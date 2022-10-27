Dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nào cũng cần phải nắm rõ!

Tiêu chảy là một bệnh rối loạn về đường tiêu hóa thường gặp ở nhiều người tuy nhiên nó lại khá nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Nếu như tình trạng trẻ bị táo bón rất dễ nhận biết bằng việc trẻ không đại tiện, đại tiện khó khăn thì tình trạng trẻ bị tiêu chảy lại khó nhận biết nếu bố mẹ không để ý kỹ. Bởi vì trẻ sơ sinh còn nhỏ, bé hoàn toàn ăn bằng sữa mẹ nên hình thái phân của bé cũng không giống người lớn nên khó phát hiện hơn.

Một điều đáng lưu ý nữa đó là nếu bé được bú mẹ 100% trong 6 tháng đầu thì sẽ rất hiếm xảy ra tình trạng tiêu chảy. Trừ khi là bé ăn sữa ngoài, hoặc mẹ hoặc bé gặp vấn đề về bệnh lý đường tiêu hóa hoặc do một nguyên nhân về bệnh lý gây suy giảm miễn dịch nào khác.

Hậu quả của việc phát hiện muộn các dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy có thể dẫn tới tình trạng mất nước, khiến quá trình trao đổi chất của bé rối loạn và sự cân bằng thân nhiệt của bé bị ảnh hưởng nhanh chóng. Từ đó dẫn đến việc bé bị mất nước nghiêm trọng và thậm chí là có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, cha mẹ cần trang bị kiến thức cần thiết để nhận biết các dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy và biết cách xử lý kịp thời nhé!

Các dấu hiệu của trẻ sơ sinh khi bị tiêu chảy

Để nhận biết được các dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy thì cha mẹ cần nắm được thói quen đi vệ sinh của bé để biết bé đi vệ sinh như thế nào, ngày mấy lần, vào khoảng thời gian nào, phân bé thường ra sao. Khi bé có các biểu hiện đại tiện bất thường như: số lần đi vệ sinh tăng lên nhiều lần, màu sắc phân, số lượng phân thì chứng tỏ là bé bị tiêu chảy.

Bé sơ sinh bị tiêu chảy khó phát hiện hơn bé bị táo bón!

Với người lớn thì bị tiêu chảy thường có dấu hiệu rõ ràng nhất là đi ngoài nhiều hơn 3 lần/ngày. Tuy nhiên, bởi vì trẻ sơ sinh đi đại tiện chưa được đều đặn và ổn định giống như người lớn, cho nên không phải lúc nào bé đi ngoài nhiều hơn 3 lần/ngày là mẹ đã kết luận rằng bé đã bị tiêu chảy rồi. Chẳng hạn, các bé sơ sinh dưới 3 tháng tuổi vẫn thường đi ngoài từ 2 đến 5 lần mỗi ngày, còn các bé trên 6 tháng thì đi ngoài 1-2 lần mỗi ngày.

Thức ăn chính của bé sơ sinh là sữa mẹ nên trẻ sẽ đi ngoài thường xuyên hơn sau mỗi lần bú và phân thường rất mềm, lỏng, màu vàng nhạt và không nặng mùi. Ngoài ra, phân của trẻ cũng sẽ có những thay đổi khác tùy thuộc vào thức ăn mà mẹ đã ăn. Nếu trẻ ăn sữa công thức thì phân sẽ đặc hơn và nặng mùi hơn so với trẻ bú mẹ.

Mẹ quan sát và chú ý số lần đại tiện của bé để biết bé có bị tiêu chảy hay không!

Việc xác định chính xác các dấu hiệu bé sơ sinh bị tiêu chảy hay không đôi khi khiến mẹ gặp nhiều khó khăn. Để dễ dàng nhận biết sớm các biểu tiêu chảy mẹ hãy để ý một số dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy phổ biến nhất như sau:

- Đột nhiên bé đi đại tiện nhiều hơn so với những ngày bình thường khác.

- Phân của trẻ lỏng hơn, rất lỏng, loãng hoặc chỉ toàn nước. Màu sắc phân của bé thay đổi, mùi tanh hơn.

- Nếu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy nặng do nhiễm trùng đường tiêu hóa thì phân còn có thể lẫn cả máu.

- Nếu bị nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn thì trẻ sơ sinh bị tiêu chảy sủi bọt.

- Ngoài dấu hiệu bất thường về phân và số lần đại tiện thì kèm theo đó trẻ thường có các biểu hiện như: khó chịu, quấy khóc, bú kém, có thể sốt nhẹ hoặc không, nôn ói…

- Trường hợp bé tiêu chảy kèm sốt cao liên tục, quấy khóc, không bú và mất nước thì có thể bé đã bị tiêu chảy cấp. Đây là tình trạng tiêu chảy nguy hiểm nhất và cần phải đưa ngay bé tới bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Bé đi đại tiện nhiều, quấy khóc, phân lỏng là các dấu hiệu của tiêu chảy!

Mẹ phải làm sao khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy?

Khi phát hiện được các dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy thì bố mẹ phải làm gì? Lúc này bố mẹ cần phải bình tĩnh, không được quá lo lắng mà phải áp dụng ngay một số những biện pháp sau đây:

- Nếu bé sơ sinh chỉ bị tiêu chảy nhẹ và không có thêm các triệu chứng nào khác thì mẹ không quá lo lắng, mẹ chỉ cần cho bé bú nhiều hơn để tránh mất nước, đồng thời mẹ cũng cần chú ý lại các thức ăn mình ăn xem có vấn đề gì không. Mẹ nhớ ăn chín, uống sôi, ăn đồ ấm nóng thì các triệu chứng của bé sẽ tự hết sau 1 - 2 ngày.

- Trong những ngày bé bị tiêu chảy, mẹ vẫn nên cho con bú bình thường để bù nước và bù điện giải. Ngoài ra, có thể cho con uống nước bù điện giải dành cho trẻ sơ sinh cũng giúp bù lại lượng nước và các chất điện giải như Natri, Kali bị mất do tiêu chảy. Mẹ có thể cho bé uống từ 50ml-10ml Oresol sau mỗi lần bé bị đi ngoài.

Mẹ cho bé bú nhiều hơn để tránh mất nước!

- Nếu bé ăn sữa công thức thì mẹ có thể tham khảo cho bé uống các loại thức uống đặc biệt có chứa chất điện phân và đường. Tuy nhiên, mẹ lưu ý tuyệt đối không được cho bé sử dụng các loại thuốc tiêu chảy dùng cho người lớn.

- Mỗi lần bé đi ngoài xong mẹ nên lau rửa, vệ sinh sạch sẽ cho bé cẩn thận. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần rửa tay và thay tã cho bé thường xuyên để tránh lây lan vi khuẩn gây tiêu chảy.

- Lưu ý đến tình trạng mất nước ở trẻ sơ sinh. Hiện tượng mất nước này diễn ra rất nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như sốc, hôn mê, suy hô hấp và nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Các dấu hiệu mất nước của trẻ sơ sinh có thể là: miệng bé khô, mắt khô và trũng sâu, da bé khô, không đàn hồi khi bị ấn xuống, trong khoảng 8 tiếng mà bé không đi tiểu tiện, bé khóc mà không có nước mắt, vùng thóp của bé có dấu hiệu trũng xuống,… Khi có những hiện tượng này, mẹ cần nhanh chóng bù nước cho bé và cho bé đến bệnh viện nhé.

Lưu ý cho mẹ khi chăm sóc trẻ sơ sinh bị tiêu chảy

Khi bé bị tiêu chảy, mẹ cần phải quan sát và chú ý đến tình trạng của bé, không tự ý điều trị và cho bé uống thuốc tiêu hóa hay men tiêu hóa,… nhất lại là các loại thuốc dành cho người lớn. Nếu trẻ vẫn bú và vẫn ngủ ngoan bình thường thì không có vấn đề gì đáng ngại. Mẹ chỉ cần theo dõi và chú ý hơn trong việc ăn uống để đảm bảo nguồn sữa cho bé bú.

Bố mẹ không nên tự ý cho bé uống thuốc hay men tiêu hóa!

Nếu hơn 2 ngày mà các triệu chứng tiêu chảy của bé không giảm bớt thì mẹ nên đưa bé tới gặp bác sĩ. Ngoài ra, nếu như bé có các triệu chứng như sau thì mẹ cần phải đưa bé đến ngay bác sĩ vì có thể đó là dấu hiệu của tiêu chảy cấp và rất nguy hiểm tới sức khỏe của bé:

- Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy và sốt cao không ngừng

- Trẻ bị tiêu chảy kèm theo phân lẫn máu

- Trẻ tiêu chảy hơn 3 lần/ngày kèm theo nôn ói liên tục

- Bé tiêu chảy nhiều lần, đi 8 lần liên tục trong vòng 8 giờ

- Bé tiêu chảy mới hết xong lại tái phát lặp lại

Trên đây là các dấu hiệu trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, cũng như các biện pháp xử lý đúng, kịp thời để bé mau phục hồi. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, bố mẹ sẽ không còn quá lo lắng và biết cách theo sát tình hình của bé nhé! Chúc các bé của chúng ta luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn!