nấu nhừ thành cháo

Ô mai bóc lấy vỏ rồi giã nhuyễn

Cà rốt gọt vỏ đem hấp chín rồi xay nhuyễn

Cho tất cả hỗn hợp cà rốt và ô mai vào nồi nấu chung với khoảng 200ml nước

Nêm các loại gia vị vừa khẩu vị của trẻ

Lưu ý: Các mẹ nên cho trẻ ăn ngày cháo 2 lần/ngày lúc đói và khi cháo còn nóng.

Bé bị tiêu chảy nên ăn rau củ gì?

Khi bé bị tiêu chảy, mẹ nên bổ sung một số loại rau củ sau đây cho trẻ:

Cà rốt: Cà rốt có chứa nhiều chất pectin có tác dụng làm se phân và giảm số lần tiêu chảy ở bé. Đồng thời, cà rốt còn chứa nhiều vitamin A giúp tăng sức đề kháng đường ruột cho trẻ.

Cà rốt có chứa nhiều chất pectin có tác dụng làm se phân và giảm số lần tiêu chảy ở bé - Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ: Giá đỗ được biết đến là chứa nhiều amylase và men tiêu hóa, có tác dụng tiêu hóa tinh bột và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nấm: Nấm cung cấp nhiều kẽm giúp đường ruột của bé tăng khả năng đề kháng tự nhiên.

Rau ngót: Trong rau ngót chứa lượng đạm thực vật cao. Đặc biệt, rau ngót còn cung cấp nhiều vitamin B giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn.

Hy vọng qua những chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp các mẹ biết được bé bị tiêu chảy nên ăn gì. Bên cạnh đó, các mẹ cũng nên đưa bé đi khám và thực hiện theo những chỉ định của bác sĩ để giúp bé nhanh chóng khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe.