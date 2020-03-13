Chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh bằng nguyên liệu tự nhiên

Đi ngoài nhiều sẽ khiến cho cơ thể mất nước và rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức rất nguy hiểm cho bé. Hơn nữa, tiêu chảy ở trẻ sơ sinh thường xuyên xảy ra vì rất nhiều vấn đề tác động do cơ thể bé chưa phát triển hoàn thiện. Bài viết dưới đây sẽ mách các mẹ cách chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh hiệu quả mà lại rất an toàn.

Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy do nhiễm vi khuẩn, vi-rút từ đồ ăn thức uống, hoặc thông qua tiếp xúc da tay của người trông giữ bé. Một số loại vi khuẩn gây ra tiêu chảy ở trẻ sơ sinh như: Thương hàn, E.coli, tụ cầu, kiết lỵ, tả, rota virus, ... gây ra nhiễm trùng đường ruột và khiến bé bị đi ngoài.

Để có được giải pháp tốt nhất khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, trước hết phải biết nguyên nhân gây ra tiêu chảy ở trẻ sơ sinh là gì. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy ở trẻ sơ sinh. Dưới đây là một số nguyên nhân chính:

Thứ hai: Do bị rối loạn tiêu hóa

Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh rất non và chưa phát triển toàn diện nên khả năng hấp thu chất dinh dưỡng và sức đề kháng của bé rất kém dẫn đến tiêu chảy ở trẻ sơ sinh.

Rối loạn hệ tiêu hóa khiến bé đau bụng, tiêu chảy, và quấy khóc - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Do chế độ dinh dưỡng không hợp lý

Chế độ ăn uống ít chất xơ, nhiều thức ăn tanh, chứa nhiều chất béo và lạnh khiến bé bị đi ngoài vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của bé, khiến bé không thể tiêu hóa hết thực phẩm chứa chất béo và tanh.

Khi mẹ thay đổi công thức và loại sữa cũng có thể khiến bé bị tiêu chảy, vì dạ dày bé chưa hấp thu được. Tương tự trong trường hợp mẹ đột ngột dừng sữa mẹ và cho bé uống sữa công thức cũng sẽ dễ khiến bé bị tiêu chảy.

Thức ăn tanh chứa nhiều chất béo và protein rất dễ khiến bé bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh bằng mẹo dân gian

Dưới đây là những mẹo dân gian chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh bằng các nguyên liệu tự nhiên dễ tìm, tiết kiệm thời gian và chi phí mà lại hiệu quả các mẹ nên áp dụng ngay.

Cách chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh bằng lá mơ

Theo Đông y, lá mơ có vị đắng, tính mát, kích thích hệ tiêu hóa và khả năng chống khuẩn rất cao, được sử dụng trong nhiều bài thuốc nam để chữa bệnh. Trong đó có các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, viêm đại tràng, khó tiêu,... Dưới đây là cách chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh bằng lá mơ.

Nguyên liệu: 16g lá mơ lông, 8g nụ sim.

Cách thực hiện:

- Lá mơ và nụ sim rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ.

- Cho hết nguyên liệu và nồi nước chứa 500ml nước, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sôi lên.

- Tiếp tục vặn nhỏ lửa để lửa riu riu, sắc nước trong nồi cho đến khi cạn nước chỉ còn 200ml thì tắt bếp.

- Lấy nước ra cốc rồi cho bé uống từ 3-4 lần/ngày.

Lá mơ lông và búp sim chữa tiêu chảy ở trẻ sơ sinh vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh bằng búp ổi

Lá ổi chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh là phương pháp dân gian rất phổ biến, dễ thực hiện và vô cùng an toàn, nên còn được gọi là “thần dược” trong điều trị bệnh tiêu chảy. Trong lá ổi có chứa thành phần chất tanin giúp săn niêm mạc ruột ngăn trị tiêu chảy rất hiệu quả.

Nguyên liệu: 100% búp lá ổi non (15-20 búp ổi).

Cách thực hiện:

- Búp ổi non đem rửa sạch rồi ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút.

- Sau đó vò nát búp ổi rồi cho vào ấm nước đun sôi với 500ml nước, đun lửa nhỏ khoảng 30 phút.

- Đến khi nước chỉ còn khoảng 200ml thì tắt bếp.

- Chắt lấy nước và chia làm ba phần bằng nhau, cho bé uống 3 lần/ngày trước bữa ăn khoảng 15 phút để đạt hiệu quả tối ưu.

Búp ổi non là công thức chữa tiêu chảy vô cùng hoàn hảo cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy

- Chế độ ăn uống khoa học: Các mẹ nên chú ý chế độ dinh dưỡng và loại bỏ bớt thực phẩm béo và tanh cho bé. Không nên thay đổi sữa công thức hoặc ngưng sữa mẹ đột ngột để tránh tình trạng tiêu chảy ở trẻ sơ sinh. Mẹ nên bổ sung các thực phẩm chứa kẽm, kali và vitamin cho bé.

- Tiêu chảy khiến bé mất nước rất nhiều. Mẹ nên thường xuyên bù nước, cấp nước cho bé để tránh suy nhược cơ thể.

- Luôn vệ sinh sạch sẽ cho bé, tránh vi khuẩn vi-rút gây nên tiêu chảy ở trẻ sơ sinh.

- Cho bé vận động nhiều để kích thích phát triển toàn diện hệ tiêu hóa.

Luôn vệ sinh sạch sẽ cho bé để tránh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp mẹ chữa tiêu chảy cho bé bằng búp ổi, lá mơ lông hay các bài thuốc dân gian khác mà tình trạng tiêu chảy của bé không thuyên giảm thì nên dừng lại và cho con thăm khám bác sĩ để được chữa trị tốt nhất.

Trên đây là các cách chữa tiêu chảy cho trẻ sơ sinh hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên theo phương pháp dân gian, rất đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và rất hiệu quả. Chúc các mẹ thực hiện thành công các phương pháp này. Chúc các bé yêu luôn mạnh khỏe!